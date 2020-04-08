WprMfiSar
- Индикаторы
- Askar Koibagarov
- Версия: 1.0
- Активации: 9
WPR+MFI Fusion with Parabolic SAR
Описание:
Индикатор комбинирует два осциллятора (Williams Percent Range и Money Flow Index) с трендовым индикатором Parabolic SAR в одном окне. Значения WPR и MFI усредняются, на основе полученной линии строится Parabolic SAR.
Принцип работы:
Линия Avg(WPR,MFI) - среднее значение между WPR (преобразованным в диапазон 0-100) и MFI
Точки Parabolic SAR - строятся на значениях линии Avg(WPR,MFI)
Сигналы:
Пересечение уровней:
Линия пересекает 20 снизу вверх → возможный сигнал к покупке
Линия пересекает 80 сверху вниз → возможный сигнал к продаже
Положение SAR:
Точки SAR ниже линии → восходящий тренд
Точки SAR выше линии → нисходящий тренд
Комбинированный анализ:
Покупка: линия выше 20 и SAR ниже линии
Продажа: линия ниже 80 и SAR выше линии
Настройки:
InpWPRPeriod - период WPR (по умолчанию: 14)
InpMFIPeriod - период MFI (по умолчанию: 14)
InpMFIVolume - тип объема для MFI (по умолчанию: VOLUME_TICK)
InpSARStep - шаг увеличения SAR (по умолчанию: 0.02)
InpSARMax - максимальный шаг SAR (по умолчанию: 0.2)
Технические характеристики:
Использует 7 буферов расчета
Минимальное количество баров: max(WPR период, MFI период) + 2
Автоматическое освобождение ресурсов при деинициализации
Уровни 80 и 20 отображаются в окне индикатора
Примечание:
Индикатор требует тестирования перед использованием в торговле.