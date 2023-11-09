Verbessern Sie Ihre Handelspräzision mit dem WaveTrend Oscillator Indicator MT4, einem momentum-basierten Tool, das aus LazyBears ikonischem 2014 TradingView-Skript adaptiert wurde, bekannt für seine Genauigkeit bei der Erkennung von Marktumkehrungen und Momentum-Verschiebungen. Seit über einem Jahrzehnt in der Trading-Community gefeiert, kombiniert dieser Oszillator Elemente ähnlich wie RSI und MACD, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen, was es zu einem wesentlichen Bestandteil für Trader in Forex, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen macht. Seine Popularität stammt von zuverlässigen Crossover-Signalen, die Rauschen in volatilen Märkten filtern, Benutzern helfen, Trendumkehrungen und Stärke zu nutzen, während falsche Bewegungen minimiert werden—ideal für Scalper, Day-Trader und Swing-Strategien, die hochprobable Einstiege suchen.

Der WaveTrend Oscillator Indicator MT4 visualisiert Momentum durch eine dynamische Linie (grün für den Hauptoszillator), die mit einer Signallinie (rot gepunktet) interagiert, überkauften Bändern (rot bei 60/53) und überverkauften Bändern (grün bei -60/-53), ergänzt durch ein Histogramm zur Divergenz-Erkennung und Pfeile für klare Kauf-/Verkaufshinweise. Grüne Pfeile signalisieren potenzielle Käufe, wenn der Oszillator unter überverkauften Levels über die Signallinie kreuzt, während rote Pfeile Verkäufe bei absteigenden Crossovers über überkauften Zonen anzeigen. Vorteile umfassen frühe Umkehrerkennung zum Sichern von Gewinnen, Momentum-Bewertung zur Trendbestätigung und anpassbare Alerts für schnelles Handeln ohne Bildschirmzeit. Nicht repaintend und für MT4 optimiert, macht es Buffers für EA-Integration zugänglich, ermöglicht automatisierte Strategien in schnell bewegten Umgebungen wie Crypto oder Forex-Paaren.

Auch verfügbar für MT5: WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Schlüsselmerkmale

Momentum-Oszillator-Linie: Haupt-WT1-Buffer (chartreuse grün, Standard-Kanallänge 10) verfolgt Preismomentum für intuitive Visualisierung der Trendstärke.

Signallinien-Crossover: WT2-Buffer (rot) fungiert als gepunktete Signallinie für präzise Kauf-/Verkaufstrigger, verbessert Umkehrerkennung.

Überkaufte/Überverkaufte Bänder: Anpassbare Levels (Standard OB 60/53, OS -60/-53) heben extreme Bedingungen hervor, unterstützen Divergenzen und Pullback-Strategien.

Histogramm-Anzeige: Himmelblaues Histogramm (Durchschnittslänge 21) betont Momentum-Verschiebungen, perfekt zur Erkennung schwächer werdender Trends oder versteckter Divergenzen.

Kauf-/Verkaufspfeile: Limettengrüne Aufwärtspfeile für Käufe und rote Abwärtspfeile für Verkäufe, bieten visuelle Hinweise bei Crossovers jenseits von OS/OB-Schwellen.

Lookback-Optimierung: Analysiert bis zu 1000 Kerzen (Standard) für historischen Kontext, gewährleistet zuverlässige Leistung im Backtesting ohne übermäßigen Lag.

Multi-Alert-System: Terminal-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Alerts (alle Standard aktiviert) für Echtzeit-Signale bei Crossovers oder Band-Austritten.

EA-Kompatibilität: 7 Buffers machen Oszillatorwerte, Signal, Histogramm und Pfeildaten zugänglich für nahtlose Integration in automatisierte Handelssysteme.

Hohe Anpassung: Passen Sie Kanal-/Durchschnittslängen, OB/OS-Levels und Alert-Präferenzen an, um zu jedem Timeframe oder Asset zu passen, von M1-Scalping bis D1-Swings.

Effizientes Design: Leichter Code liefert reibungslose, lag-freie Operation auf MT4, geeignet für Multi-Chart-Setups und Live-Trading über Märkte.

Der WaveTrend Oscillator Indicator MT4 befähigt Trader, Momentum-Wellen mit Vertrauen zu navigieren, nutzt LazyBears bewährte Formel für überlegenes Umkehr-Timing und Trend-Analyse. Sein zeitloser Reiz liegt in vielseitigen Anwendungen—von Forex-Volatilität bis Crypto-Breakouts—und liefert einen Vorteil bei der Identifikation hochbelohnender Setups, während Risiken effektiv gemanagt werden.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Lösung, falls nicht.

Alle meine Produkte ansehen: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags wavetrend oscillator indicator mt4 lazybear momentum overbought oversold trend reversal buy sell signals crossover alerts forex crypto ea integration