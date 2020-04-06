Mnaika
- Asesores Expertos
- Mehdi Masoudi
- Versión: 8.11
- Activaciones: 5
Descripción del Producto (Español):
Manika es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) y US30, optimizado para el trading intradía y el scalping. La estrategia principal se basa en el sistema propietario de Reconocimiento de Patrones NDS, el cual identifica configuraciones de ruptura (breakout) de alta probabilidad basadas en pura Acción del Precio (Máximos y Mínimos Fractales).
A diferencia de los peligrosos sistemas de grid (rejilla) o martingala, Manika NDS utiliza un enfoque de trading lógico. Identifica "Tres Máximos Ascendentes" para oportunidades de venta y "Tres Mínimos Descendentes" para oportunidades de compra, colocando órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop) para capturar movimientos fuertes del mercado.
Para asegurar la calidad de las operaciones, el EA incorpora filtros avanzados de volatilidad utilizando ADX y ATR, asegurando que las operaciones solo se realicen durante fases de fuerte impulso, evitando mercados laterales o con ruido.
Características Clave
-
Sin Martingala / Sin Grid Peligroso: Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit definidos.
-
Gestión Monetaria Inteligente: El EA calcula automáticamente el lotaje seguro basado en su margen libre y limita el número máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta.
-
Trailing y Breakeven Dinámicos: Asegura las ganancias moviendo el Stop Loss a medida que el precio se mueve a su favor.
-
Protección contra Volatilidad: Utiliza filtros de rango ADX y ATR para evitar operar en ruido de baja volatilidad.
-
Sistema de Salida de Emergencia: Un mecanismo de seguridad incorporado que cierra posiciones si el drawdown del capital excede un límite de seguridad predefinido.
-
Protección del Broker: Incluye comprobaciones avanzadas de Spread, Nivel de Stops (Stops Level) y Nivel de Congelación (Freeze Level) para evitar errores de ejecución en cuentas ECN.
Lógica de la Estrategia
-
Reconocimiento de Patrones: Escanea múltiples temporalidades (M1, M3, M5, M15, M30) en busca de estructuras específicas de acción del precio NDS.
-
Confirmación de Ruptura: Coloca órdenes pendientes en niveles clave de ruptura definidos por el patrón.
-
Gestión de Riesgos: El Stop Loss se calcula dinámicamente utilizando ATR para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.
Recomendaciones
-
Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) y US30.
-
Temporalidad (Timeframe): M1, M3, M5, M15 (Puede activar/desactivar temporalidades específicas en la configuración).
-
Tipo de Cuenta: Se recomiendan encarecidamente cuentas ECN, Raw o Zero spread para una mejor ejecución.
-
VPS: Se recomienda un VPS con baja latencia (<20ms) para una operación estable 24/7.
-
Depósito Mínimo: $500 (Se recomiendan $1000+ para un menor riesgo).
Parámetros
-
LotSize: Tamaño del lote base para las operaciones (si el margen lo permite).
-
MaxOpenPositions: Número máximo de operaciones simultáneas permitidas (para evitar el sobrealancamiento).
-
EnableBuy/EnableSell: Activar direcciones de trading.
-
Enable_M1 a M30: Seleccionar en qué temporalidades operar.
-
UseEmergencyExit: Activar/Desactivar el stop loss fuerte basado en equidad.
-
EmergencyLossPercent: El porcentaje de riesgo en el cual el EA cerrará forzosamente una operación perdedora.
-
UseBreakeven: Mueve el SL al precio de entrada después de cierta ganancia.
-
UseTrailing: Activa el trailing stop para asegurar ganancias.
-
ADX_Min: Valor mínimo de ADX requerido para confirmar una tendencia.