Gold Crab Robot
- Experten
- Tetsushi O-nishi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Gold Crab Robot ist ein abgesicherter EA für XAUUSD auf dem H1-Chart,der drei verschiedene Signalsätze und mehrere Indikatorenkombiniert :
■ Multi-Signal-Strategie-Struktur
-
Signal 1: Aroon Cross + ATR Break
-
Erkennt Kreuzungen der Aroon Up- und Down-Linien.
-
Einstiege über Stop-Orders , die relativ zum vorherigen wöchentlichen Hoch/Tiefplatziert werden , ausgeglichen durch ATR-basierte Koeffizienten.
-
Stop-Loss, Gewinnziel und Trailing Stop werden alle dynamisch mit ATR-Multiplikatorengesetzt .
-
-
Signal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio
-
Verwendet ein Offset Aroon Cross als Trigger und bezieht sich dann auf das Bollinger Bands Width Ratio , um Stop-Orderszu platzieren .
-
Maximal zu haltende Bars , SL/TP-Levels und Trailing-Stop-Einstellungen für längerfristige Trades.
-
-
Signal 3: Ichimoku Kijun Sen-Kreuz + DeMarker-Filter
-
Kombiniert ein Bullish/Bearish Cross von Preis und Ichimoku Kijun-Sen mit dem DeMarker Momentum-Filter.
-
Stop-Orders werden bei festen Pip-Offsets platziert , mit ATR-basierten Trailing-Stops und automatischem Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars.
-
■ Risikomanagement & Handel mit Optionen
-
Hedging-fähig: Ermöglicht gleichzeitige Long- und Short-Positionen.
-
Zeitsteuerung: Konfigurieren Sie den Wochenendhandel, Freitagsausstiege, Tagesendausstiege und benutzerdefinierte Zeitspannenfilter.
■ VerwendeteSchlüsselindikatoren
-
Aroon: Schnelles Erkennen von Trendstärke und Wendepunkten
-
ATR / MTATR: Misst die Marktvolatilität für eine dynamische Auftragsvergabe
-
Bollinger Bands Width Ratio: Nutzt Bandexpansionen und -kontraktionen
-
Ichimoku: Bietet einemehrdimensionale Trendanalyse
-
DeMarker (DEM): Ergänzt mit überkauftem/überverkauftem Momentum
■ Backtest & Live-Performance
-
Umfangreicher Backtest: Validiert von Mitte der2000er Jahrebis Anfang 2025 auf H1-Daten.
-
Broker-Agnostisch: Kein spezifischer Filter erforderlich- kompatibelmit einer Vielzahl von Brokern
Gold Crab Robot integriert "Trendumkehr", "Volatilitätsausbrüche" und "Momentum-Bestätigung" in ein automatisiertes System, das die Chancen auf dem Goldmarkt maximiert und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle hält. Er ist ideal für Händler, die strukturierte, indikatorgesteuerte Einstiege mit umfassendem Risikomanagementsuchen .
I expect that he is one of the best experts and his price is reasonable. All you need is patience. The author is cooperative and quick to respond.