Descripción del Producto (Español):

Manika es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) y US30, optimizado para el trading intradía y el scalping. La estrategia principal se basa en el sistema propietario de Reconocimiento de Patrones NDS, el cual identifica configuraciones de ruptura (breakout) de alta probabilidad basadas en pura Acción del Precio (Máximos y Mínimos Fractales).

A diferencia de los peligrosos sistemas de grid (rejilla) o martingala, Manika NDS utiliza un enfoque de trading lógico. Identifica "Tres Máximos Ascendentes" para oportunidades de venta y "Tres Mínimos Descendentes" para oportunidades de compra, colocando órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop) para capturar movimientos fuertes del mercado.

Para asegurar la calidad de las operaciones, el EA incorpora filtros avanzados de volatilidad utilizando ADX y ATR, asegurando que las operaciones solo se realicen durante fases de fuerte impulso, evitando mercados laterales o con ruido.

Características Clave

Sin Martingala / Sin Grid Peligroso: Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit definidos.

Gestión Monetaria Inteligente: El EA calcula automáticamente el lotaje seguro basado en su margen libre y limita el número máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta.

Trailing y Breakeven Dinámicos: Asegura las ganancias moviendo el Stop Loss a medida que el precio se mueve a su favor.

Protección contra Volatilidad: Utiliza filtros de rango ADX y ATR para evitar operar en ruido de baja volatilidad.

Sistema de Salida de Emergencia: Un mecanismo de seguridad incorporado que cierra posiciones si el drawdown del capital excede un límite de seguridad predefinido.

Protección del Broker: Incluye comprobaciones avanzadas de Spread, Nivel de Stops (Stops Level) y Nivel de Congelación (Freeze Level) para evitar errores de ejecución en cuentas ECN.

Lógica de la Estrategia

Reconocimiento de Patrones: Escanea múltiples temporalidades (M1, M3, M5, M15, M30) en busca de estructuras específicas de acción del precio NDS. Confirmación de Ruptura: Coloca órdenes pendientes en niveles clave de ruptura definidos por el patrón. Gestión de Riesgos: El Stop Loss se calcula dinámicamente utilizando ATR para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.

Recomendaciones

Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) y US30 .

Temporalidad (Timeframe): M1, M3, M5, M15 (Puede activar/desactivar temporalidades específicas en la configuración).

Tipo de Cuenta: Se recomiendan encarecidamente cuentas ECN, Raw o Zero spread para una mejor ejecución.

VPS: Se recomienda un VPS con baja latencia (<20ms) para una operación estable 24/7.

Depósito Mínimo: $500 (Se recomiendan $1000+ para un menor riesgo).

Parámetros