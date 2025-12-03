ParabolicSariTriX Askar Koibagarov Göstergeler

ParabolicSariTriX , Trend göstergesi TriX (Üçlü Üstel Hareketli Ortalama) ile Parabolik Dur ve Ters Dönüş sistemini (Parabolic SAR) birleştiren hibrit bir göstergedir. Gösterge ayrı bir pencerede görüntülenir ve trend dönüş sinyallerine dayalı olarak giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır. Piyasa eğilimi değiştikçe TriX çizgisine göre konum değiştiren SAR noktaları şeklinde net görsel sinyaller sağlar. SAR noktaları şu şekilde konumlanır: Düşüş eğilimi sırasında : TriX çizgisi