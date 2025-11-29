Martingale and Hedge Manager MT5

안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 많은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확보하는 데에도 도움이 됩니다.

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747


이 도구는 시장이 강세일 때(예: 주요 뉴스 발표)에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 팔로우하고 최신 소식을 계속 확인하세요.

행운을 빕니다! 좋은 트레이딩 되세요!
추천 제품
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
유틸리티
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
라이브러리
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
AO Trade 시스템은 경매 또는 뉴스 시간을 기준으로 하여 다른 특정 주문 시간과 비교하여 시장 트렌드를 예측하기 위해 특별히 설계되었습니다. **EA에서 사용하는 모든 시간 매개 변수는 귀하의 터미널 시간을 기반으로 합니다. 다양한 브로커들은 서로 다른 GMT 시간대에서 작동할 수 있으며, 여름 시간 조정으로 인해 더욱 다양할 수 있습니다.** **구현하기 전에 귀하의 터미널에 맞는 시간 설정을 주의 깊게 확인하십시오.** 권장 설정: M1 시간대에서 사용 HK50 / DE40 / ustec / UK100 시간 체크 중에는 특정 체크 시간 분(1.2 체크 시간 분) 후에 가격 확인이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 이 설계는 의도적으로 이루어졌으며, 참조중인 바(bar)가 완료되도록하고, 주문 시간과의 정확한 비교를 위해 개방, 고점, 저점 및 종가 값을 활용할 수 있도록 합니다. 설정 -----------------1 타이머------------------- 1.1
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
유틸리티
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - 제품 설명 개요 VIX Momentum Pro는 VIX75 합성 지수 전용으로 설계된 정교한 알고리즘 거래 시스템입니다. 이 알고리즘은 합성 변동성 시장에서 고확률 거래 기회를 식별하기 위해 독점적인 모멘텀 탐지 기술과 결합된 고급 다중 시간프레임 분석을 사용합니다. 거래 전략 Expert Advisor는 여러 시간프레임에 걸쳐 가격 움직임을 분석하는 포괄적인 모멘텀 기반 접근법으로 작동합니다. 시스템은 VIX75 특성에 특화된 가격 패턴의 수학적 분석을 통해 방향성 모멘텀을 식별합니다. 진입 신호는 모멘텀 수렴, 변동성 임계값, 방향성 편향 확인을 포함한 여러 기술적 조건이 일치할 때 생성됩니다. 이 전략은 기존 지표 의존성을 피하고 대신 합성 지수 행동에 특별히 보정된 독점 수학 모델에 의존합니다. 이 접근법은 알고리즘이 합성 시장의 독특한 24/7 거래 환경에서 효과적으로 작동할 수 있게 합니다. 위험 관리 VIX Momentum Pro
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
유틸리티
Centage: Your Smart Trading Bot for Risk Management. Unlike typical trading bots, Centage prioritizes risk management by incorporating an essential feature: it closes all open trades when your account balance reaches a predefined threshold. This feature makes Centage ideal for traders who want to maintain a disciplined approach and avoid emotional decision-making.  Let Centage be your reliable partner in the world of trading, while safeguarding your investments with smart balance-based exits. Ce
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
유틸리티
MT5 to MT5 Trade Copier: Unified Master-Slave Trade Replication for MetaTrader 5 Unlock seamless trade replication with the MT5 to MT5 Trade Copier, a powerful and versatile Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, now reengineered into a single, efficient solution. This updated version combines Master and Slave functionalities into one EA, allowing you to effortlessly switch between modes with a single parameter. Whether you are mirroring trades across accounts, managing client portfolios, or sca
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
유틸리티
EASY Insight – 더 스마트한 트레이딩, 여기서 시작하세요 개요 만약 단 몇 초 만에 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식 시장까지 전체를 수동 차트 확인 없이 스캔할 수 있다면 어떨까요? EASY Insight 는 인디케이터 데이터를 실행 가능한 트레이딩 인사이트로 바꿔주는 AI 준비형 데이터 내보내기 도구입니다. 추측이나 복잡한 시각적 혼란에 더 이상 시간을 낭비하고 싶지 않은 트레이더를 위해 개발되었으며, 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공합니다. 이것이야말로 완전히 새로운 차원의 트레이딩입니다. 끝없는 창 전환도, 복잡한 차트 오버레이도 없습니다. 여러분이 이미 잘 알고 있는 도구(FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL), 그리고 비외환 자산용 IX Power (IXP))에서 얻는 구조화된 순수 인사이트만을 제공합니다. 더욱 편리함을 원한다면, EASY Insig
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
유틸리티
클릭 무역 관리자는 지금까지 최고의 제품입니다! 초보 및 전문 소품 회사 거래자 모두를 위한 최고의 솔루션! 인출 한도를 위반하지 않도록 FTMO/MFF 소품 회사 또는 개인 계정을 보호하십시오. EA는 자동으로 모든 거래를 종료하므로 인출 한도에 도달하지 않습니다. 거래가 인출 한도를 초과할 수 있는 경우 경고합니다. 수익 목표에 도달하면 자동으로 거래를 종료합니다. 브로커에서 매직 넘버를 숨기도록 설정할 수 있습니다. 단 한 번의 클릭으로 위험을 계산하고 SL 및 TP로 거래하십시오. 한 번의 클릭으로 정지 및 제한 주문을 넣으십시오. 한 번의 클릭으로 각 거래에 대해 서로 다른 SL 및 TP로 여러 fib 수준 거래를 설정하십시오. 키보드의 키를 한 번만 눌러 부분 가져오기, SL을 BE로 이동, 열려 있는 모든 거래 청산, 보류 중인 모든 주문 삭제 하루 중 사전 설정된 시간에 모든 거래를 마감하십시오. 모든 거래에 대한 알림을 Telegram으로 보냅니다. 고도로 사용자 정
