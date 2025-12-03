WprMfiSar

WPR+MFI Fusione con Parabolic SAR

Descrizione:
L'indicatore combina due oscillatori (Williams Percent Range e Money Flow Index) con l'indicatore di tendenza Parabolic SAR in un'unica finestra. I valori WPR e MFI vengono mediati e il Parabolic SAR è costruito sulla base della linea risultante.

Principio di funzionamento:

  1. Linea Avg(WPR,MFI) - valore medio tra WPR (convertito nell'intervallo 0-100) e MFI

  2. Punti Parabolic SAR - costruiti sui valori della linea Avg(WPR,MFI)

Segnali:

  1. Attraversamenti dei livelli:

    • La linea attraversa 20 dal basso verso l'alto → potenziale segnale di acquisto

    • La linea attraversa 80 dall'alto verso il basso → potenziale segnale di vendita

  2. Posizione del SAR:

    • Punti SAR al di sotto della linea → tendenza rialzista

    • Punti SAR al di sopra della linea → tendenza ribassista

  3. Analisi combinata:

    • Acquisto: linea sopra 20 e SAR al di sotto della linea

    • Vendita: linea sotto 80 e SAR al di sopra della linea

Impostazioni:

  • InpWPRPeriod  - periodo WPR (predefinito: 14)

  • InpMFIPeriod  - periodo MFI (predefinito: 14)

  • InpMFIVolume  - tipo di volume per MFI (predefinito: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - passo di incremento SAR (predefinito: 0,02)

  • InpSARMax  - passo massimo SAR (predefinito: 0,2)

Specifiche tecniche:

  • Utilizza 7 buffer di calcolo

  • Numero minimo di barre richieste: max(periodo WPR, periodo MFI) + 2

  • Rilascio automatico delle risorse durante la deinizializzazione

  • I livelli 80 e 20 vengono visualizzati nella finestra dell'indicatore

Nota:
L'indicatore richiede test prima dell'utilizzo nel trading.


Altri dall’autore
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
Utilità
Buy Sell Keyboard   - Esperto Advisor professionale per il trading impulsivo da tastiera Trading da tastiera alla velocità della luce. Controllo completo del mercato con un solo tocco. Assegna tasti di scelta rapida per eseguire operazioni istantanee senza mouse e finestre di dialogo. Caratteristiche principali: Algoritmo impulsivo per entrate precise Formula segreta dei trader professionisti. L'algoritmo identifica i momenti di impulso di mercato quando il prezzo è pronto per un movimento pot
Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
Indicatori
Indicatore Volatility Exhaustion Descrizione per gli utenti Volatility Exhaustion è un indicatore unico che utilizza una tecnologia speciale di analisi della volatilità. Identifica i momenti critici nel mercato quando l'attività corrente raggiunge livelli estremi rispetto ai dati storici. Caratteristiche principali: Interpretazione semplice : L'indicatore utilizza un sistema di segnale binario Versatilità : Funziona su qualsiasi timeframe e strumento Efficacia : Particolarmente utile nei merca
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
Indicatori
ParabolicSariTriX   è un indicatore ibrido che combina l'oscillatore di tendenza TriX (tripla media mobile esponenziale) con il sistema parabolico di stop e inversione (Parabolic SAR). L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata ed è progettato per identificare punti di ingresso e uscita sulla base di segnali di inversione di tendenza. Fornisce segnali visivi chiari sotto forma di punti SAR, che cambiano posizione rispetto alla linea TriX al variare della tendenza del mercato. I pun
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
Indicatori
FractalBreakoutLevels Panoramica: Questo indicatore traccia livelli di prezzo dinamici basati sull'analisi dei movimenti di prezzo. Combina dati di prezzo storici per identificare livelli chiave che possono servire come riferimento per il trading. Funzionamento: L'indicatore analizza la struttura del mercato esaminando la relazione tra i dati di prezzo attuali e storici. Disegna una linea continua che si adatta alle mutevoli condizioni di mercato, fungendo da livello dinamico di supporto/resis
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione