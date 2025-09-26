Fully Spike Escaper Automated Robot

EINFÜHRUNG :

Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und der Zeit zu entgehen, in der ein Spike auftritt, und um automatisch eine Verkaufs- oder Kauftransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper.

Es gibt noch weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep-Indikator namens DeepMovingAverage, der automatisch ausgelöst wird, wenn die Steuerung überprüft wird. Dieses Panel verfügt über eine Reverse-Kontrolle, um alle aktuellen Positionen in eine mehrfache Reverse-Position umzuwandeln, die Sie mit einer anpassbaren Geldverwaltung wünschen. Es bietet eine neue Strategie zur Gewinnabsicherung, die so genannte"Traling Stop Control".

Ein neues Steuerelement mit dem NamenAutomatisierungsblockerwurde in das Panel implementiert.Dieses Steuerelement ermöglicht es dem Benutzer,die laufende Automatisierungssteuerungzu blockieren, um vom manuellen Handel zu profitieren, indem derMarktindikatorund dieQuick BUY/SELL/REVERSE Order-Steuerelemente verwendet werden.

Es bietet eine neue Funktionalität zur Verbesserung der Art und Weise, wie das Panel die Transaktion durchführt, die als Abweichungswinkel-Chartobjekt für einen Preistrend-Richtungsindikator bezeichnet wird.

WICHTIG: Es wird empfohlen, einen Virtual Hosting Server VPS zu verwenden, um die in den Bedienelementen des Panels implementierten Methoden zu optimieren und um 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Wenn Sie Ihre Zeit nicht verschwenden und Ihre Verbindungskosten nicht ausgeben wollen, weil Sie auf Ihrem Bildschirm während der Fahrt darauf warten, wann der nächste automatische Eintrag kommt, aktivieren Sie ihn mit VPS und lassen Sie ihn auf dem Server arbeiten. Mit diesem können Sie automatisch eine Push-Benachrichtigung über Ihren Handel in Echtzeit auf Ihrem Smartphone erhalten, um Sie zu benachrichtigen, dass das Panel einen Handel automatisch und rechtzeitig eröffnet hat.

VORAUSSETZUNGEN :

  • Relevantes Terminal : Metatrader 5 - MT5.
  • Makler : WelTrade.
  • Kontotyp : SyntX Konto Typ.
  • Währung : GainX und PainX 1200.
  • Lot-Größe : optional.
  • Spike Threshold-Wert : Standard.
  • Zeitrahmen : M1.
  • VPS Server und 4G oder 5G Verbindung werden empfohlen.
  • Funktioniert nur auf dem Computer.
  • Funktioniert auf dem Strategie-Tester, wenn die Kunden die Ergebnisse zur Überprüfung nachweisen wollen. Backtest-Periode vom 1. bis 31. Juli 2025
NB: Wenn Sie Ihre Push-Benachrichtigung aktivieren möchten, installieren Sie einfach Metatrader 5 auf Ihrem Telefon und holen Sie sich dort Ihre Metaquotes ID (MQID). Danach kopieren Sie Ihre Metaquotes-ID und fügen sie in Ihr Terminal auf Ihrem PC ein. Wenn Sie dann Ihre ID eingestellt haben, erhalten Sie eine Echtzeit-Push-Benachrichtigung über Ihren Handel auf Ihrem Handy, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet ist.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie mich bitte in einer privaten Nachricht von mql5.
