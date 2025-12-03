WprMfiSar

WPR+MFI Fusion Parabolic SAR

Açıklama:
Gösterge, iki osilatörü (Williams Percent Range ve Money Flow Index) Parabolic SAR trend göstergesiyle tek bir pencerede birleştirir. WPR ve MFI değerleri ortalaması alınır ve elde edilen çizgi temel alınarak Parabolic SAR oluşturulur.

Çalışma Prensibi:

  1. Avg(WPR,MFI) Çizgisi - WPR (0-100 aralığına dönüştürülmüş) ve MFI arasındaki ortalama değer

  2. Parabolic SAR Noktaları - Avg(WPR,MFI) çizgisinin değerleri üzerine inşa edilir

Sinyaller:

  1. Seviye Geçişleri:

    • Çizgi 20'yi aşağıdan yukarıya geçerse → potansiyel alış sinyali

    • Çizgi 80'i yukarıdan aşağıya geçerse → potansiyel satış sinyali

  2. SAR Konumu:

    • SAR noktaları çizginin altında → yükseliş trendi

    • SAR noktaları çizginin üstünde → düşüş trendi

  3. Kombine Analiz:

    • Alış: çizgi 20'nin üstünde ve SAR çizginin altında

    • Satış: çizgi 80'in altında ve SAR çizginin üstünde

Ayarlar:

  • InpWPRPeriod  - WPR periyodu (varsayılan: 14)

  • InpMFIPeriod  - MFI periyodu (varsayılan: 14)

  • InpMFIVolume  - MFI için hacim türü (varsayılan: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - SAR artış adımı (varsayılan: 0.02)

  • InpSARMax  - SAR maksimum adım (varsayılan: 0.2)

Teknik Özellikler:

  • 7 hesaplama tamponu kullanır

  • Minimum gereken çubuk sayısı: max(WPR periyodu, MFI periyodu) + 2

  • De-initialization sırasında kaynakların otomatik olarak serbest bırakılması

  • Seviyeler 80 ve 20 gösterge penceresinde görüntülenir

Not:
Gösterge, işlemlerde kullanılmadan önce test edilmelidir.


