Currency Strength Meter Pro MT5

Indicador: Currency Strength Meter Pro

  • Visualização da Amplitude do Mercado

    • Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos.

    • Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar.

  • Classificação e Ordenação Automática

    • Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco".

    • Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente.

  • Lógica Inteligente de Moedas

    • Vantagens: O modo vertical lida inteligentemente com pares invertidos (ex: EURUSD vs USDJPY), ajustando a direção das barras para refletir a força da moeda base.

    • Benefícios: Reduz a confusão na análise de posições cambiais.

  • Flexibilidade de Timeframes

    • Vantagens: Visualize desempenho Diário, Semanal e Mensal.

    • Benefícios: Ideal tanto para Day Traders quanto para Swing Traders.

  • UI Personalizável

    • Vantagens: Objetos gráficos ajustáveis (cores, fontes, posição).

    • Benefícios: Integra-se perfeitamente ao seu template com visual profissional.

  • Fonte de Dados Flexível

    • Vantagens: Entrada manual ou automática via Market Watch.

    • Benefícios: Aplicável também a Ouro, Petróleo e Ações.


Mais do autor
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualização da Amplitude do Mercado Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos. Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar. Classificação e Ordenação Automática Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco". Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente. Lógica I
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
