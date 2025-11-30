Adaptive Pulse Pro

AutoAdapt Pro: Innovativer Expert Advisor mit Selbstoptimierung

Ihr Weg zu nachhaltigem Trading an den Finanzmärkten

🚀 Revolutionärer Assistent für den modernen Trader

AutoAdapt Pro ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der sich anpasst, lernt und sich ständig mit Ihnen weiterentwickelt! Erstellt für diejenigen, die Innovation, Stabilität und maximale Leistung beim Handel schätzen.

💡 Wichtige Vorteile

🧠 Selbstlernender Mechanismus

  • Automatische Optimierung von StopLoss, TrailingStop, MinPriceShot und anderen Parametern

  • Regelmäßige Tests mit historischen Daten zur Suche nach effektiven Kombinationen

  • Anpassung an Marktbedingungen ohne Ihr Zutun

⚡ Echtzeit-Preisanalyse

  • Analyse der Preisbewegung in Echtzeit

  • Eröffnung von Trades basierend auf relevanten Daten

  • Blitzschnelle Reaktion dank Arbeit mit Tick-Daten

  • Wichtig: Verwendet keine verzögerten Indikatoren!

🔬 Präzise Selbstoptimierung

  • Optimierung auf Tick-Daten für maximale Anpassungsgenauigkeit

  • Sofortige Anpassung an Mikroveränderungen des Marktes

  • Garantie einer präzisen Kalibrierung der Parameter für aktuelle Bedingungen

🛡️ Intelligentes Money Management

  • Losgrößenberechnung basierend auf einem Prozentsatz des Depotrisikos

  • Drawdown-Schutz durch dynamisches Volumenmanagement

  • Begrenzung des maximalen Spreads

⚠️ Sicherheit first: Der Advisor verwendet KEIN Martingale, Grid-Strategien oder Durchschnittspositionen!

⚙️ Hauptparameter

Parameter Beschreibung
MaxOrdersCount Maximale Anzahl offener Orders (1)
RiskPercent Risikoprozent des Depots für die Losberechnung
FixedLotSize Feste Losgröße
UseAutoLot Automatische Losberechnung basierend auf Risiko
MagicNumber Eindeutige Advisor-Nummer
Slippage Zulässiger Slippage

🔧 Selbstoptimierungsparameter

Parameter Zweck
OptimizationPeriod Optimierungszeitraum (in Bars)
OptimizationFrequency Häufigkeit der Überprüfung des Optimierungsbedarfs
OptimizationThreshold Auslöseschwelle für Optimierung (5%)
Min/Max StopLoss Bereich der StopLoss-Werte
Min/Max TrailingStop Bereich der TrailingStop-Werte

💰 Empfohlene Bedingungen

Empfohlenes Depot: ab 100$
Optimales Gleichgewicht zwischen Effizienz und Risikomanagement

🔄 Funktionsprinzip

  1. Primäroptimierung beim Start

  2. Konstante Überwachung in jedem Tick

  3. Auto-Optimierung bei Leistungsverschlechterung um 5%+

  4. Testen von Parameterkombinationen an historischen Daten

  5. Auswahl optimaler Parameter für die aktuellen Bedingungen

📊 Handelsignale

  • 📈 Kauf bei steigendem Preis

  • 📉 Verkauf bei fallendem Preis

  • ⏱️ Einhaltung der minimalen Preisänderung ( MinPriceShot )

  • ⚖️ Berücksichtigung der Preisänderung über Zeit ( CSeconds )

📈 Statistik und Monitoring

Der Advisor zeigt wichtige Kennzahlen in Echtzeit an:

  • ⏰ Laufzeit des Advisors

  • 📊 Aktueller Spread

  • 💰 Gewinn des Tages/gesamt

  • 🏦 Kontostand

  • ⚙️ Optimierte Parameter

🎯 Empfohlene Einstellungen

Währungspaare:  AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
Zeitrahmen:  M1

👥 Für Wen ist AutoAdapt Pro Geeignet?

