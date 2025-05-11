Gold Crab Robot ist ein abgesicherter EA für XAUUSD auf dem H1-Chart,der drei verschiedene Signalsätze und mehrere Indikatorenkombiniert :

■ Multi-Signal-Strategie-Struktur

Signal 1: Aroon Cross + ATR Break Erkennt Kreuzungen der Aroon Up- und Down-Linien.

Einstiege über Stop-Orders , die relativ zum vorherigen wöchentlichen Hoch/Tiefplatziert werden , ausgeglichen durch ATR-basierte Koeffizienten.

Stop-Loss, Gewinnziel und Trailing Stop werden alle dynamisch mit ATR-Multiplikatorengesetzt . Signal 2: Offset Aroon + BB Width Ratio Verwendet ein Offset Aroon Cross als Trigger und bezieht sich dann auf das Bollinger Bands Width Ratio , um Stop-Orderszu platzieren .

Maximal zu haltende Bars , SL/TP-Levels und Trailing-Stop-Einstellungen für längerfristige Trades. Signal 3: Ichimoku Kijun Sen-Kreuz + DeMarker-Filter Kombiniert ein Bullish/Bearish Cross von Preis und Ichimoku Kijun-Sen mit dem DeMarker Momentum-Filter.

Stop-Orders werden bei festen Pip-Offsets platziert , mit ATR-basierten Trailing-Stops und automatischem Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars.

■ Risikomanagement & Handel mit Optionen

Hedging-fähig: Ermöglicht gleichzeitige Long- und Short-Positionen.

Zeitsteuerung: Konfigurieren Sie den Wochenendhandel, Freitagsausstiege, Tagesendausstiege und benutzerdefinierte Zeitspannenfilter.

■ Verwendete Schlüsselindikatoren

Aroon: Schnelles Erkennen von Trendstärke und Wendepunkten

ATR / MTATR: Misst die Marktvolatilität für eine dynamische Auftragsvergabe

Bollinger Bands Width Ratio: Nutzt Bandexpansionen und -kontraktionen

Ichimoku: Bietet einemehrdimensionale Trendanalyse

DeMarker (DEM): Ergänzt mit überkauftem/überverkauftem Momentum

■ Backtest & Live-Performance

Umfangreicher Backtest: Validiert von Mitte der2000er Jahrebis Anfang 2025 auf H1-Daten.

Broker-Agnostisch: Kein spezifischer Filter erforderlich- kompatibelmit einer Vielzahl von Brokern

Gold Crab Robot integriert "Trendumkehr", "Volatilitätsausbrüche" und "Momentum-Bestätigung" in ein automatisiertes System, das die Chancen auf dem Goldmarkt maximiert und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle hält. Er ist ideal für Händler, die strukturierte, indikatorgesteuerte Einstiege mit umfassendem Risikomanagementsuchen .



