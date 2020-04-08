Currency Strength Meter Pro MT5

Indicador: Currency Strength Meter Pro

  • Visualización de la Amplitud del Mercado

    • Ventajas: En lugar de ver gráficos desordenados, este indicador muestra los datos en un formato de "Panel de Control" limpio. Los traders pueden saber al instante qué pares son los más fuertes o débiles.

    • Beneficios: Ahorra tiempo al no tener que revisar gráficos uno por uno y ayuda a decidir qué operar más rápido.

  • Clasificación y Ordenación Automática

    • Ventajas: Cuenta con un modo de "Clasificación Horizontal" que ordena automáticamente los pares de "Más Fuerte" a "Más Débil".

    • Beneficios: Le permite ver inmediatamente los Ganadores y Perdedores del día/semana/mes, clave para estrategias de Fuerza Relativa.

  • Lógica Inteligente de Divisas

    • Ventajas: En modo vertical, maneja pares con diferentes divisas base (ej. EURUSD vs USDJPY). Invierte automáticamente los valores para que la dirección de la barra coincida con la fuerza de la divisa principal.

    • Beneficios: Reduce la confusión al analizar divisas en diferentes posiciones.

  • Flexibilidad de Marcos Temporales

    • Ventajas: Vea el rendimiento Diario (Intraday), Semanal (Weekly) y Mensual (Monthly).

    • Beneficios: Apto para Day Traders y Swing Traders que buscan tendencias más amplias.

  • UI Personalizable

    • Ventajas: Dibuja objetos gráficos en pantalla. Puede ajustar colores de fondo, barras, fuentes y posición.

    • Beneficios: Se adapta profesionalmente a su plantilla actual.

  • Fuente de Datos Flexible

    • Ventajas: Elija entre entrada manual o todos los símbolos de la Observación del Mercado (Market Watch).

    • Beneficios: Funciona también con Oro, Petróleo o Acciones.


