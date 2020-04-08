Currency Strength Meter Pro MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 1.20
- Ativações: 20
Indicador: Currency Strength Meter Pro
-
Visualização da Amplitude do Mercado
-
Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos.
-
Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar.
-
-
Classificação e Ordenação Automática
-
Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco".
-
Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente.
-
-
Lógica Inteligente de Moedas
-
Vantagens: O modo vertical lida inteligentemente com pares invertidos (ex: EURUSD vs USDJPY), ajustando a direção das barras para refletir a força da moeda base.
-
Benefícios: Reduz a confusão na análise de posições cambiais.
-
-
Flexibilidade de Timeframes
-
Vantagens: Visualize desempenho Diário, Semanal e Mensal.
-
Benefícios: Ideal tanto para Day Traders quanto para Swing Traders.
-
-
UI Personalizável
-
Vantagens: Objetos gráficos ajustáveis (cores, fontes, posição).
-
Benefícios: Integra-se perfeitamente ao seu template com visual profissional.
-
-
Fonte de Dados Flexível
-
Vantagens: Entrada manual ou automática via Market Watch.
-
Benefícios: Aplicável também a Ouro, Petróleo e Ações.
-