🎓 Für Einsteiger

  • Einfache Einstellungen

  • Automatische Optimierung

  • Schutz vor Fehlern

💼 Für Erfahrene Trader

  • Leistungsstarke Konfigurationstools

  • Tiefgehende Analysen

  • Konfigurationsflexibilität

📊 Für Anleger

  • Passives Einkommen

  • Zuverlässigkeit und Stabilität

  • Minimaler Aufwand

✅ Warum AutoAdapt Pro Wählen?

Vorteil Ergebnis
Anpassungsfähigkeit Passt sich allen Marktbedingungen an
Professionalität Präzision und Qualität jedes Trades
Bequemlichkeit Spart Zeit bei den Einstellungen
Transparenz Vollständige Kontrolle über die Prozesse
Effizienz Stabile Ergebnisse in einem instabilen Markt

🛡️ Sicherheitsgarantien

  • ✅ Jeder Trade wird unabhängig eröffnet und geschlossen

  • ✅ Bewährte Money-Management-Methoden

  • ✅ Optimierte Parameter zur Risikominimierung

  • ✅ Schutz vor unerwünschten Trades

  • ✅ Prüfung auf ausreichende Mittel

🏆 Handeln Sie die Zukunft Noch Heute!

AutoAdapt Pro ist Ihr zuverlässiger Partner auf dem Weg zum Erfolg in der Welt der Finanzen. Vertrauen Sie die Verwaltung Ihres Kapitals einem hochmodernen Algorithmus an, der arbeitet, während Sie sich ausruhen.

Empfohlener Start: ab 100$

💫 Wählen Sie Innovation. Wählen Sie Stabilität. Wählen Sie die Zukunft.

Ihr selbstoptimierender Advisor ist bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen! 🚀

