Gold Action EAI
- Эксперты
- Ivan Pochta
- Версия: 1.1
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 20
Gold Action EAI — это полностью автоматизированная торговая система, созданная специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфреймах M5 и M15. Советник основан на классической логике Price Action Momentum, без перегруженности индикаторами и без попыток предугадать рынок с помощью «черных ящиков». Решения принимаются исключительно по поведению цены: импульс, выход из ренджа и подтверждение начала тренда.
Полностью автоматическая работа на M5 и M15
Вам не нужно ничего настраивать. Просто прикрепите Gold Action EAI к графику XAUUSD на таймфреймах M5 и/или M15, и система будет автоматически:
- считывать структуру рынка
- искать импульс
- анализировать выход из ренджа
- открывать сделки только тогда, когда зарождается тренд
Советник не совершает частых сделок — он ждёт действительно значимых моментов, когда рынок переходит из флетовой структуры в трендовую фазу.
Трендовый характер золота — основа стратегии
Золото является одним из самых трендовых инструментов на рынке. Алгоритм Gold Action EAI адаптирован специально для того, чтобы:
- обнаруживать начальные импульсы тренда
- оценивать структуру ренджа
- входить при выходе из зоны накопления
- удерживать позицию до формирования полноценного движения
Это делает систему оптимальной для профессиональных инвесторов, которые работают с трендовыми фазами рынка.
Risk–Reward 1:3 — ключевое преимущество
Все сделки строятся так, чтобы сохранять минимум 1:3 Risk–Reward. Даже при редкой частоте сделок это обеспечивает отличную математическую модель:
даже несколько успешных сделок способны дать прирост капитала при контролируемых рисках.
Система безопасна и дисциплинирована:
- нет частого входа
- нет переоптимизации
- нет зависимостей от индикаторов
- нет догонов
Momentum-логика как основа системы
Gold Action EAI торгует рыночный импульс — самый чистый и надёжный сигнал в условиях высокой волатильности.
Импульс появляется, когда в рынок входит ликвидность, крупный участник толкает цену, а тренд усиливается.
На золоте это происходит регулярно, что делает momentum-подход стабильным, повторяемым и статистически подтверждаемым.
Строгий контроль каждой сделки
Gold Action EAI не использует Martingale, Grid, Averaging или увеличение лота.
Каждая сделка имеет фиксированные параметры риска: Stop Loss — для защиты капитала, Take Profit — фиксирует результат, Trailing Stop — позволяет сопровождать тренд
Риск строго контролируем и одинаков в каждой сделке.
Gold Action EAI — это:
- чистая Price Action логика
- работа на золоте (XAUUSD)
- momentum-входы при выходе из ренджа
- минимум сигналов, максимум точности
- Risk Reward 1:3
- строгий контроль риска
- отсутствие мартингейла, сеток и усреднений
- мгновенный запуск без настройки
Идеально подходит для тех, кто ищет профессиональную, трендовую, дисциплинированную систему для торговли золотом.