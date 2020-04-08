WprMfiSar

WPR+MFI Fusion with Parabolic SAR

Описание:
Индикатор комбинирует два осциллятора (Williams Percent Range и Money Flow Index) с трендовым индикатором Parabolic SAR в одном окне. Значения WPR и MFI усредняются, на основе полученной линии строится Parabolic SAR.

Принцип работы:

  1. Линия Avg(WPR,MFI) - среднее значение между WPR (преобразованным в диапазон 0-100) и MFI

  2. Точки Parabolic SAR - строятся на значениях линии Avg(WPR,MFI)

Сигналы:

  1. Пересечение уровней:

    • Линия пересекает 20 снизу вверх → возможный сигнал к покупке

    • Линия пересекает 80 сверху вниз → возможный сигнал к продаже

  2. Положение SAR:

    • Точки SAR ниже линии → восходящий тренд

    • Точки SAR выше линии → нисходящий тренд

  3. Комбинированный анализ:

    • Покупка: линия выше 20 и SAR ниже линии

    • Продажа: линия ниже 80 и SAR выше линии

Настройки:

  • InpWPRPeriod  - период WPR (по умолчанию: 14)

  • InpMFIPeriod  - период MFI (по умолчанию: 14)

  • InpMFIVolume  - тип объема для MFI (по умолчанию: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  - шаг увеличения SAR (по умолчанию: 0.02)

  • InpSARMax  - максимальный шаг SAR (по умолчанию: 0.2)

Технические характеристики:

  • Использует 7 буферов расчета

  • Минимальное количество баров: max(WPR период, MFI период) + 2

  • Автоматическое освобождение ресурсов при деинициализации

  • Уровни 80 и 20 отображаются в окне индикатора

Примечание:
Индикатор требует тестирования перед использованием в торговле.


