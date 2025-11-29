Martingale and Hedge Manager MT5

Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter a tendência.

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747


Além disso, esta ferramenta gera lucros quando o mercado está numa forte tendência, como quando é divulgada uma notícia importante. Tudo o que tem de fazer é ativar o modo de cobertura, abrir uma posição na direção indicada pela sua análise e deixar o gestor fazer a magia. Para uma demonstração visual de como tudo isto funciona, veja os vídeos abaixo. Vemo-nos no topo! Siga-me para mais conteúdo e fique atento às atualizações.

Boa sorte e bons negócios!