Hinweis: Das Handeln an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Empfohlene Produkte
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
Experten
Pass Prop Firm ist ein Expert Advisor für den Hochfrequenzhandel, der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Prop-Firm-Evaluierungsphase (wie die HFT Challenge) zu bestehen. Mit seiner leistungsstarken Scalping- und intelligenten Ordermanagement-Logik zielt dieser EA darauf ab, Gewinnziele schnell und effizient zu erreichen - ideal für Händler, die die Ziele ihres Demokontos in Rekordzeit erreichen wollen. MT4-Version myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firma-mt5/11625306 myfxbook.c
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Easy ICT Bullet SP500
Florent Moreau
1 (1)
Experten
Easy ICT SP500 ist ein Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Handelsstrategien auszuführen, die auf der vereinfachten ICT Bullet-Strategie basieren und die Fair-Value-Gap-Analyse für einen präzisen Positionseinstieg beinhalten. Dieser speziell auf den SP500 zugeschnittene EA zielt darauf ab, Händlern ein zuverlässiges und optimiertes Werkzeug für die Navigation in der dynamischen Landschaft des Aktienmarktes zu bieten. Ausgezeichnete Strategie: Dieser EA zeichnet sich durch eine a
FREE
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Your tick scalper
Roman Lomaev
Experten
Tick-Scalper «Tick Scalper» Reine Preisaktion, keine Indikatoren. Setzt immer StopLoss, TakeProfit und folgt Positionen mit TrailingStop.   Hauptparameter Parameter Standardwert Beschreibung TakeProfit — Fixer TakeProfit in Pips. StopLoss — Fixer StopLoss in Pips. TrailingStop — TrailingStop-Abstand (Pips) zur Positionsanpassung. cSeconds — Signalprüfungsintervall (Sekunden). MinPriceShot — Minimale Preisbewegung (Pips) zur Signalaktivierung. MaxOrdersCount — Maximale gleichzeitige offene
Binary fisher fx
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Fisher FX ist ein leistungsstarker Indikator für binäre Optionen, der in jedem Zeitrahmen und mit jedem Währungspaar funktioniert. Dieser Indikator dient zur Identifizierung von Trendbewegungen und zeigt Einstiegspunkte in Form eines Pfeils vor dem Schließen der aktuellen Kerze an. Hauptmerkmale des Indikators: Funktioniert in jedem Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Unterstützt alle Währungspaare Ablauf von 1 bis 3 Kerzen (Standard 1 Kerze) Zeigt Einstiegspunkte in Form eines P
FREE
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indikatoren
Binary has 6 ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen in MT4, der auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Währungspaar funktioniert. Er kann auch für den Forex-Handel verwendet werden. Hauptmerkmale: Ablaufzeit: Standardmäßig auf 1 Kerze eingestellt, kann jedoch vom Benutzer auf einen Zeitraum von 1 bis 3 Kerzen in den Einstellungen angepasst werden. Trendbasierter Handel: Der Indikator generiert Signale basierend auf dem aktuellen Trend. Signale: Bevor die aktuelle Kerze schließt, ersch
FREE
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Scalper 6 – Leistungsstarker Indikator für binäre Optionen für MT4 Binary Scalper 6 ist ein fortschrittliches Tool zur Trendanalyse und zum Handel mit binären Optionen auf MetaTrader 4 (MT4) . Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen, bietet er klare Signale und detaillierte Statistiken. Hauptmerkmale: Trend-Erkennung : Präzise Identifikation von Trendmärkten. Unterstützt alle Währungspaare : Flexibilität für bevorzugte Märkte. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen : Von 1-Minuten- bis zu
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Experten
Der Berater ist ein Scalper, der für den Einsatz im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Scalping ist eine Strategie, bei der Trades innerhalb kurzer Zeit eröffnet und geschlossen werden, oft mit dem Ziel, Gewinne aus kleinen Preisschwankungen zu erzielen. Empfehlungen zur Verwendung: Broker:   Wählen Sie einen Broker mit schneller Orderausführung. Dies ist entscheidend für Scalping. Tests:   Testen Sie den Berater vor der Verwendung auf einem Live-Konto auf einem Demo-Konto oder im Strategietester (
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
Experten
Scalper EA M1 – Expert Advisor für Scalping auf M1 Scalper EA M1 ist ein Expert Advisor für den M1-Zeitrahmen , der von kleinen Preisschwankungen profitiert. Anwendungsempfehlungen Broker: Wählen Sie einen Broker mit schneller Orderausführung – essenziell für Scalping. Tests: Testen Sie den EA auf einem Demo-Konto oder im Strategie-Tester , bevor Sie ihn live nutzen. VPS: Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz , um Verzögerungen bei der Orderausführung zu minimieren. Zeit
