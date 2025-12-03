WprMfiSar

WPR+MFI Fusion avec Parabolic SAR

Description :
L'indicateur combine deux oscillateurs (Williams Percent Range et Money Flow Index) avec l'indicateur de tendance Parabolic SAR dans une seule fenêtre. Les valeurs WPR et MFI sont moyennées, et le Parabolic SAR est construit sur la base de la ligne résultante.

Principe de fonctionnement :

  1. Ligne Avg(WPR,MFI) - valeur moyenne entre le WPR (converti en plage 0-100) et le MFI

  2. Points Parabolic SAR - construits sur les valeurs de la ligne Avg(WPR,MFI)

Signaux :

  1. Franchissements de niveaux :

    • La ligne franchit 20 de bas en haut → signal d'achat potentiel

    • La ligne franchit 80 de haut en bas → signal de vente potentiel

  2. Position du SAR :

    • Points SAR en dessous de la ligne → tendance haussière

    • Points SAR au-dessus de la ligne → tendance baissière

  3. Analyse combinée :

    • Achat : ligne au-dessus de 20 et SAR en dessous de la ligne

    • Vente : ligne en dessous de 80 et SAR au-dessus de la ligne

Paramètres :

  • InpWPRPeriod  - période WPR (par défaut : 14)

  • InpMFIPeriod  - période MFI (par défaut : 14)

  • InpMFIVolume  - type de volume pour MFI (par défaut : VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - pas d'incrément SAR (par défaut : 0,02)

  • InpSARMax  - pas maximum SAR (par défaut : 0,2)

Caractéristiques techniques :

  • Utilise 7 tampons de calcul

  • Nombre minimal de barres requis : max(période WPR, période MFI) + 2

  • Libération automatique des ressources lors de la désinitialisation

  • Les niveaux 80 et 20 sont affichés dans la fenêtre de l'indicateur

Remarque :
L'indicateur nécessite des tests avant utilisation dans le trading.


