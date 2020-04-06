Gold Action EAI — это полностью автоматизированная торговая система, созданная специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфреймах M5 и M15. Советник основан на классической логике Price Action Momentum, без перегруженности индикаторами и без попыток предугадать рынок с помощью «черных ящиков». Решения принимаются исключительно по поведению цены: импульс, выход из ренджа и подтверждение начала тренда.

Полностью автоматическая работа на M5 и M15

Вам не нужно ничего настраивать. Просто прикрепите Gold Action EAI к графику XAUUSD на таймфреймах M5 и/или M15, и система будет автоматически:

считывать структуру рынка

искать импульс

анализировать выход из ренджа

открывать сделки только тогда, когда зарождается тренд

Советник не совершает частых сделок — он ждёт действительно значимых моментов, когда рынок переходит из флетовой структуры в трендовую фазу.

Трендовый характер золота — основа стратегии

Золото является одним из самых трендовых инструментов на рынке. Алгоритм Gold Action EAI адаптирован специально для того, чтобы:

обнаруживать начальные импульсы тренда

оценивать структуру ренджа

входить при выходе из зоны накопления

удерживать позицию до формирования полноценного движения

Это делает систему оптимальной для профессиональных инвесторов, которые работают с трендовыми фазами рынка.

Risk–Reward 1:3 — ключевое преимущество

Все сделки строятся так, чтобы сохранять минимум 1:3 Risk–Reward. Даже при редкой частоте сделок это обеспечивает отличную математическую модель:

даже несколько успешных сделок способны дать прирост капитала при контролируемых рисках.

Система безопасна и дисциплинирована:

нет частого входа

нет переоптимизации

нет зависимостей от индикаторов

нет догонов

Momentum-логика как основа системы

Gold Action EAI торгует рыночный импульс — самый чистый и надёжный сигнал в условиях высокой волатильности.

Импульс появляется, когда в рынок входит ликвидность, крупный участник толкает цену, а тренд усиливается.

На золоте это происходит регулярно, что делает momentum-подход стабильным, повторяемым и статистически подтверждаемым.

Строгий контроль каждой сделки

Gold Action EAI не использует Martingale, Grid, Averaging или увеличение лота.

Каждая сделка имеет фиксированные параметры риска: Stop Loss — для защиты капитала, Take Profit — фиксирует результат, Trailing Stop — позволяет сопровождать тренд

Риск строго контролируем и одинаков в каждой сделке.

Gold Action EAI — это:

чистая Price Action логика

работа на золоте (XAUUSD)

momentum-входы при выходе из ренджа

минимум сигналов, максимум точности

Risk Reward 1:3

строгий контроль риска

отсутствие мартингейла, сеток и усреднений

мгновенный запуск без настройки

Идеально подходит для тех, кто ищет профессиональную, трендовую, дисциплинированную систему для торговли золотом.