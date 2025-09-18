Risk Manager Optimum

5

RiskManagerOptimum für MetaTrader 5 - Ihr ultimatives Sicherheitsnetz für den Handel!


RiskManagerOptimum ist der fortschrittlichste und professionellste Expert Advisor für MetaTrader 5 zur Verwaltung von Handels- und Kontorisiken.
Er eröffnet keine Handelspositionen. Er überwacht und verwaltet bestehende Positionen in Echtzeit, um Risiko, Drawdown und Exposure über alle Symbole hinweg zu kontrollieren.

Der EA wurde für manuelle Händler, algorithmische Händler und Portfoliohändler entwickelt, die eine strenge und automatisierte Risikokontrolle für Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes und CFDs benötigen.

Was ist neu in Version 2.0

Trailing-Stop-Kontrollen sind jetzt für Chartpositionen und alle offenen Positionen getrennt.
Trailing-Stop- und Breakeven-Auslöser können auf einem Prozentsatz des Kontostands basieren.
Teilweise Schließung bei Erreichen des Trailing-Stops wird unterstützt, wobei das verbleibende Volumen optional zum Breakeven verschoben wird.
Die universelle Pip-Berechnung wurde für alle Symbole und Makler vereinheitlicht. Zum Beispiel entsprechen 500 Pips 5 Punkten bei XAUUSD, BTCUSD, JPY-Paaren und Standard-Forex-Symbolen.

Zentrale Risikomanagement-Funktionen

Die Risikokontrolle pro Handel ermöglicht die Begrenzung des Risikos für jede Position als Prozentsatz des Kontosaldos.
Wenn kein Stop-Loss gesetzt ist, kann der EA automatisch einen Stop-Loss auf der Grundlage des definierten Risikos berechnen und anwenden.
Positionen, die das zulässige Risiko überschreiten, können automatisch geschlossen werden.

Die Kontrolle des Gesamtportfoliorisikos überwacht das kombinierte Risiko aller offenen Positionen.
Wenn das maximal zulässige Gesamtrisiko überschritten wird, werden neuere Positionen geschlossen, um das definierte Limit einzuhalten.

Die tägliche Verlustbegrenzung begrenzt den maximal zulässigen Verlust pro Handelstag.
Bei Erreichen dieser Grenze kann der EA entweder neue Trades blockieren oder alle aktiven Positionen schließen.

Drawdown-Schutz

Der Drawdown-Schutz pro Position schließt einzelne Trades, wenn der unrealisierte Verlust einen bestimmten Prozentsatz überschreitet.
Die Drawdown-Überwachung des Gesamtkontos verfolgt den Drawdown des Eigenkapitals und kann darauf reagieren, indem sie alle Positionen schließt:
, nur Verlustpositionen, nur Gewinnpositionen, Kaufpositionen, Verkaufspositionen oder eine Teilmenge basierend auf der Benutzerauswahl.

Gewinn-Management

Individuelle Gewinnziele können pro Handel auf der Grundlage des Kontoprozentsatzes festgelegt werden.
Trailing-Stop- und Breakeven-Systeme unterstützen feste Pip-Werte oder saldobasierte Auslöser.
Die Trailing- und Breakeven-Logik kann global oder pro Chart angewendet werden.

Kontrollen des Handelslebenszyklus

Die maximale Handelsdauer kann in Minuten definiert werden, um Positionen zu schließen, die länger als vorgesehen offen bleiben.
Zeitbasierte Handelsbeschränkungen ermöglichen die Deaktivierung des Handelsmanagements während bestimmter Serverzeitintervalle.
Limits für maximal offene Positionen verhindern ein übermäßiges Engagement, indem überflüssige Geschäfte automatisch geschlossen werden.

Volatilitätsbasierter Schutz

Der EA kann das Management neuer Trades bei hoher Volatilität durch ATR-basierte Filterung einschränken.
Wenn die Volatilität den definierten Schwellenwert überschreitet und das Portfoliorisiko bereits erhöht ist, werden Schutzmaßnahmen ergriffen.