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
Experten
Der EA ist für den   M1-Zeitrahmen   optimiert und öffnet Orders basierend auf Preisänderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ( cSeconds ). Eine Order wird platziert, wenn sich der Preis um mindestens   MinPriceShot   Punkte innerhalb dieses Zeitraums bewegt. Der EA kann entweder mit einer   festen Lotgröße (FixedLotSize)   oder einer   automatischen Lotberechnung (LotsOptimized())   arbeiten. Sobald eine Position eröffnet wird, verwaltet der EA sie mit:   Take Profit   – sichert Gewinne
Fisher SC
Roman Lomaev
Indikatoren
Achtung, damit der Indikator richtig funktioniert, müssen Sie den Ordner "MQL5" in Ihren Terminal-Ordner legen. Sie können ihn über den folgenden Link herunterladen: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Einer der besten Pfeilindikatoren für binäre Optionen, der auch auf dem Forex-Markt verwendet werden kann. Jeder Zeitrahmen von M1 bis MN, jedes Währungspaar, kann auch auf Aktien verwendet werden - der Indikator ist universell. Verfall von 1 bis 5 Kerzen. Zeigt Verkehrsstatistiken in einem D
FREE
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Experten
Scalper EURUSD Skalpierender Expert Advisor für das Währungspaar EURUSD Beschreibung der EA-Einstellungen Haupt-Trading-Parameter TakeProfit (170) – Take-Profit-Größe in Punkten. StopLoss (80) – Stop-Loss-Größe in Punkten. TrailingStop (5) – Trailing-Stop-Wert in Punkten. cSeconds (2) – Intervall zwischen Signalprüfungen (in Sekunden). MinPriceShot (20) – Minimale Preisbewegung, die für den Einstieg benötigt wird (in Punkten). MaxOrdersCount (10) – Maximale Anzahl gleichzeitig offener Aufträge.
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Utilitys
CloseAllChartsExceptCurrent — Intelligente Skript für MetaTrader 5 Beschreibung: Müde davon, dutzende Charts manuell im MT5-Terminal zu schließen? CloseAllChartsExceptCurrent übernimmt das für Sie! Das Skript schließt alle Charts außer dem aktuellen mit einem Klick. Perfekt für Trader, die Effizienz schätzen. Hauptvorteile: Automatisierung — unnötige Charts sofort schließen. Zeitersparnis — kein Wechsel zwischen Tabs mehr. Fokus behalten — nur relevante Charts anzeigen. Installa
FREE
Signal Alert
Roman Lomaev
Indikatoren
Der SignalAlert Indikator ist ein Werkzeug zur Verfolgung von Kauf- und Verkaufssignalen eines anderen Indikators und zur Ausgabe eines akustischen Alarms, wenn diese auftreten. SignalAlert ist nützlich in Kombination mit Indikatoren wie Binary Sixty Scalping, bei denen eine schnelle Reaktion auf Signale erforderlich ist. Einstellungen des Indikators: IndicatorName – Der Name des Indikators, von dem SignalAlert Signale lesen soll. Geben Sie den genauen Namen an, z. B. „Binary Sixty Scalping“, da
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitys
Zweck: Öffnet automatisch Charts aller Symbole aus dem Market Watch mit der default.tpl -Vorlage im aktuellen Zeitrahmen (TF) und schließt alle anderen Charts (außer dem aktiven). Ideal zur schnellen Analyse mehrerer Instrumente ohne manuellen Aufwand! Merkmale: Automatisierung: Dutzende Charts mit einem Klick öffnen. Sicherheit: Schließt unnötige Charts, behält den aktuellen aktiv. Flexibilität: Nutzt Ihre default.tpl -Vorlage (vorab konfigurieren!). Aktueller Zeitrahmen: Charts
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
Experten
Grail Scalper EA – Automatischer Scalping-Expertenberater Grail Scalper EA ist ein leistungsstarkes Tool für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten. Es kombiniert fortschrittliche Algorithmen mit einer intelligenten Risikomanagementstrategie und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Einstellungsparameter: Parameter Beschreibung dist1/dist2 Signalberechnungsperioden (Standard: 14/21) Lots Feste Lotgröße (z. B.: 0.01) StopLossPercent Stop-Loss als Prozentsatz
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
Experten
Der EA ist für den   M1-Zeitrahmen   optimiert und öffnet Orders basierend auf Preisänderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ( cSeconds ). Eine Order wird platziert, wenn sich der Preis um mindestens   MinPriceShot   Punkte innerhalb dieses Zeitraums bewegt. Der EA kann entweder mit einer   festen Lotgröße (FixedLotSize)   oder einer   automatischen Lotberechnung (LotsOptimized())   arbeiten. Sobald eine Position eröffnet wird, verwaltet der EA sie mit:   Take Profit   – sichert Gewinne
