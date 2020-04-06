Gold Action EAI

Gold Action EAI — это полностью автоматизированная торговая система, созданная специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфреймах M5 и M15. Советник основан на классической логике Price Action Momentum, без перегруженности индикаторами и без попыток предугадать рынок с помощью «черных ящиков». Решения принимаются исключительно по поведению цены: импульс, выход из ренджа и подтверждение начала тренда.

Полностью автоматическая работа на M5 и M15

Вам не нужно ничего настраивать. Просто прикрепите Gold Action EAI к графику XAUUSD на таймфреймах M5 и/или M15, и система будет автоматически:

  • считывать структуру рынка
  • искать импульс
  • анализировать выход из ренджа
  • открывать сделки только тогда, когда зарождается тренд

Советник не совершает частых сделок — он ждёт действительно значимых моментов, когда рынок переходит из флетовой структуры в трендовую фазу.

Трендовый характер золота — основа стратегии

Золото является одним из самых трендовых инструментов на рынке. Алгоритм Gold Action EAI адаптирован специально для того, чтобы:

  • обнаруживать начальные импульсы тренда
  • оценивать структуру ренджа
  • входить при выходе из зоны накопления
  • удерживать позицию до формирования полноценного движения

Это делает систему оптимальной для профессиональных инвесторов, которые работают с трендовыми фазами рынка.

Risk–Reward 1:3 — ключевое преимущество

Все сделки строятся так, чтобы сохранять минимум 1:3 Risk–Reward. Даже при редкой частоте сделок это обеспечивает отличную математическую модель:
даже несколько успешных сделок способны дать прирост капитала при контролируемых рисках.

Система безопасна и дисциплинирована:

  • нет частого входа
  • нет переоптимизации
  • нет зависимостей от индикаторов
  • нет догонов

Momentum-логика как основа системы

Gold Action EAI торгует рыночный импульс — самый чистый и надёжный сигнал в условиях высокой волатильности.
Импульс появляется, когда в рынок входит ликвидность, крупный участник толкает цену, а тренд усиливается.
На золоте это происходит регулярно, что делает momentum-подход стабильным, повторяемым и статистически подтверждаемым.

Строгий контроль каждой сделки

Gold Action EAI не использует Martingale, Grid, Averaging или увеличение лота.
Каждая сделка имеет фиксированные параметры риска: Stop Loss — для защиты капитала, Take Profit — фиксирует результат, Trailing Stop — позволяет сопровождать тренд

Риск строго контролируем и одинаков в каждой сделке.

Gold Action EAI — это:

  • чистая Price Action логика
  • работа на золоте (XAUUSD)
  • momentum-входы при выходе из ренджа
  • минимум сигналов, максимум точности
  • Risk Reward 1:3
  • строгий контроль риска
  • отсутствие мартингейла, сеток и усреднений
  • мгновенный запуск без настройки

Идеально подходит для тех, кто ищет профессиональную, трендовую, дисциплинированную систему для торговли золотом.