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
유틸리티
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
유틸리티
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
라이브러리
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experts
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor AI-powered range breakout Expert Advisor using volume-based neural networks to identify and trade pre-market consolidation ranges on US30. Trading Strategy Range Brain AI is a volume-based neural network Expert Advisor designed specifically for trading the Dow Jones 30 (US30) during optimal market conditions. The EA identifies consolidation ranges during specified time windows and executes breakout trades when price breaches these lev
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
3.91 (76)
유틸리티
Trade Utility Pro is a bot utility designed to help you manage trades more easily, quickly, and accurately. This utility features a control panel interface and supports MetaTrader 5 exclusively. This utility does not link to any account information or external sources, ensuring safety. Main Features: Open Trade Support: Lot size calculation Fixed Lot: Custom input lot required Money Risk Lot: Automatically calculated based on stop loss and money risk Account % Risk Lot: Automatically calculated
FREE
Telegram EA Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
유틸리티
All in one Multipurpose Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift
FREE
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
유틸리티
혁신적인 Trades Time Manager로 손쉽게 거래 루틴을 관리하세요. 이 강력한 도구는 지정된 시간에 주문 실행을 자동화하여 거래 방식을 변화시킵니다. 수동 개입 없이 구매에서 주문 설정에 이르기까지 다양한 거래 작업을 위한 개인화된 작업 목록을 만드십시오. 거래 시간 관리자 설치 및 입력 가이드 EA에 대한 알림을 받으려면 MT4/MT5 터미널에 URL을 추가하십시오(스크린샷 참조). MT4 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103715 수동 모니터링에 작별을 고하고 간소화된 효율성을 수용하십시오. 직관적인 인터페이스를 통해 기호, 실행 시간, 가격, 손절매(SL), 이익실현(TP) 포인트 및 로트 크기를 포함한 정확한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 도구의 유연성은 시장 행동과 일치하는 적응형 반복 옵션으로 강조됩니
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
유틸리티
Introducing our Trailing Stop Tool, a powerful solution designed to enhance your trading strategy by trailing your trades based on a selected number of candles. This tool provides an advanced feature that allows you to dynamically adjust your stop loss level as the market moves in your favor, aiming to lock in profits while minimizing potential losses. With the Trailing Stop Tool, you have the flexibility to choose the number of candles you want the tool to trail. Whether you prefer a conservat
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Experts
QFT Scalp Gold is a XAUUSD scalping Robot designed for the M1 timeframe.  The trading system is designed to identify high probability market action and  capitalize on such information.  The trouble with most scalping systems is the general lack of a credible response when the market makes very large moves against a huge number of open trades, often relying on very low reward to risk ratio.  QFT Scalp Gold solves this problem with a unique recovery system that uses the unfavorable market  mov
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
유틸리티
Premium Risk is an intelligent risk-management and trade-execution tool designed especially for scalpers. It automatically calculates your risk-reward ratio (R:R) and capital-based risk amount , helping you determine accurate lot size and position volume. With the POS module , you can automatically monitor and manage your trades. The magnet feature detects current market price instantly, allowing fast and precise order execution. In short, Premium Risk is a professional, risk-focused trading ass
