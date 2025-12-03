WPR+MFI Fusione con Parabolic SAR

Descrizione:

L'indicatore combina due oscillatori (Williams Percent Range e Money Flow Index) con l'indicatore di tendenza Parabolic SAR in un'unica finestra. I valori WPR e MFI vengono mediati e il Parabolic SAR è costruito sulla base della linea risultante.

Principio di funzionamento:

Linea Avg(WPR,MFI) - valore medio tra WPR (convertito nell'intervallo 0-100) e MFI Punti Parabolic SAR - costruiti sui valori della linea Avg(WPR,MFI)

Segnali:

Attraversamenti dei livelli: La linea attraversa 20 dal basso verso l'alto → potenziale segnale di acquisto

La linea attraversa 80 dall'alto verso il basso → potenziale segnale di vendita Posizione del SAR: Punti SAR al di sotto della linea → tendenza rialzista

Punti SAR al di sopra della linea → tendenza ribassista Analisi combinata: Acquisto: linea sopra 20 e SAR al di sotto della linea

Vendita: linea sotto 80 e SAR al di sopra della linea

Impostazioni:

InpWPRPeriod - periodo WPR (predefinito: 14)

InpMFIPeriod - periodo MFI (predefinito: 14)

InpMFIVolume - tipo di volume per MFI (predefinito: VOLUME_TICK)

InpSARStep - passo di incremento SAR (predefinito: 0,02)

InpSARMax - passo massimo SAR (predefinito: 0,2)

Specifiche tecniche:

Utilizza 7 buffer di calcolo

Numero minimo di barre richieste: max(periodo WPR, periodo MFI) + 2

Rilascio automatico delle risorse durante la deinizializzazione

I livelli 80 e 20 vengono visualizzati nella finestra dell'indicatore

Nota:

L'indicatore richiede test prima dell'utilizzo nel trading.