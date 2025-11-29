Martingale and Hedge Manager MT5

Ciao, trader. Siete il tipo di trader che è sicuro del suo ingresso ma che di solito finisce per essere oggetto di caccia allo stop loss? Le vostre analisi sono corrette per oltre il 70% ma le vostre operazioni di solito raggiungono lo stop loss a causa della caccia allo stop loss o di manipolazioni di mercato? Se è così, allora è il momento di prendere il controllo! Con questo strumento potete vincere tutte le vostre operazioni accurate senza preoccupazioni. Questo strumento vi aiuta anche a monitorare le vostre posizioni e a bloccare i profitti finché il mercato non decide di invertire la rotta.


MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747


Questo strumento vi stampa anche dollari quando il mercato è in un trend forte, come quando escono notizie importanti. Tutto ciò che dovete fare è passare alla modalità di copertura, aprire una posizione nella direzione suggerita dalla vostra analisi e lasciare che il gestore faccia la magia. Per una dimostrazione visiva di come funziona tutto questo, guardate i video qui sotto. Ci vediamo in cima, seguitemi per saperne di più e rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

Buona fortuna e buon trading!
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione