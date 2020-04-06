Mnaika

Descripción del Producto (Español):

Manika es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) y US30, optimizado para el trading intradía y el scalping. La estrategia principal se basa en el sistema propietario de Reconocimiento de Patrones NDS, el cual identifica configuraciones de ruptura (breakout) de alta probabilidad basadas en pura Acción del Precio (Máximos y Mínimos Fractales).

A diferencia de los peligrosos sistemas de grid (rejilla) o martingala, Manika NDS utiliza un enfoque de trading lógico. Identifica "Tres Máximos Ascendentes" para oportunidades de venta y "Tres Mínimos Descendentes" para oportunidades de compra, colocando órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop) para capturar movimientos fuertes del mercado.

Para asegurar la calidad de las operaciones, el EA incorpora filtros avanzados de volatilidad utilizando ADX y ATR, asegurando que las operaciones solo se realicen durante fases de fuerte impulso, evitando mercados laterales o con ruido.

Características Clave

  • Sin Martingala / Sin Grid Peligroso: Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit definidos.

  • Gestión Monetaria Inteligente: El EA calcula automáticamente el lotaje seguro basado en su margen libre y limita el número máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta.

  • Trailing y Breakeven Dinámicos: Asegura las ganancias moviendo el Stop Loss a medida que el precio se mueve a su favor.

  • Protección contra Volatilidad: Utiliza filtros de rango ADX y ATR para evitar operar en ruido de baja volatilidad.

  • Sistema de Salida de Emergencia: Un mecanismo de seguridad incorporado que cierra posiciones si el drawdown del capital excede un límite de seguridad predefinido.

  • Protección del Broker: Incluye comprobaciones avanzadas de Spread, Nivel de Stops (Stops Level) y Nivel de Congelación (Freeze Level) para evitar errores de ejecución en cuentas ECN.

Lógica de la Estrategia

  1. Reconocimiento de Patrones: Escanea múltiples temporalidades (M1, M3, M5, M15, M30) en busca de estructuras específicas de acción del precio NDS.

  2. Confirmación de Ruptura: Coloca órdenes pendientes en niveles clave de ruptura definidos por el patrón.

  3. Gestión de Riesgos: El Stop Loss se calcula dinámicamente utilizando ATR para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.

Recomendaciones

  • Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) y US30.

  • Temporalidad (Timeframe): M1, M3, M5, M15 (Puede activar/desactivar temporalidades específicas en la configuración).

  • Tipo de Cuenta: Se recomiendan encarecidamente cuentas ECN, Raw o Zero spread para una mejor ejecución.

  • VPS: Se recomienda un VPS con baja latencia (<20ms) para una operación estable 24/7.

  • Depósito Mínimo: $500 (Se recomiendan $1000+ para un menor riesgo).

Parámetros

  • LotSize: Tamaño del lote base para las operaciones (si el margen lo permite).

  • MaxOpenPositions: Número máximo de operaciones simultáneas permitidas (para evitar el sobrealancamiento).

  • EnableBuy/EnableSell: Activar direcciones de trading.

  • Enable_M1 a M30: Seleccionar en qué temporalidades operar.

  • UseEmergencyExit: Activar/Desactivar el stop loss fuerte basado en equidad.

  • EmergencyLossPercent: El porcentaje de riesgo en el cual el EA cerrará forzosamente una operación perdedora.

  • UseBreakeven: Mueve el SL al precio de entrada después de cierta ganancia.

  • UseTrailing: Activa el trailing stop para asegurar ganancias.

  • ADX_Min: Valor mínimo de ADX requerido para confirmar una tendencia.