Überwachung und Transparenz

Alle Aktionen werden auf der Registerkarte Experten mit Ticketnummer, Symbol und Ausführungsgrund protokolliert.
Die Informationen auf dem Chart zeigen den aktuellen Drawdown, das Gesamtrisiko, den täglichen Verluststatus und die aktiven Schutzmaßnahmen an.
Optionale Benachrichtigungen können für kritische Aktionen wie Zwangsschließungen oder Risikoverletzungen aktiviert werden.

Kompatibilität und Nutzung

RiskManagerOptimum funktioniert mit:
Manuellem Handel
Expert Advisors
Scalping- und Swing-Strategien
Forex, XAUUSD, BTCUSD, Indizes und anderen CFD-Instrumenten, unabhängig vom Broker

Der EA ist durch klar gruppierte Eingabeparameter vollständig konfigurierbar.

Wichtige Hinweise

RiskManagerOptimum verwaltet nur Trades und eröffnet keine Anfangspositionen.
Demo-Tests werden empfohlen, um die Einstellungen an die Bedingungen des Brokers und den Handelsstil anzupassen. Für Unterstützung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Bewertungen 2
Marcoroni
236
Marcoroni 2025.10.20 12:30 
 

Hey, I was not sure if I needed this, but after testing and trading a few days with it, I noticed how much hassle it can save you. Very easy to use and really nice way of handling risk better. I did not understand one thing and contacted the developer, which responded and helped me within a few hours. I can recommend.

