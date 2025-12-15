Dual Force Pullback Signal Pro
- Indikatoren
- Mehdi Masoudi
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 10
Beschreibung der Website
Identifizieren Sie mit dem Dual-Force Pullback Signal Pro Indikator wahrscheinliche Kaufsituationen. Dieses leistungsstarke Tool generiert nur dann ein starkes Kaufsignal, wenn ein konstruktiver MACD-Pullback auf zwei verschiedenen MACD-Einstellungen (Slow und Fast) bestätigt wird und der RSI über 50 liegt, was auf ein bullisches Momentum und eine Bestätigung hinweist. Die Signale werden per Ton, Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen übermittelt, damit Sie keinen bestätigten Einstieg verpassen. Es wurde speziell für den M5-Zeitrahmen für Scalper und Daytrader entwickelt.
Hauptmerkmale:
- Dreifache Bestätigungslogik: Kombiniert MACD Slow Pullback, MACD Fast Pullback und RSI > 50 für zuverlässige Signale.
- Fokus auf M5: Spezielle M5-Zeitrahmenanalyse für präzises Daytrading.
- Umfassende Warnungen: Unterstützt Bildschirmwarnungen, Push-Benachrichtigungen und anpassbare Sounddateien.
- Visuelle Einstiegsmarkierung: Zeichnet eine horizontale Linie und eine Textbeschriftung auf dem Diagramm zum exakten Einstiegskurs.