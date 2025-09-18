Risk Manager Optimum

RiskManagerOptimum für MetaTrader 5 - Ihr ultimatives Sicherheitsnetz für den Handel!





RiskManagerOptimum ist der fortschrittlichste und professionellste Expert Advisor für MetaTrader 5 zur Verwaltung von Handels- und Kontorisiken.

Er eröffnet keine Handelspositionen. Er überwacht und verwaltet bestehende Positionen in Echtzeit, um Risiko, Drawdown und Exposure über alle Symbole hinweg zu kontrollieren.

Der EA wurde für manuelle Händler, algorithmische Händler und Portfoliohändler entwickelt, die eine strenge und automatisierte Risikokontrolle für Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und CFDs benötigen.

Was ist neu in Version 2.0

Trailing-Stop-Kontrollen sind jetzt für Chartpositionen und alle offenen Positionen getrennt.

Trailing-Stop- und Breakeven-Auslöser können auf einem Prozentsatz des Kontostands basieren.

Teilweise Schließung bei Erreichen des Trailing-Stops wird unterstützt, wobei das verbleibende Volumen optional zum Breakeven verschoben wird.

Die universelle Pip-Berechnung wurde für alle Symbole und Makler vereinheitlicht. Zum Beispiel entsprechen 500 Pips 5 Punkten bei XAUUSD, BTCUSD, JPY-Paaren und Standard-Forex-Symbolen.

Zentrale Risikomanagement-Funktionen

Die Risikokontrolle pro Handel ermöglicht die Begrenzung des Risikos für jede Position als Prozentsatz des Kontosaldos.

Wenn kein Stop-Loss gesetzt ist, kann der EA automatisch einen Stop-Loss auf der Grundlage des definierten Risikos berechnen und anwenden.

Positionen, die das zulässige Risiko überschreiten, können automatisch geschlossen werden.

Die Kontrolle des Gesamtportfoliorisikos überwacht das kombinierte Risiko aller offenen Positionen.

Wenn das maximal zulässige Gesamtrisiko überschritten wird, werden neuere Positionen geschlossen, um das definierte Limit einzuhalten.

Die tägliche Verlustbegrenzung begrenzt den maximal zulässigen Verlust pro Handelstag.

Bei Erreichen dieser Grenze kann der EA entweder neue Trades blockieren oder alle aktiven Positionen schließen.

Drawdown-Schutz

Der Drawdown-Schutz pro Position schließt einzelne Trades, wenn der unrealisierte Verlust einen bestimmten Prozentsatz überschreitet.

Die Drawdown-Überwachung des Gesamtkontos verfolgt den Drawdown des Eigenkapitals und kann darauf reagieren, indem sie alle Positionen schließt:

, nur Verlustpositionen, nur Gewinnpositionen, Kaufpositionen, Verkaufspositionen oder eine Teilmenge basierend auf der Benutzerauswahl.

Gewinn-Management

Individuelle Gewinnziele können pro Handel auf der Grundlage des Kontoprozentsatzes festgelegt werden.

Trailing-Stop- und Breakeven-Systeme unterstützen feste Pip-Werte oder saldobasierte Auslöser.

Die Trailing- und Breakeven-Logik kann global oder pro Chart angewendet werden.

Kontrollen des Handelslebenszyklus

Die maximale Handelsdauer kann in Minuten definiert werden, um Positionen zu schließen, die länger als vorgesehen offen bleiben.

Zeitbasierte Handelsbeschränkungen ermöglichen die Deaktivierung des Handelsmanagements während bestimmter Serverzeitintervalle.

Limits für maximal offene Positionen verhindern ein übermäßiges Engagement, indem überflüssige Geschäfte automatisch geschlossen werden.

Volatilitätsbasierter Schutz

Der EA kann das Management neuer Trades bei hoher Volatilität durch ATR-basierte Filterung einschränken.

Wenn die Volatilität den definierten Schwellenwert überschreitet und das Portfoliorisiko bereits erhöht ist, werden Schutzmaßnahmen ergriffen.

Überwachung und Transparenz

Alle Aktionen werden auf der Registerkarte Experten mit Ticketnummer, Symbol und Ausführungsgrund protokolliert.

Die Informationen auf dem Chart zeigen den aktuellen Drawdown, das Gesamtrisiko, den täglichen Verluststatus und die aktiven Schutzmaßnahmen an.

Optionale Benachrichtigungen können für kritische Aktionen wie Zwangsschließungen oder Risikoverletzungen aktiviert werden.

Kompatibilität und Nutzung

RiskManagerOptimum funktioniert mit:

Manuellem Handel

Expert Advisors

Scalping- und Swing-Strategien

Forex, XAUUSD, BTCUSD, Indizes und anderen CFD-Instrumenten, unabhängig vom Broker

Der EA ist durch klar gruppierte Eingabeparameter vollständig konfigurierbar.





Wichtige Hinweise

RiskManagerOptimum verwaltet nur Trades und eröffnet keine Anfangspositionen.

Demo-Tests werden empfohlen, um die Einstellungen an die Bedingungen des Brokers und den Handelsstil anzupassen. Für Unterstützung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung