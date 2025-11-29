Martingale and Hedge Manager MT5
- Utilitaires
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Version: 1.0
- Activations: 10
Bonjour à tous les traders. Êtes-vous du genre à être sûr de vos points d'entrée, mais à vous retrouver systématiquement pris au piège de la chasse aux stop loss ? Vos analyses sont correctes à plus de 70 %, mais vos trades atteignent souvent leurs stop loss à cause de cette chasse aux stop loss ou de manipulations de marché ? Si c'est votre cas, il est temps de prendre le contrôle ! Avec cet outil, vous pouvez gagner tous vos trades précis en toute sérénité. Il vous aide également à suivre vos positions et à sécuriser vos profits jusqu'à ce que le marché décide de s'inverser.
