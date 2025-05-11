Gold Crab Robot

Gold Crab Robot ist ein abgesicherter EA für XAUUSD auf dem H1-Chart,der drei verschiedene Signalsätze und mehrere Indikatorenkombiniert :

Multi-Signal-Strategie-Struktur

  1. Signal 1: Aroon Cross + ATR Break

    • Erkennt Kreuzungen der Aroon Up- und Down-Linien.

    • Einstiege über Stop-Orders , die relativ zum vorherigen wöchentlichen Hoch/Tiefplatziert werden , ausgeglichen durch ATR-basierte Koeffizienten.

    • Stop-Loss, Gewinnziel und Trailing Stop werden alle dynamisch mit ATR-Multiplikatorengesetzt .

  2. Signal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio

    • Verwendet ein Offset Aroon Cross als Trigger und bezieht sich dann auf das Bollinger Bands Width Ratio , um Stop-Orderszu platzieren .

    • Maximal zu haltende Bars , SL/TP-Levels und Trailing-Stop-Einstellungen für längerfristige Trades.

  3. Signal 3: Ichimoku Kijun Sen-Kreuz + DeMarker-Filter

    • Kombiniert ein Bullish/Bearish Cross von Preis und Ichimoku Kijun-Sen mit dem DeMarker Momentum-Filter.

    • Stop-Orders werden bei festen Pip-Offsets platziert , mit ATR-basierten Trailing-Stops und automatischem Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars.

Risikomanagement & Handel mit Optionen

  • Hedging-fähig: Ermöglicht gleichzeitige Long- und Short-Positionen.

  • Zeitsteuerung: Konfigurieren Sie den Wochenendhandel, Freitagsausstiege, Tagesendausstiege und benutzerdefinierte Zeitspannenfilter.

VerwendeteSchlüsselindikatoren

  • Aroon: Schnelles Erkennen von Trendstärke und Wendepunkten

  • ATR / MTATR: Misst die Marktvolatilität für eine dynamische Auftragsvergabe

  • Bollinger Bands Width Ratio: Nutzt Bandexpansionen und -kontraktionen

  • Ichimoku: Bietet einemehrdimensionale Trendanalyse

  • DeMarker (DEM): Ergänzt mit überkauftem/überverkauftem Momentum

Backtest & Live-Performance

  • Umfangreicher Backtest: Validiert von Mitte der2000er Jahrebis Anfang 2025 auf H1-Daten.

  • Broker-Agnostisch: Kein spezifischer Filter erforderlich- kompatibelmit einer Vielzahl von Brokern

Gold Crab Robot integriert "Trendumkehr", "Volatilitätsausbrüche" und "Momentum-Bestätigung" in ein automatisiertes System, das die Chancen auf dem Goldmarkt maximiert und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle hält. Er ist ideal für Händler, die strukturierte, indikatorgesteuerte Einstiege mit umfassendem Risikomanagementsuchen .


Bewertungen 1
raja5655
892
raja5655 2025.08.11 15:49 
 

I expect that he is one of the best experts and his price is reasonable. All you need is patience. The author is cooperative and quick to respond.

