Schützen Sie Ihr Kapital und sichern Sie Ihre Gewinne automatisch mit Account Guard Pro. Dieser unverzichtbare Expert Advisor für die Kontoverwaltung gewährleistet die strikte Einhaltung Ihrer täglichen Risikolimits. Legen Sie einen maximalen Tagesverlust und ein tägliches Gewinnziel fest - sobald eines von beiden erreicht ist, schließt Guardian Pro sofort alle offenen Positionen und schwebenden Aufträge und stoppt alle Handelsaktivitäten bis zum Beginn des nächsten Tages. Das integrierte visuelle Dashboard bietet eine klare Echtzeit-Ansicht Ihrer täglichen P/L und Ihres aktuellen Status. Ein wichtiges Werkzeug für diszipliniertes, automatisiertes Handeln.

  • Hauptmerkmale:
    • Automatisches Risikomanagement: Stoppt den Handel sofort, wenn der vordefinierte tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird.
    • Gewinn-Lock-in: Schließt automatisch den Handel und stoppt den EA, wenn das tägliche prozentuale Gewinnziel erreicht ist.
    • Dauerhafter Wächter: Behält den Sicherheitsstop/Ziel-Status bis zum Beginn eines neuen Handelstages bei.
    • Visuelles Dashboard: Echtzeit-Überwachung von P/L, Eigenkapital und Status auf dem Chart.

