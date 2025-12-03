WprMfiSar
- Göstergeler
- Askar Koibagarov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
WPR+MFI Fusion Parabolic SAR
Açıklama:
Gösterge, iki osilatörü (Williams Percent Range ve Money Flow Index) Parabolic SAR trend göstergesiyle tek bir pencerede birleştirir. WPR ve MFI değerleri ortalaması alınır ve elde edilen çizgi temel alınarak Parabolic SAR oluşturulur.
Çalışma Prensibi:
Avg(WPR,MFI) Çizgisi - WPR (0-100 aralığına dönüştürülmüş) ve MFI arasındaki ortalama değer
Parabolic SAR Noktaları - Avg(WPR,MFI) çizgisinin değerleri üzerine inşa edilir
Sinyaller:
Seviye Geçişleri:
Çizgi 20'yi aşağıdan yukarıya geçerse → potansiyel alış sinyali
Çizgi 80'i yukarıdan aşağıya geçerse → potansiyel satış sinyali
SAR Konumu:
SAR noktaları çizginin altında → yükseliş trendi
SAR noktaları çizginin üstünde → düşüş trendi
Kombine Analiz:
Alış: çizgi 20'nin üstünde ve SAR çizginin altında
Satış: çizgi 80'in altında ve SAR çizginin üstünde
Ayarlar:
InpWPRPeriod - WPR periyodu (varsayılan: 14)
InpMFIPeriod - MFI periyodu (varsayılan: 14)
InpMFIVolume - MFI için hacim türü (varsayılan: VOLUME_TICK)
InpSARStep - SAR artış adımı (varsayılan: 0.02)
InpSARMax - SAR maksimum adım (varsayılan: 0.2)
Teknik Özellikler:
7 hesaplama tamponu kullanır
Minimum gereken çubuk sayısı: max(WPR periyodu, MFI periyodu) + 2
De-initialization sırasında kaynakların otomatik olarak serbest bırakılması
Seviyeler 80 ve 20 gösterge penceresinde görüntülenir
Not:
Gösterge, işlemlerde kullanılmadan önce test edilmelidir.