WprMfiSar
- Indicadores
- Askar Koibagarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 9
WPR+MFI Fusion con Parabolic SAR
Descripción:
El indicador combina dos osciladores (Williams Percent Range e Índice de Flujo de Dinero) con el indicador de tendencia Parabolic SAR en una sola ventana. Los valores de WPR y MFI se promedian, y el Parabolic SAR se construye en base a la línea resultante.
Principio de funcionamiento:
-
Línea Avg(WPR,MFI) - valor promedio entre WPR (convertido al rango 0-100) y MFI
-
Puntos Parabolic SAR - construidos sobre los valores de la línea Avg(WPR,MFI)
Señales:
-
Cruces de niveles:
-
La línea cruza 20 de abajo hacia arriba → señal potencial de compra
-
La línea cruza 80 de arriba hacia abajo → señal potencial de venta
-
-
Posición del SAR:
-
Puntos SAR por debajo de la línea → tendencia alcista
-
Puntos SAR por encima de la línea → tendencia bajista
-
-
Análisis combinado:
-
Compra: línea por encima de 20 y SAR por debajo de la línea
-
Venta: línea por debajo de 80 y SAR por encima de la línea
-
Configuración:
-
InpWPRPeriod - período del WPR (por defecto: 14)
-
InpMFIPeriod - período del MFI (por defecto: 14)
-
InpMFIVolume - tipo de volumen para MFI (por defecto: VOLUME_TICK)
-
InpSARStep - paso de incremento del SAR (por defecto: 0.02)
-
InpSARMax - paso máximo del SAR (por defecto: 0.2)
Especificaciones técnicas:
-
Utiliza 7 buffers de cálculo
-
Barras mínimas requeridas: max(período WPR, período MFI) + 2
-
Liberación automática de recursos al desinicializar
-
Los niveles 80 y 20 se muestran en la ventana del indicador
Nota:
El indicador requiere pruebas antes de su uso en operaciones reales.