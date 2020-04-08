WprMfiSar

WPR+MFI Fusion con Parabolic SAR

Descripción:
El indicador combina dos osciladores (Williams Percent Range e Índice de Flujo de Dinero) con el indicador de tendencia Parabolic SAR en una sola ventana. Los valores de WPR y MFI se promedian, y el Parabolic SAR se construye en base a la línea resultante.

Principio de funcionamiento:

  1. Línea Avg(WPR,MFI) - valor promedio entre WPR (convertido al rango 0-100) y MFI

  2. Puntos Parabolic SAR - construidos sobre los valores de la línea Avg(WPR,MFI)

Señales:

  1. Cruces de niveles:

    • La línea cruza 20 de abajo hacia arriba → señal potencial de compra

    • La línea cruza 80 de arriba hacia abajo → señal potencial de venta

  2. Posición del SAR:

    • Puntos SAR por debajo de la línea → tendencia alcista

    • Puntos SAR por encima de la línea → tendencia bajista

  3. Análisis combinado:

    • Compra: línea por encima de 20 y SAR por debajo de la línea

    • Venta: línea por debajo de 80 y SAR por encima de la línea

Configuración:

  • InpWPRPeriod  - período del WPR (por defecto: 14)

  • InpMFIPeriod  - período del MFI (por defecto: 14)

  • InpMFIVolume  - tipo de volumen para MFI (por defecto: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - paso de incremento del SAR (por defecto: 0.02)

  • InpSARMax  - paso máximo del SAR (por defecto: 0.2)

Especificaciones técnicas:

  • Utiliza 7 buffers de cálculo

  • Barras mínimas requeridas: max(período WPR, período MFI) + 2

  • Liberación automática de recursos al desinicializar

  • Los niveles 80 y 20 se muestran en la ventana del indicador

Nota:
El indicador requiere pruebas antes de su uso en operaciones reales.