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
라이브러리
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Simple History Receiver
Yuriy Bykov
유틸리티
이 응용 프로그램은 당신이 당신의 개인 정보를 보호 할 수 있습니다. 이는 다른 서버에서 거래 전략의 결과를 확인하는 데 유용 할 수 있습니다. 예를 들어,계정 내역 내보내기를 사용하여 계정의 거래 내역을 원하는 형식의 파일로 내보내거나,전문가 내역 내보내기의 프로그램 코드를 전문가에게 연결하여 내역을 내보낼 수 있습니다. 파일의 시작 부분에 이러한 라인이 있어야합니다: 날짜,티켓,유형,기호,볼륨,항목,가격,정지 손실,수익,이익,수수료,수수료,스왑,매직 이 파일의 처음부터 위치하지 않을 수 있습니다,즉,다른 정보는 그 앞에 갈 수 있습니다. 그 후 파일의 끝에 하나의 트랜잭션에 대해 쉼표로 구분 된 필드 값이있는 줄이 있습니다. 행의 필드 값: DATE - date in the format YYYY.MM .DD HH:MM:SS TICKET - transaction ticket (integer) TYPE - transaction type from ENUM_DEAL_TY
FREE
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
유틸리티
Binance Grid Pro offers an alternative to the built in Grid systems Binance Platform offers. This utility let you define a grid parameters for interact with your Binance account using an Isolated Margin account. This is, similar to Spot Grid in Binance. This is not for handle with derivatives contracts, is for handle with Spot through Isolated Margin Account. But obviosly this utility offers a different approach than built in Binance Grid to handle the Grid, which I have found useful based on
LayerGuard Pro
Alex Amuyunzu Raymond
유틸리티
LayerGuard Pro - Professional Trade Management EA for MetaTrader 5 Product Description LayerGuard Pro is a sophisticated Expert Advisor designed exclusively for MetaTrader 5 that provides professional-grade trade management automation for your existing positions. Unlike traditional EAs that generate signals or open trades, LayerGuard Pro focuses on one critical aspect of trading: intelligent, automated management of Take Profit and Stop Loss levels. Core Philosophy: Management, Not Generation La
FREE
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
유틸리티
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
라이브러리
Pionex API EA 커넥터 for MT5 – 완벽한 MT5 연동 개요 Pionex API EA 커넥터 for MT5 는 MetaTrader 5 (MT5) 와 Pionex API 를 원활하게 통합하는 도구입니다. 이를 통해 트레이더는 MT5 에서 직접 거래를 실행하고, 계좌 잔액을 확인하며, 주문 내역을 조회할 수 있습니다. 주요 기능 계정 및 잔액 관리 Get_Balance(); – Pionex 의 현재 계정 잔액을 조회합니다. 주문 실행 및 관리 orderLimit(string symbol, string side, double size, double price); – 특정 가격으로 지정가 주문 실행. orderMarket(string symbol, string side, double size, double amount); – 특정 금액으로 시장가 주문 실행. Cancel_Order(string symbol, string orderId); – 특정 주문을 ID 로 취
Tiger Lite
Dang Cong Duong
유틸리티
Tiger Lite recreate the history of entry and exit orders. The goal is that you can grasp their strategy how to play. CSV format support for WEB, MT4 and MT5 platforms. The sequence of steps is described in the photo. Note: Please choose the existing date and symbol on the CSV file. For MT4/5, export historical data and copy the records to excel, save it with the extension CSV. For MT4/MT5/WEB, save the name with format mt4.csv/mt5.csv/web.csv If you get the history from another source and your
FREE
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
유틸리티
FX28 Trader Dashboard 소개 - 귀하의 궁극적인 트레이드 매니저 FX28 Trader Dashboard는 외환 거래를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 포괄적이고 직관적인 트레이드 매니저로 귀하의 거래 경험의 전체 잠재력을 발휘합니다. 귀하가 경험이 풍부한 트레이더이든, 금융 여정을 시작한 지 얼마 안 된 초보자이든, 이 강력한 도구는 귀하의 거래 활동을 효율적으로 정리하고 의사 결정 과정을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 주요 특징: 사용자 친화적 인터페이스: FX28 Trader Dashboard는 모든 수준의 트레이더에게 적합한 사용자 친화적 인터페이스를 자랑합니다. 다양한 기능과 도구를 쉽게 탐색하여 몇 번의 클릭으로 거래를 완전히 통제할 수 있습니다. 실시간 시장 데이터: 실시간 시장 데이터 피드를 통해 통화 쌍, 트렌드 및 시장 변동에 대한 최신 정보를 얻어 자신감 있게 거래를 실행하세요. 고급 트레이드 분석: FX28 Trader Dashboard를 사
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experts
PROMO  - Only for next 3 buyers, one free expert - DYNAMIC PORTFOLIO   expert advisor !   NO 5 STAR REVIEW IS REQUESTED FOR THE GIFT! LIVE RESULTS:   click here Portfolio EVOLUTION represents a cutting-edge Expert Advisor concept that utilizes a range of strategies across multiple currency pairs. It can be operated in a MULTICURRENCIES mode or in SINGLE PAIR mode, creating an extensive multi-strategy portfolio designed to achieve safe and steady profits from the forex markets. This expert a
