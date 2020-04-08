WprMfiSar

WPR+MFI Fusion com Parabolic SAR

Descrição:
O indicador combina dois osciladores (Williams Percent Range e Índice de Fluxo de Dinheiro) com o indicador de tendência Parabolic SAR em uma única janela. Os valores do WPR e MFI são calculados em média, e o Parabolic SAR é construído com base na linha resultante.

Princípio de funcionamento:

  1. Linha Avg(WPR,MFI) - valor médio entre o WPR (convertido para a faixa de 0-100) e o MFI

  2. Pontos Parabolic SAR - construídos sobre os valores da linha Avg(WPR,MFI)

Sinais:

  1. Cruzamentos de níveis:

    • A linha cruza 20 de baixo para cima → sinal potencial de compra

    • A linha cruza 80 de cima para baixo → sinal potencial de venda

  2. Posição do SAR:

    • Pontos SAR abaixo da linha → tendência de alta

    • Pontos SAR acima da linha → tendência de baixa

  3. Análise combinada:

    • Compra: linha acima de 20 e SAR abaixo da linha

    • Venda: linha abaixo de 80 e SAR acima da linha

Configurações:

  • InpWPRPeriod  - período do WPR (padrão: 14)

  • InpMFIPeriod  - período do MFI (padrão: 14)

  • InpMFIVolume  - tipo de volume para o MFI (padrão: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - passo de incremento do SAR (padrão: 0.02)

  • InpSARMax  - passo máximo do SAR (padrão: 0.2)

Especificações técnicas:

  • Utiliza 7 buffers de cálculo

  • Número mínimo de barras necessárias: max(período WPR, período MFI) + 2

  • Liberação automática de recursos ao desinicializar

  • Os níveis 80 e 20 são exibidos na janela do indicador

Observação:
O indicador requer testes antes de ser utilizado em negociações reais.