Empfohlene Produkte
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT5! Sehen Sie sich das Tutorial-Video hier an: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldat. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen,
CloseTimer Pro
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Dieser Expert Advisor (EA) schließt Marktaufträge automatisch nach einem bestimmten Zeitintervall - er funktioniert im Wesentlichen wie ein Handels-Timer. Verwenden Sie dieses Tool, wenn Sie Trades nach einem bestimmten Zeitraum automatisch schließen müssen. Eingabeparameter: Nur aktuelles Symbol - Wenn diese Option auf true gesetzt wird, schließt der EA nur die Orders für das Symbol des Charts. Wenn false gesetzt ist, werden Orders für jedes Symbol geschlossen. Timeout - Die Dauer (in Sekunden)
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Experten
Einfache, zuverlässige, fehlerfreie HOTKEYS!! Der Expert Advisor gibt Ihnen die Erlaubnis, HotKeys für schnelleres Kaufen, Verkaufen und Aussteigen aus Trades zu verwenden! Tasten: A- Kaufen Sie 1 Los S- Verkaufen Sie 1 Los D- Alle offenen Trades schließen Extra: Q - Kaufen Sie 3 Positionen W - 3 Positionen verkaufen Z -Kaufen 0.5 los X- Verkaufen Sie 0,5 Positionen *Sie können diese Hotkeys über Ihre Tastatur verwenden, oder wenn Sie ein Gerät haben, das Makros verwendet, wie z. B. e
FREE
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilitys
Freunde, dieses Tool funktioniert nicht im Backtesting und Sie müssen es live ausführen. Chat KI-Assistent ein vielseitiger und intelligenter KI-Assistent Sprechen Sie mit der KI, lassen Sie sich von ihr beraten, geben Sie ihr Aufträge Kann in allen Charts, Zeitrahmen, Symbolen, Märkten und... verwendet werden. Mit einer sehr einfachen Schnittstelle Dieses Tool ist ein Assistent der künstlichen Intelligenz, mit dem Sie chatten können. Sie können ihm verschiedene Befehle geben. zum Beispiel: S
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotheken
Wir stellen Ihnen Ihren neuen Go-To Trading EA vor! Steigern Sie Ihre Handelsleistung mit diesem auf Bollinger Bändern basierenden Expert Advisor, der speziell für XAU (Gold) und verschiedene Forex-Paare entwickelt wurde. Warum dieser EA ein Muss ist: Saubere, benutzerfreundliche Oberfläche - perfekt für alle Händlerniveaus Eingebauter versteckter Take Profit & Stop Loss für zusätzliche Strategiesicherheit Ideal sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader Sofort einsatzbe
MultiEMAExpertAdvisor
Maik Dreissigacker
Utilitys
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des automatisierten Handels mit hochmodernen gleitenden Durchschnittssignalen! Suchen Sie nach einer zuverlässigen und effizienten Möglichkeit, an den Märkten zu handeln? Unser automatisiertes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit gleitender Durchschnittssignale, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit präzise und schnell zu identifizieren. Warum sollten Sie sich für unseren Handelsbot entscheiden? Fortgeschrittene Strategien für gleitend
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilitys
Wir stellen Ihnen unser Trailing-Stop-Tool vor, eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch Trailing Ihrer Trades auf der Grundlage einer ausgewählten Anzahl von Kerzen. Dieses Tool bietet eine fortschrittliche Funktion, mit der Sie Ihr Stop-Loss-Niveau dynamisch anpassen können, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig mögliche Verluste zu minimieren. Mit dem Trailing-Stop-Tool können Sie flexibel die Anzahl der Kerze
MT5 to Telegram SignalFlow
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (2)
Utilitys
DER BESTE! und dennoch einfach zu bedienende MT5 to Telegram Trade Copier [MANUAL HERE] Überblick: Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Händlern, Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen direkt an ihre Telegram-Kanäle und -Gruppen zu senden, um sicherzustellen, dass sie keine wichtige Marktbewegung verpassen. TeleBot5 ist ein innovatives MQL5-Programm, das entwickelt wurde, um Ihre MetaTrader 5-Handelserfahrung nahtlos mit Telegram zu verbinden . **Schlüsselmerkmale:** - **Echtzeit-Handelsben
Trading Copilot Beginner
Ilian Alexandre Thro
Utilitys
Expert Advisor zur Unterstützung von Anfängern. Mit ihm können Sie die folgenden Parameter einstellen: Anzahl der gleichzeitigen Positionen Der erlaubte Vermögenswert für den Handel Maximal zulässige Lots pro Position Maximale Anzahl von Positionen pro Tag Wenn einer der Parameter nicht oder nicht mehr gültig ist, schließt der EA automatisch neue Positionen, so dass Sie nicht mehr handeln können. Dieser Expert Advisor hilft Ihnen beim Handel, indem er Ihre Handelspsychologie für Sie beherrsch
FREE
Breakout Intraday Expert
David Chidiebere Chinweike
Experten
