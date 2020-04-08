WprMfiSar
- 指标
- Askar Koibagarov
- 版本: 1.0
- 激活: 9
WPR+MFI 与抛物线SAR融合指标
描述：
该指标将两个振荡器（威廉姆斯百分比范围和资金流量指数）与抛物线SAR趋势指标结合在一个窗口中。WPR和MFI值被平均化，并基于所得线构建抛物线SAR。
工作原理：
-
Avg(WPR,MFI) 线 - WPR（转换为0-100范围）和MFI的平均值
-
抛物线SAR点 - 基于Avg(WPR,MFI)线的值构建
信号：
-
水平位交叉：
-
线从下向上穿过20 → 潜在的买入信号
-
线从上向下穿过80 → 潜在的卖出信号
-
-
SAR位置：
-
SAR点位于线下方 → 上升趋势
-
SAR点位于线上方 → 下降趋势
-
-
组合分析：
-
买入：线高于20且SAR低于线
-
卖出：线低于80且SAR高于线
-
设置参数：
-
InpWPRPeriod - WPR周期（默认：14）
-
InpMFIPeriod - MFI周期（默认：14）
-
InpMFIVolume - MFI使用的成交量类型（默认：VOLUME_TICK）
-
InpSARStep - SAR递增步长（默认：0.02）
-
InpSARMax - SAR最大步长（默认：0.2）
技术规格：
-
使用7个计算缓冲区
-
所需最小K线数：max(WPR周期, MFI周期) + 2
-
反初始化时自动释放资源
-
水平位80和20显示在指标窗口中
注意：
该指标在实际交易使用前需要进行测试。