Double Top And Bottom Indicator Scanner

Willkommen zur verbesserten Mustererkennung mit dem Double Top and Bottom Pattern Scanner! Transformieren Sie Ihren Handelsansatz mit diesem leistungsstarken MT4-Indikator, der für effizientes Pattern-Scanning und umsetzbare Alarme entwickelt wurde.

Hauptmerkmale:

Erweiterte Zig Zag-Mustererkennung: Der Double Top and Bottom Pattern Scanner nutzt das Zick-Zack-Muster, um Tops und Bottoms zu erkennen. Er identifiziert Punkte, an denen der Kurs nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Niveau abprallt und signalisiert so potenzielle Marktumkehrungen.

Signalerzeugung in Echtzeit: Im Gegensatz zu anderen Scannern liefert dieses Tool mehrere Signale für ein und dasselbe Muster. Sie erhalten jedes Mal eine Warnung, wenn die letzte Unterstützung oder der letzte Widerstand eines doppelten Tops oder Bodens durchbrochen wird, bis eine neue Unterstützung oder ein neuer Widerstand gebildet wird.

Anpassbare Trendstärke: Passen Sie die Trendstärke auf der Grundlage der Pullback-Länge an, um falsche Ausbrüche herauszufiltern. Passen Sie den Indikator an, um schwache Trends zu vermeiden und sich auf starke Marktbewegungen zu konzentrieren.

Max Gap-Kontrolle für Präzision: Legen Sie einen maximalen Abstand zwischen zwei Höchst- oder Tiefstständen fest, um leichte Marktschwankungen oder Manipulationen zu berücksichtigen, ohne wichtige Handelsmöglichkeiten zu verpassen.

Umfassende Warnungen: Bleiben Sie mit anpassbaren Warnungen, einschließlich E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen, immer auf dem Laufenden, wenn wichtige Niveaus durchbrochen werden.

Zusätzliche Funktionen:

  • Einstellbare Trendstärke: Konfigurieren Sie die Stärke der erkannten Trends, um sie an Ihre Handelsstrategie anzupassen.
  • Anpassbarer Gap-Abstand: Definieren Sie den maximalen Abstand zwischen Höchst- und Tiefstkursen, um die Genauigkeit der Mustererkennung zu optimieren.
  • Mehrere Alarme und Benachrichtigungen: Erhalten Sie regelmäßige Warnungen, wenn kritische Kursniveaus durchbrochen werden, damit Sie keine Gelegenheit verpassen.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem Double Top and Bottom Pattern Scanner aus. Identifizieren Sie wahrscheinliche Handels-Setups, bleiben Sie in Echtzeit informiert und heben Sie Ihre Marktanalyse auf die nächste Stufe. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit und verbessern Sie Ihren Handel noch heute!





Bewertungen 1
lauro1956
5742
lauro1956 2024.11.30 18:38 
 

Improved performance... now a reliable indicator

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
lauro1956
5742
lauro1956 2024.11.30 18:38 
 

Improved performance... now a reliable indicator

Biswarup Banerjee
40009
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2024.11.30 19:12
Thanks a lot for the feedback sir