Beschreibung Breakout Intraday Expert Advisor Dieser EA wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten zu identifizieren, wenn der Kurs über oder unter das Hoch oder Tief der Vorwoche ausbricht. Er konzentriert sich auf das Erfassen von starken Momentum-Bewegungen, die oft auf solche Ausbrüche folgen. Empfohlene Paare : GBPJPY | XAUUSD "Diese Paare wurden aufgrund ihrer starken Reaktionen auf frühere Wochenhochs und -tiefs ausgewählt, was sie ideal für Ausbruchsstrategien
FREE
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitys
DEMO hier herunterladen https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Ein ultimatives Panel, das Sie noch nie gesehen haben. Kompaktes und schönes Handels-Panel mit großem Total P/L und dessen Prozentanzeige. Gruppen für die Zusammenfassung von Trades verfügbar: Ticket, Symbol, Typ, Kategorie und Magie. Das Feld Durchschnittspreis hilft Ihnen, den Durchschnittspreis und die Richtung Ihres Handels zu kennen. Legen Sie die Magie und den Kommentar zu Ihrem Handel auf einfache Weise fest. Gruppieren Si
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Experten
Engulfx Pro - Fortgeschrittener Breakout & News-gesteuerter EA für MT5 Engulfx Pro ist ein leistungsfähiger und intelligenter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die eine intelligente Entscheidungsfindung, präzise Einstiege und eine dynamische Risikokontrolle verlangen. Dieser EA kombiniert hochwertige technische Bestätigungen mit einer Markt-Timing-Logik, um effektiv mit Ausbrüchen zu handeln - und gleichzeitig der Volatilität durch wichtige Nachrichtenereignisse voraus zu sein. Eg
FREE
Trading Panel SL TP
Sirojiddin Sobitov
Utilitys
MQL5 Trading Panel SL TP - это мощный инст, призванный помочь трейдерам эффективно управлять своими позициями на платформе MetaTrader 5. Эта торговая панель предоставляет простой в использовании интерфейс для установки уровней Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для открытых позиций. MQL5 Trading Panel SL TP обладает широкими возможностями настройки и может быть адаптирована к конкретным потребностям отдельных трейдеров. Панель можно изменять в размере, перемещать и настраивать с помощью различны
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Experten
Yellowstone FX: Produktbeschreibung Nutzen Sie die rohe, vorhersehbare Kraft des Goldmarktes mit Yellowstone FX , der definitiven Handelslösung, die für den XAUUSD M15-Chart entwickelt wurde. Sind Sie müde von unzuverlässigen EAs, die in der täglichen Hektik des Marktes keine Konsistenz finden? Yellowstone FX basiert auf einem Fundament der Zuverlässigkeit und ist so konzipiert, dass es mit kraftvollen Handelsmöglichkeiten ausbricht – mit der Verlässlichkeit einer Naturgewalt. Das Herzstück von
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilitys
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB: Funktioniert nicht mit STRATEGY TESTER. ZUM TESTEN, DM MICH Einfacher, intelligenter, sicherer und effizienter handeln Sind Sie bereit, Ihren Handel mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu verändern? Pro Trader Assistant 1.1 ist Ihre Komplettlösung für die Beherrschung von Handelspsychologie, Risikokontrolle und Ausführungseffizienz. Er wurde sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den H
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilitys
WICHTIGSTE INFORMATIONEN <1> Genau dieses Programm wurde verwendet, um den Weltrekord im Trading 2020 aufzustellen Account Equity wurde von $1.000.000 auf $100.000.000 in 16 Tagen erhöht Details => www.mql5.com/en/users/AIS <2> In den letzten Tagen dieses Rekords wurde die Position durch 1000-2000 Aufträge erstellt Es wurde der Computer mit 1 Kern Pentium 4 CPU bei 2.8 GHz und 1 GB Speicher In den letzten zwei Tagen betrug der tägliche Gewinn 40.000.000 $ jeden Tag <3> Es war 100% manueller Han
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Utilitys
FJUNIVERSE | MT5 Tool für Momentaufnahmen des Mindestlotpreises Ein einfacher und effektiver Weg, um Ihr Risiko pro Trade zu verstehen. Dieses Skript wurde entwickelt, um Anfänger-Tradern dabei zu helfen, das potenzielle Risiko beim Handel mit der minimalen Lotgröße für jedes in ihrem Marktbeobachtungsfenster aufgeführte Symbol klar zu erkennen. Mit einem Klick berechnet das Skript den geschätzten Wert einer Position, die mit der minimalen Lotgröße eröffnet wird, unter Verwendung des aktuellen
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Experten
QFT Scalp Gold ist ein XAUUSD-Scalping-Roboter , der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es Marktbewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennt und diese Informationen ausnutzt.Das Problem mit den meisten Scalping-Systemen ist der allgemeine Mangel an einer glaubwürdigen Reaktion, wenn der Markt sehr große Bewegungen gegen eine riesige Anzahl von offenen Trades macht, die sich oft auf ein sehr niedriges Gewinn-Risiko-Verhältnis stützen. QFT Scalp G
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Experten