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
Indikatoren
Achtung, damit der Indikator richtig funktioniert, müssen Sie den Ordner "MQL5" in Ihren Terminal-Ordner legen. Sie können ihn über den folgenden Link herunterladen: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Binary Scalper 7 ist ein leistungsfähiges Tool, das entwickelt wurde, um die nächste Kerze zu identifizieren und vorherzusagen, so dass Trader fundierte Entscheidungen beim Handel mit binären Optionen treffen können. Dieser Indikator funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Ablaufdatu
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indikatoren
Binary Sixty Scalping – Indikator für binäre Optionen auf MT4 Binary Sixty Scalping ist ein Indikator für die MT4-Plattform, der speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt wurde. Er funktioniert in allen Zeitrahmen, jedoch wird für eine höhere Genauigkeit empfohlen, ihn ab M5 zu verwenden. Der Indikator ist mit allen Währungspaaren kompatibel und kann an verschiedene Märkte angepasst werden. Wichtige Merkmale: Standard-Ablaufzeit – 1 Kerze , anpassbar in den Einstellungen; Trendbas
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary DUNKS ist ein Tool für den Handel mit binären Optionen, optimiert für Zeiteinheiten ab M5 . Dieser Indikator funktioniert mit jedem Währungspaar und hilft dabei, potenzielle Einstiegspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Hauptmerkmale Ablauf: Standardmäßig auf 1 Kerze eingestellt, in den Indikatoreinstellungen anpassbar. Signale: Der Indikator generiert Pfeile: Roter Pfeil — Verkaufssignal. Blauer Pfeil — Kaufsignal. Die Signale sind am effektivsten, wenn es zwei Bestätigungen g
Binary Crater
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Crater ist ein leistungsstarker und vielseitiger Indikator für MetaTrader 4, der speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt wurde. Es funktioniert effektiv in jedem Zeitrahmen und mit jedem Währungspaar, was es zu einem äußerst flexiblen Werkzeug für Händler macht. Hauptmerkmale: Trendanalyse: Der Indikator ermittelt automatisch den aktuellen Trend auf dem Markt, was Händlern hilft, Geschäfte in Trendrichtung einzugehen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen H
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary 6 Semafor ist ein universeller Indikator für binäre Optionen für MetaTrader 4. -Funktioniert für jeden Zeitrahmen und jedes Währungspaar -Präzise Erkennung des Eintrittspunkts -Das Signal erscheint auf dem Chart, bevor die aktuelle Kerze schließt -Ablauf 1 Kerze -Pufferpfeile für den Eintrag -Zeigen Sie Statistiken für das aktuelle Asset an  Testergebnisse: Der Indikator hat Tests mit beeindruckenden Ergebnissen bestanden und seine Wirksamkeit unter verschiedenen Marktbedingungen
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Indikator Binary Cucle 6 ist ein leistungsstarker Oszillator für den Handel mit binären Optionen auf der MetaTrader 4-Plattform. Er ist für den Einsatz in Zeitrahmen ab M5 konzipiert und kann auch für jedes Währungspaar verwendet werden. Der Binary Cucle 6-Indikator liefert präzise Signale für den Einstieg in einen Handel in Form von blauen und roten Pfeilen, die auf dem Chart erscheinen, bevor die aktuelle Kerze schließt. Dies ermöglicht es Händlern, schnelle und fundierte Entscheidungen
Binary super fx
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Super FX für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarker Oszillator für den Handel mit binären Optionen. Es kann für jeden Zeitrahmen und jedes Währungspaar verwendet werden. Der Binary Super FX-Indikator liefert präzise Einstiegssignale in Form von Pufferpfeilen vor dem Schließen einer Kerze mit einem Ablauf von 1 Kerze. Dies ermöglicht es Händlern, schnelle und fundierte Entscheidungen über den Abschluss eines Handels zu treffen. Es ist wichtig zu beachten, dass vor dem Kauf eines Indikato
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary HalfTrend 6 ist ein leistungsstarker Trendindikator, der für den Handel mit binären Optionen entwickelt wurde und genaue Kauf- und Verkaufssignale liefert. Das Ablaufdatum beträgt nur 1 Kerze, Sie können in jedem Zeitrahmen handeln. Der Binary HalfTrend 6-Indikator analysiert Markttrends und generiert zuverlässige Signale in Form von Pfeilen auf dem Diagramm für einen profitablen Handel. Bevor ich es im Live-Handel verwende, empfehle ich, es auf einem Demokonto zu testen, um die profitab
