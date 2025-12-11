Pulse Panel Pro

Dieses Panel wurde nach einer einfachen Philosophie entwickelt: nur das Wesentliche anzeigen. Clean, minimalistisch und ohne Überfrachtung zeigt es ausschließlich die Informationen, die Sie für Entscheidungen wirklich brauchen: Trend-Scanner, Momentum-Scanner, relative Währungsstärke und dominante Marktrichtung. Alles ist in einer klaren, blitzschnell lesbaren Oberfläche zusammengefasst – gemacht für aktives Trading und Prop-Firm-Challenges.

Im Gegensatz zu den überladenen und verwirrenden Panels auf dem Market setzt dieses Panel auf pure Effizienz. Es bietet Sofort-Action-Buttons zum Markteintritt, zum Verschieben des Stop-Loss, zum Anwenden des Risk-Reward, zum Breakeven oder zum Teilclose – keine Zeitverschwendung, keine überflüssigen Klicks, null Fehlerpotenzial.

Das Risikomanagement ist zu 100 % automatisiert. Das Panel berechnet selbstständig die optimale Lotgröße aus Ihrem gewünschten Risiko-Prozentsatz und der Stop-Loss-Distanz. Kein externer Rechner nötig – Ihr Risiko bleibt jederzeit kontrolliert, konsistent und perfekt angepasst, sowohl im Live-Trading als auch bei Prop-Firm-Evaluierungen.

Ein vollständiges Trading-Cockpit, mit dem Sie sauber, schnell, stressfrei und mit professioneller Disziplin handeln können. Ideal für Scalper, Daytrader, Swingtrader und alle, die endlich echte Disziplin und langfristige Konstanz aufbauen wollen.

Hauptfunktionen

1. Marktausführung

Blitzschneller Einstieg. Kauf-/Verkauf-Buttons öffnen Positionen mit einem Klick – perfekt für MT5-Scalping und präzise Intraday-Einstiege.

2. Dynamischer Stop-Loss

Zwei Modi verfügbar:

ATR-basiert – passt sich automatisch der aktuellen Volatilität an

Feste Punktzahl – volle manuelle Kontrolle

3. Take-Profit nach Risk-Reward

Das Panel setzt den TP automatisch nach dem gewählten R:R-Verhältnis. Klar, logisch und 100 % reproduzierbar.

4. Breakeven-Funktion

Automatisch oder manuell. Sichert den Trade ab, sobald er im Plus ist.

5. Teilclose

Automatisch oder manuell. Glättet die Equity-Kurve und schützt Zwischengewinne.

6. 9-Asset Momentum-Scanner

Echtzeit-Analyse von Trend und Momentum – sofort erkennen, welche Paare gerade die stärksten sind.

7. Währungsstärke-Meter

Zeigt die relative Stärke jeder Währung und hilft Ihnen, nur die richtungsstärksten Paare zu traden.

8. Automatische Chart-Synchronisation

Ein Klick auf ein Symbol in der Watchlist und alle offenen Charts wechseln sofort auf dieses Paar. Extrem schnelle Multi-Timeframe-Analyse ohne Maus- oder Tastaturakrobatik – ein riesiger Zeitgewinn im Live-Trading.

Automatische Lotgrößen-Berechnung

Das Panel errechnet automatisch die korrekte Positionsgröße aus Risikoprozentsatz und Stop-Loss-Distanz.

Konsequentes, fehlerfreies Risikomanagement ohne Überhebelung.

Panel-Philosophie: Disziplin · Präzision · Prop-Firm-Ready

Kein Spielzeug. Ein professionelles Disziplin-Werkzeug, das genau die Fehler eliminiert, die Trader dauerhaft im Minus halten:

Lot erhöhen, um Verluste „wieder reinzuholen“

Stop-Loss aus Hoffnung verschieben oder erweitern

Impulstrades ohne echtes Signal

Verlierer aufstocken (Averaging)

Trading unter Stress oder Tilt

Keine Martingale, kein chaotisches Aufstocken. Jede Aktion ist bewusst und planbasiert.

Das Panel erzwingt einen Trading-Stil, der 100 % mit den Regeln der strengsten Prop Firms kompatibel ist:

Strikte Risikobegrenzung pro Trade

Keine Überhebelung möglich

Schneller automatischer Breakeven

Teilcloses für stabile Equity

Die meisten Trader scheitern nicht an ihrer Strategie, sondern an fehlender operativer Disziplin.

Dieses Panel wurde genau dafür entwickelt, diese zerstörerischen Verhaltensmuster auszumerzen.

Wenn Sie eiserne Disziplin, perfektes Risikomanagement und das Ende wiederkehrender Fehler wollen – das ist Ihr Tool.

Es gibt auch eine komplett kostenlose Version, damit jeder das Panel unverbindlich testen kann.

Ihr Feedback ist wirklich wichtig – jeder Kommentar hilft, das Tool für die gesamte Community noch besser zu machen.

Kostenlose Version testen: https://www.mql5.com/de/market/product/157780



Viel Erfolg beim Trading!