FA MiniFullIndexTrader: Vielseitiger Scalper für kleine und vollständige Indizes Dieser Expert Advisor (EA) ist ein automatisierter Scalping-Strategie für MetaTrader 5, die für die Indizes WIN@, WINQ25, WINFUT und WIN$ optimiert ist. Er nutzt Tagesrhythmen für schnelle Einstiege und eine hohe Risikobereitschaft zum Schutz des Kapitals. Hauptvorteile: Rentabel und beständig: Im Rahmen von Backtests wird ein liquider Gewinn von 14.310 Pfund mit einer Rendite von 1,44 und einem Sharpe von 16,77 (h
Telegram EA Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilitys
All in one Multipurpose Telegram Trade Management , Verwalten und Kopieren von Trades unterwegs aus Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ausführen von Trades auf dem Handy mit schneller Ausführung Wenn Sie nicht auf dem Desktop MT5 sind, oder den Markt mit einem mobilen Gerät scalpieren, oder wenn Sie Trades von Telegram-Gruppen kopieren müssen, während Sie weg sind, oder wenn Sie andere Aktivitäten durchführen,
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
ProTrader B3 Mini
Lucas Henrique Fukabori
Utilitys
zap 43996914141 für 50 + Geschenk ProTrader B3 Mini ist ein Dienstprogramm für die Handelsplattform MetaTrader 5 Es wurde speziell für die Assets WIN (Mini-Bovespa-Index) und WDO (Mini-Dollar) programmiert Das Konzept von B3 Mini ist einfach, praktisch und intuitiv, ein hervorragender Assistent für Scalper/Daytrader! Bedienen Sie es vollständig über Ihre PC-Tastatur, probieren Sie es aus, Sie werden es genießen! ( 'ω' ) Hinweis: 1 - Dieses Tool funktioniert nicht im Strategietester 2 - Test
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT5! Sehen Sie sich das Tutorial-Video hier an: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldat. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen,
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT5 zu MT5 Handelskopierer: Vereinheitlichte Master-Slave-Handelsreplikation für MetaTrader 5 Erschließen Sie die nahtlose Handelsreplikation mit dem MT5 to MT5 Trade Copier, einem leistungsstarken und vielseitigen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der jetzt zu einer einzigen, effizienten Lösung überarbeitet wurde. Diese aktualisierte Version kombiniert Master- und Slave-Funktionalitäten in einem EA, so dass Sie mühelos mit einem einzigen Parameter zwischen den Modi wechseln können. Ob Sie
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihr Kapital mit jedem Symbol, jedem Broker und jeder Zahl. Demonstrationsvideo: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C Der Universal Trailing Stop and Breakeven EA ist ein leistungsstarkes, einsteigerfreundliches Tool, das das Trailing-Stop-Management für alle Ihre offenen Trades automatisiert. Egal, ob Sie XAUUSD scalping, BTCUSD swinging oder EURUSD day trading, dieser Expert Advisor stellt sicher, dass Sie immer Gewinne sichern
FREE
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT5 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatischen Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutioniert. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Präzision über mehrere K
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT4/MT5 Doppelkopierer Pro: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Youtube-Demonstration: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Erschließen Sie die Macht der automatisierten Handelsreplikation mit Dual Copier Pro, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutionieren wird. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste Tool mit seinen zahlreiche
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT4 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatisierten Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 revolutioniert. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler, ein Hedge-Fonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Genauigkeit über mehrere Konten oder Plattfor
Ultimate Trade and Alert Assistant
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Ultimativer Assistent für Handel und Alarme Erhöhen Sie Ihren Handel mit Präzision und Kontrolle Der Ultimate Trade and Alert Assistant von Feedosky ist ein leistungsstarker und vielseitiger Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5), der Händlern präzise Preiswarnungen, nahtlose Handelsausführung und intelligentes Positionsmanagement bietet. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser EA kombiniert modernste Automatisierung mit anpassbaren Funktionen, um Ihnen
Auswahl:
Marcoroni
236
Marcoroni 2025.10.20 12:30 
 

Hey, I was not sure if I needed this, but after testing and trading a few days with it, I noticed how much hassle it can save you. Very easy to use and really nice way of handling risk better. I did not understand one thing and contacted the developer, which responded and helped me within a few hours. I can recommend.

Vicosky
19
Vicosky 2025.10.09 15:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension