Martingale and Hedge Manager MT5

안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 많은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확보하는 데에도 도움이 됩니다. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747





이 도구는 시장이 강세일 때(예: 주요 뉴스 발표)에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 팔로우하고 최신 소식을 계속 확인하세요.





행운을 빕니다! 좋은 트레이딩 되세요!