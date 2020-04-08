WprMfiSar
- Indicadores
- Askar Koibagarov
- Versão: 1.0
- Ativações: 9
WPR+MFI Fusion com Parabolic SAR
Descrição:
O indicador combina dois osciladores (Williams Percent Range e Índice de Fluxo de Dinheiro) com o indicador de tendência Parabolic SAR em uma única janela. Os valores do WPR e MFI são calculados em média, e o Parabolic SAR é construído com base na linha resultante.
Princípio de funcionamento:
Linha Avg(WPR,MFI) - valor médio entre o WPR (convertido para a faixa de 0-100) e o MFI
Pontos Parabolic SAR - construídos sobre os valores da linha Avg(WPR,MFI)
Sinais:
Cruzamentos de níveis:
A linha cruza 20 de baixo para cima → sinal potencial de compra
A linha cruza 80 de cima para baixo → sinal potencial de venda
Posição do SAR:
Pontos SAR abaixo da linha → tendência de alta
Pontos SAR acima da linha → tendência de baixa
Análise combinada:
Compra: linha acima de 20 e SAR abaixo da linha
Venda: linha abaixo de 80 e SAR acima da linha
Configurações:
InpWPRPeriod - período do WPR (padrão: 14)
InpMFIPeriod - período do MFI (padrão: 14)
InpMFIVolume - tipo de volume para o MFI (padrão: VOLUME_TICK)
InpSARStep - passo de incremento do SAR (padrão: 0.02)
InpSARMax - passo máximo do SAR (padrão: 0.2)
Especificações técnicas:
Utiliza 7 buffers de cálculo
Número mínimo de barras necessárias: max(período WPR, período MFI) + 2
Liberação automática de recursos ao desinicializar
Os níveis 80 e 20 são exibidos na janela do indicador
Observação:
O indicador requer testes antes de ser utilizado em negociações reais.