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
유틸리티
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
유틸리티
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
유틸리티
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
유틸리티
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
유틸리티
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
유틸리티
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
유틸리티
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. NEW in v2.0: Multi-Symbol Support (Trade Nasdaq, S&P, and Dow from one chart), List-Based Filtering. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Multi-Symbol Control: Manage trades for multiple instruments simultaneously
Smart Position Sizer
Michael Musco
유틸리티
Smart Position Sizer (MT5) Two clicks to map risk, auto-size, and execute with SL/TP prefilled—fast, visual, broker-aware. Built to work beautifully across Forex, Futures, Indices, Metals, and CFD symbols . Why traders love it (by market) Forex Spread-aware sizing (optional): include current spread in risk so your lot size targets net risk. Pip & 5-digit precision: correct pip math on majors/minors; handles mini/micro volume steps automatically. Side-price logic: uses bid/ask correctly for SL/T
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
유틸리티
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
유틸리티
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
제작자의 제품 더 보기
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 추천 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD ATM으로 모든 거래가 AI 기반 정밀도로 뒷받침된다는 확신을 가지고 자본을 성장시킬 수 있습니다. 지금 출시
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 추천 사항 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155026 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구에 대한 의견을 남겨주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
Hello, Traders! I have developed something for traders who uses Average True Range aka ATR value to determine their trade's Stoploss and Takeprofit. With this indicator you can easily set the Takeprofit and Stoploss with the multiplier of your choice. To use this, kindly adjust the ATR Period to your trading style, then adjust the Stoploss Multiplier and Takeprofit Multiplier accordingly. Happy Trading. Goodluck and Goodtrading!!!
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
️ 자본 보호 – 전문적으로 자본을 지키는 방법! 거래 계좌를 계속 잃고 싶지 않으신가요? 전문가 자문 프로그램(EA)의 오류로 인해 터무니없는 손실을 입는 것을 멈추고 싶으신가요? 승패를 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 전문가 자문 프로그램을 구매하기 전에 잠시 기다려 주세요. 먼저, 축하합니다! 저는 여러분을 위해 개발했습니다. 거래 중 예상치 못한 손실로부터의 첫 번째 방어선. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실 한도가 사전 설정된 한도에 도달하면 계좌를 추가 거래로부터 자동으로 잠그며, 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 고장난 Expert Advisors로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 거래 도구함에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145636 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 자본 손실 또는 일일 수익 목
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155025 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구를 알려주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
수익 창출 전략의 방어적 조치! 손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다. 자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD AT
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 잦은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전을 결정할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확정하는 데에도 도움이 됩니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/156745 이 도구는 시장이 강세일 때, 예를 들어 주요 뉴스가 발표될 때에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 더 많은 정보를 원하시면 저를 팔로우하고 업데이트를 기다려
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변