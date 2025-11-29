Martingale and Hedge Manager MT5

Bonjour à tous les traders. Êtes-vous du genre à être sûr de vos points d'entrée, mais à vous retrouver systématiquement pris au piège de la chasse aux stop loss ? Vos analyses sont correctes à plus de 70 %, mais vos trades atteignent souvent leurs stop loss à cause de cette chasse aux stop loss ou de manipulations de marché ? Si c'est votre cas, il est temps de prendre le contrôle ! Avec cet outil, vous pouvez gagner tous vos trades précis en toute sérénité. Il vous aide également à suivre vos positions et à sécuriser vos profits jusqu'à ce que le marché décide de s'inverser.


MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747


Cet outil vous rapporte aussi de l'argent lorsque le marché est dans une tendance forte, par exemple lors de la publication d'une information importante. Il vous suffit de passer en mode couverture, de déclencher une position dans la direction suggérée par votre analyse, et de laisser le gestionnaire faire le reste. Pour une démonstration visuelle de son fonctionnement, regardez les vidéos ci-dessous. On se retrouve au sommet ! Suivez-moi pour plus d'informations et restez connectés pour les mises à jour.

Bonne chance et bons trades !
