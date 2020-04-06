QS Band Edge Scalper

QuantumScale Band Edge Scalper

Der QuantumScale Band Edge Scalper ist ein spezieller NZDUSD M5 Expert Advisor, der dynamische Envelope-Einstiege mit Bollinger-Band-basierten Ausstiegen kombiniert. Der Algorithmus scannt das untertägige Kursgeschehen auf saubere Durchbrüche durch einen Volatilitätskanal und wandelt diese Ereignisse in eine gewichtete Einstiegsentscheidung um. Die Positionen werden dann von einer trendabhängigen Exit-Engine verwaltet, die Bewegungen einschließt, wenn der Preis in statistisch gedehnte Zonen eindringt.

Wichtige Fakten zur Strategie

Einstiegsindikator: Verwendet eine gleitende Durchschnittshüllkurve um den Preis, um einen dynamischen Volatilitätskanal zu definieren; der EA beobachtet, wie Kerzeneröffnungen und -übergänge mit den oberen/unteren Bändern interagieren.

Signalbewertung: Hüllkurvenereignisse werden in einen quantitativen Entscheidungswert umgewandelt; Geschäfte werden nur dann eröffnet, wenn dieser Wert eine konfigurierbare Mindestschwelle für Einstiegsentscheidungen überschreitet, wodurch schwache Setups herausgefiltert werden.

Direktionale Ausrichtung: Long- und Short-Signale werden symmetrisch generiert, so dass der EA sowohl bullische als auch bearische Volatilitätsausweitungen im NZDUSD ausnutzen kann.

Ausstiegsindikator-Framework: Ein separates Modul analysiert, wo der Kurs relativ zu den Bollinger-Bändern handelt und erkennt trendgerichtete Vorstöße in die äußeren Bänder als statistisch gedehnte Zonen.

Regelbasierter Ausstiegs-Trigger: Wenn das Bollinger-basierte Trendsignal bestätigt, dass sich der Kurs stark in Richtung der offenen Position ausgedehnt hat, trifft der EA eine Ausstiegsentscheidung und schließt den Handel gemäß seinen internen Regeln.

Modulare Signale: Das Hüllkurven-basierte Einstiegsmodul und das Bollinger-basierte Ausstiegsmodul können individuell über Eingänge ein- und ausgeschaltet werden, so dass fortgeschrittene Benutzer das Verhalten fein abstimmen können.

Unser Qualitätsversprechen

Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die zwar überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber im langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

  • Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.
  • Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, die sicherstellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt, anstatt nach einer einzigen Version veraltet zu sein.
  • Keine hohen Vorabkosten: Anstatt eine hohe einmalige Gebühr zu erheben, stellen wir unsere EAs über erschwingliche Abonnementmodelle zur Verfügung, so dass Händler im Vorfeld nicht übermäßig belastet werden.

Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Basis von überoptimierten Backtests.

Strategie-Konzept

Strategiephilosophie: Die Kernphilosophie des QuantumScale NZDUSD-Bots basiert auf dem Prinzip der Preisabweichung und -umkehr. Im schnelllebigen M5-Zeitrahmen weist das NZDUSD-Paar oft vorhersehbare Volatilitätsmuster auf, bei denen sich der Preis von seinem Durchschnittswert entfernt, bevor er sich stabilisiert. Dieser Expert Advisor ist so programmiert, dass er diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretenden Momente erkennt, in denen sich das Marktrauschen in ein klares Signal auflöst.

Der Einstiegsmechanismus: Die Einstiegs-Engine baut eine auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Hüllkurve um den Preis herum auf und verfolgt kontinuierlich, wie sich neue Kerzen öffnen und diese dynamischen Bänder durchqueren. Wenn der Preis mit der Hüllkurve in einer Weise interagiert, die eine potenzielle impulsive Bewegung signalisiert, wird das Verhalten in einen numerischen Entscheidungswert übersetzt. Nur wenn diese Punktzahl eine vordefinierte Einstiegsschwelle überschreitet, wird der EA einen Handel platzieren, um sicherzustellen, dass minderwertige oder verrauschte Signale herausgefiltert werden. Die Logik ist auf die Mikrostruktur und das Volatilitätsprofil des NZDUSD im M5-Zeitrahmen abgestimmt und versucht, nur an den Bewegungen teilzunehmen, bei denen ein Anstieg der Volatilität am wahrscheinlichsten ist.

Der Ausstiegsmechanismus: Während der Einstieg präzise ist, ist der Ausstieg dynamisch. Der EA verwendet eine sekundäre Überprüfungsebene, die auf Bollinger Band Trend Relations basiert. Anstatt sich ausschließlich auf feste Take-Profit-Ziele zu verlassen, analysiert der Bot die Position des Preises im Verhältnis zu den Bollinger Bändern, um festzustellen, wann das Momentum erschöpft ist. Wenn sich der Kurs zu weit in die überkauften oder überverkauften Zonen der Bänder ausdehnt, löst der EA ein Schließungssignal aus, um gleitende Gewinne zu sichern. Auf diese Weise kann sich die Strategie an die sich verändernde Marktvolatilität anpassen und zielt darauf ab, den Handel zum optimalen Effizienzniveau zu beenden und gleichzeitig die Gewinne zu sichern.

Risikomanagement

Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

  • Kontrolle der Entscheidungsschwelle: Getrennte Schwellenwerte für Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen stellen sicher, dass nur ausreichend starke Signale Trades eröffnen oder schließen können, was im Laufe der Zeit zu stabileren Risiko-Rendite-Eigenschaften beiträgt.
  • Fester Stop-Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss abgesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Kein Martingale: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.
  • Kein Grid: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.
  • Trailing-Stop: Ein eingebauter Trailing-Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu sichern, sobald sich ein Handel in günstiges Terrain bewegt. Die Trailing-Logik ist einfach und transparent und soll die ADX-basierte Ausstiegslogik nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Setup-Anleitung & Empfehlungen

  • Symbol: NZDUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend).
  • Mindestkapital: 75 € (Handelsvolumen: 0,01 Lot; mit einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:

Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns

QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unser Ziel ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss

Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.


