Adaptive Pulse Pro
- Experten
- Roman Lomaev
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 5
Ihr Weg zu nachhaltigem Trading an den Finanzmärkten
🚀 Revolutionärer Assistent für den modernen Trader
AutoAdapt Pro ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der sich anpasst, lernt und sich ständig mit Ihnen weiterentwickelt! Erstellt für diejenigen, die Innovation, Stabilität und maximale Leistung beim Handel schätzen.
💡 Wichtige Vorteile
🧠 Selbstlernender Mechanismus
-
Automatische Optimierung von StopLoss, TrailingStop, MinPriceShot und anderen Parametern
-
Regelmäßige Tests mit historischen Daten zur Suche nach effektiven Kombinationen
-
Anpassung an Marktbedingungen ohne Ihr Zutun
⚡ Echtzeit-Preisanalyse
-
Analyse der Preisbewegung in Echtzeit
-
Eröffnung von Trades basierend auf relevanten Daten
-
Blitzschnelle Reaktion dank Arbeit mit Tick-Daten
-
Wichtig: Verwendet keine verzögerten Indikatoren!
🔬 Präzise Selbstoptimierung
-
Optimierung auf Tick-Daten für maximale Anpassungsgenauigkeit
-
Sofortige Anpassung an Mikroveränderungen des Marktes
-
Garantie einer präzisen Kalibrierung der Parameter für aktuelle Bedingungen
🛡️ Intelligentes Money Management
-
Losgrößenberechnung basierend auf einem Prozentsatz des Depotrisikos
-
Drawdown-Schutz durch dynamisches Volumenmanagement
-
Begrenzung des maximalen Spreads
⚠️ Sicherheit first: Der Advisor verwendet KEIN Martingale, Grid-Strategien oder Durchschnittspositionen!
⚙️ Hauptparameter
|Parameter
|Beschreibung
|MaxOrdersCount
|Maximale Anzahl offener Orders (1)
|RiskPercent
|Risikoprozent des Depots für die Losberechnung
|FixedLotSize
|Feste Losgröße
|UseAutoLot
|Automatische Losberechnung basierend auf Risiko
|MagicNumber
|Eindeutige Advisor-Nummer
|Slippage
|Zulässiger Slippage
🔧 Selbstoptimierungsparameter
|Parameter
|Zweck
|OptimizationPeriod
|Optimierungszeitraum (in Bars)
|OptimizationFrequency
|Häufigkeit der Überprüfung des Optimierungsbedarfs
|OptimizationThreshold
|Auslöseschwelle für Optimierung (5%)
|Min/Max StopLoss
|Bereich der StopLoss-Werte
|Min/Max TrailingStop
|Bereich der TrailingStop-Werte
💰 Empfohlene Bedingungen
Empfohlenes Depot: ab 100$
Optimales Gleichgewicht zwischen Effizienz und Risikomanagement
🔄 Funktionsprinzip
-
Primäroptimierung beim Start
-
Konstante Überwachung in jedem Tick
-
Auto-Optimierung bei Leistungsverschlechterung um 5%+
-
Testen von Parameterkombinationen an historischen Daten
-
Auswahl optimaler Parameter für die aktuellen Bedingungen
📊 Handelsignale
-
📈 Kauf bei steigendem Preis
-
📉 Verkauf bei fallendem Preis
-
⏱️ Einhaltung der minimalen Preisänderung ( MinPriceShot )
-
⚖️ Berücksichtigung der Preisänderung über Zeit ( CSeconds )
📈 Statistik und Monitoring
Der Advisor zeigt wichtige Kennzahlen in Echtzeit an:
-
⏰ Laufzeit des Advisors
-
📊 Aktueller Spread
-
💰 Gewinn des Tages/gesamt
-
🏦 Kontostand
-
⚙️ Optimierte Parameter
🎯 Empfohlene Einstellungen
Währungspaare: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
Zeitrahmen: M1
👥 Für Wen ist AutoAdapt Pro Geeignet?
🎓 Für Einsteiger
-
Einfache Einstellungen
-
Automatische Optimierung
-
Schutz vor Fehlern
💼 Für Erfahrene Trader
-
Leistungsstarke Konfigurationstools
-
Tiefgehende Analysen
-
Konfigurationsflexibilität
📊 Für Anleger
-
Passives Einkommen
-
Zuverlässigkeit und Stabilität
-
Minimaler Aufwand
✅ Warum AutoAdapt Pro Wählen?
|Vorteil
|Ergebnis
|Anpassungsfähigkeit
|Passt sich allen Marktbedingungen an
|Professionalität
|Präzision und Qualität jedes Trades
|Bequemlichkeit
|Spart Zeit bei den Einstellungen
|Transparenz
|Vollständige Kontrolle über die Prozesse
|Effizienz
|Stabile Ergebnisse in einem instabilen Markt
🛡️ Sicherheitsgarantien
-
✅ Jeder Trade wird unabhängig eröffnet und geschlossen
-
✅ Bewährte Money-Management-Methoden
-
✅ Optimierte Parameter zur Risikominimierung
-
✅ Schutz vor unerwünschten Trades
-
✅ Prüfung auf ausreichende Mittel
🏆 Handeln Sie die Zukunft Noch Heute!
AutoAdapt Pro ist Ihr zuverlässiger Partner auf dem Weg zum Erfolg in der Welt der Finanzen. Vertrauen Sie die Verwaltung Ihres Kapitals einem hochmodernen Algorithmus an, der arbeitet, während Sie sich ausruhen.
Empfohlener Start: ab 100$
💫 Wählen Sie Innovation. Wählen Sie Stabilität. Wählen Sie die Zukunft.
Ihr selbstoptimierender Advisor ist bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen! 🚀
Hinweis: Das Handeln an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.