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Magnus Scalping T3 ist ein Indikator für binäre Optionen, der in jedem Zeitrahmen und mit jedem Währungspaar funktioniert. Verwendet die Clusteranalyse, um Einstiegspunkte zu identifizieren und gibt eine Warnung in Form eines Popup-Fensters und eines Pufferpfeils auf dem roten oder blauen Diagramm aus, bevor die aktuelle Kerze schließt. Hauptmerkmale des Indikators: Funktioniert in jedem Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Unterstützt alle Währungspaare Ablauf von 1 bis 3 Kerzen
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
Experten
Der Advisor basiert auf der Strategie "Forex Speedometer" und ist für den Handel auf der Grundlage von Änderungen der Tick-Geschwindigkeit in Echtzeit konzipiert. Der Advisor überwacht die Richtung und die Häufigkeit der Ticks und eröffnet Trades, wenn ein festgelegter Schwellenwert für die Einstiegsgeschwindigkeit erreicht wird, und schließt Trades, wenn die Tick-Geschwindigkeit unter den festgelegten Schwellenwert für den Ausstieg fällt. Optimierungsempfehlungen: Es wird empfohlen, den Adviso
Binary hma levels
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary HMA Levels -Indikator für MT4 wurde speziell für binäre Optionen entwickelt, eignet sich jedoch auch hervorragend für den Forex-Handel. Er funktioniert auf Basis von Levels und liefert Signale in Form von Pfeilen, bevor die aktuelle Kerze schließt, indem er eine Preisumkehr von einem wichtigen Level bestätigt. Um sicherzustellen, dass der Indikator korrekt funktioniert, müssen Sie den "MQL5"-Ordner in Ihr Terminalverzeichnis herunterladen und installieren. Sie können den Ordner über d
Binary sf
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary SF Indikator für binäre Optionen wurde für die Handelsplattform MetaTrader 4 entwickelt und bietet Signale ohne Neuberechnung, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für Trader macht. Er kann auf jedem Zeitrahmen (von M1 bis täglich) verwendet werden und ist besonders für den Trendhandel geeignet, um die besten Einstiegszeitpunkte für Kurz- und Mittelfristgeschäfte zu identifizieren. Funktionsweise und Signale Der Indikator analysiert den Markt und gibt ein Signal in Form von Pfeile
Binary boom
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary Boom Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und kann in jedem Zeitrahmen und Währungspaar verwendet werden. Die empfohlene Ablaufzeit beträgt 1 Kerze. Der Indikator gibt ein Signal in Form eines Pufferspfeils (rot oder blau) kurz vor dem Schließen der aktuellen Kerze aus, was eine schnelle Reaktion ermöglicht. Zur Bequemlichkeit werden Signalerfolgsstatistiken im Chart angezeigt, um die Effektivität zu bewerten. Achtung: Um den Indikator korrekt zu verwenden, k
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
Indikatoren
Der "Binary Pin-Bar"-Indikator für MT4 wurde für den Handel mit binären Optionen auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt und funktioniert mit jedem Währungspaar. Er generiert Einstiegssignale, wenn eine Pin-Bar-Kerze ein neues Hoch (bei einem Aufwärtstrend) oder Tief (bei einem Abwärtstrend) bildet. Funktionen: Signale erscheinen als Pufferpfeile auf dem Chart: Ein blauer Pfeil zeigt ein Kaufsignal (Buy) an, ein roter Pfeil ein Verkaufssignal (Sell). Auf dem Chart wird die Signalstatistik für je
Binary exfish
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary exfish Indikator für MT4 Der Binary exfish Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt. Er funktioniert mit jedem Währungspaar, analysiert Trends und gibt Einstiegssignale in Form von Pfeilen auf dem Chart: Blauer Pfeil — Kaufsignal. Roter Pfeil — Verkaufssignal. Funktionen: Standard-Ablaufzeit : 1 Kerze. Anpassbare Ablaufzeit: 1 bis 3 Kerzen. Signale erscheinen vor dem Abschluss der aktuellen Kerze, um rechtzeitige Entscheidungen zu ermögli
Binary hh 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary HH 6 Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und funktioniert auf den Zeitrahmen M1 und M5 mit jedem Währungspaar. Er kann auch für den Forex-Handel verwendet werden. Hauptmerkmale: Ablauf: Standardmäßig ist 1 Kerze eingestellt, aber Sie können den Ablaufzeitraum in den Einstellungen auf 1 bis 3 Kerzen anpassen. Trend-Analyse: Der Indikator arbeitet mit dem Trend und gibt Signale in Form von Pfeilen auf dem Chart aus: Blauer Pfeil – Kaufsignal. Roter Pfeil – Ver
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension