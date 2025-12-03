WprMfiSar
- Indicatori
- Askar Koibagarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
WPR+MFI Fusione con Parabolic SAR
Descrizione:
L'indicatore combina due oscillatori (Williams Percent Range e Money Flow Index) con l'indicatore di tendenza Parabolic SAR in un'unica finestra. I valori WPR e MFI vengono mediati e il Parabolic SAR è costruito sulla base della linea risultante.
Principio di funzionamento:
-
Linea Avg(WPR,MFI) - valore medio tra WPR (convertito nell'intervallo 0-100) e MFI
-
Punti Parabolic SAR - costruiti sui valori della linea Avg(WPR,MFI)
Segnali:
-
Attraversamenti dei livelli:
-
La linea attraversa 20 dal basso verso l'alto → potenziale segnale di acquisto
-
La linea attraversa 80 dall'alto verso il basso → potenziale segnale di vendita
-
-
Posizione del SAR:
-
Punti SAR al di sotto della linea → tendenza rialzista
-
Punti SAR al di sopra della linea → tendenza ribassista
-
-
Analisi combinata:
-
Acquisto: linea sopra 20 e SAR al di sotto della linea
-
Vendita: linea sotto 80 e SAR al di sopra della linea
-
Impostazioni:
-
InpWPRPeriod - periodo WPR (predefinito: 14)
-
InpMFIPeriod - periodo MFI (predefinito: 14)
-
InpMFIVolume - tipo di volume per MFI (predefinito: VOLUME_TICK)
-
InpSARStep - passo di incremento SAR (predefinito: 0,02)
-
InpSARMax - passo massimo SAR (predefinito: 0,2)
Specifiche tecniche:
-
Utilizza 7 buffer di calcolo
-
Numero minimo di barre richieste: max(periodo WPR, periodo MFI) + 2
-
Rilascio automatico delle risorse durante la deinizializzazione
-
I livelli 80 e 20 vengono visualizzati nella finestra dell'indicatore
Nota:
L'indicatore richiede test prima dell'utilizzo nel trading.