QS Yen Pulse Scalper

QS Yen Impuls-Skalierer



Der QuantumScale Yen Pulse Scalper ist ein Intraday Expert Advisor für das Währungspaar USDJPY auf dem M5-Zeitrahmen. Er verwendet einen hochentwickelten, indikatorbasierten Ansatz, der sich auf Momentum-Umkehrungen konzentriert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Strategie nutzt die Williams' Percent Range (WPR), um überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen, während eine dynamische Ausstiegslogik, die sich auf die Average True Range (ATR) und die Standardabweichung (StdDev) stützt, rechtzeitige Gewinnmitnahmen und Risikominderung in Umgebungen mit wechselnder Volatilität gewährleistet. Erleben Sie disziplinierten, systematischen Handel, der für den schnelllebigen M5-Markt entwickelt wurde.

Fakten zur Strategie



Primärer Einstiegsindikator: Williams' Percent Range (WPR). Wird als zentraler Momentum-Umkehrindikator verwendet, um kurzfristige überkaufte und überverkaufte Marktextreme für ein präzises Einstiegs-Timing zu identifizieren.

Dynamischer Ausstiegsindikator 1: Average True Range (ATR). Dient als Volatilitätsfilter. Ein Ausstiegssignal wird generiert, wenn die Marktvolatilität einen bestimmten Grenzwert überschreitet, was darauf hinweist, dass die Bewegung des Handels wahrscheinlich abgeschlossen ist oder das Marktrisiko gestiegen ist.

Dynamischer Ausstiegsindikator 2: Standardabweichung (StdDev). Wird verwendet, um die Preisstreuung zu messen. Ein Ausstiegssignal wird ausgelöst, wenn die Preisbewegung im Verhältnis zu ihrer historischen Bewegung statistisch signifikant wird, was auf ein sehr wahrscheinliches Ende der aktuellen Marktlage hindeutet.

Einstiegslogik: Basiert ausschließlich auf dem Überschreiten eines WPR-Schwellenwerts. Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn der WPR ein eindeutiges Signal für eine bevorstehende Preisumkehr liefert.

Ausstiegslogik: Verwendet ein kombiniertes Aktivitätssignal von ATR und StdDev. Der Bot versucht aktiv, die Position zu schließen, wenn entweder die Marktvolatilität (ATR) oder die Preisstreuung (StdDev) ihre jeweiligen Schwellenwerte überschreitet.

Unser Qualitätsversprechen



Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die zwar überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber langfristig nicht erfolgreich sind.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.

Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen. Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, um sicherzustellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt und nicht nach einer einzigen Version veraltet.

Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Grundlage überoptimierter Backtests.

Konzept der Strategie



Diese Strategie ist als kurzfristiges momentum- und volatilitätssensitives System für USDJPY auf M5 aufgebaut. Ihr Ziel ist es, an klaren Intraday-Bewegungen während aktiver Marktphasen zu partizipieren, während sie sich von flachen, qualitativ schlechten Bedingungen fernhält, in denen das Rauschen dominiert.

Der Einstiegs-Mechanismus: Die Einstiegslogik des Bots richtet sich in erster Linie nach der Williams Percent Range (WPR), einem Momentum-Oszillator, der zur Erkennung von überkauften oder überverkauften Bedingungen verwendet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der WPR einen überverkauften Markt anzeigt, was auf eine bevorstehende Preiskorrektur nach oben hindeutet. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgelöst, wenn der WPR einen überkauften Zustand anzeigt, was auf eine potenzielle Umkehr nach unten hindeutet. Der EA geht nur dann in einen Handel ein, wenn der WPR-Wert einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet, was auf eine überzeugende Umkehrmöglichkeit hinweist.

Der Ausstiegs-Mechanismus: Die Ausstiegsstrategie ist dynamisch und zweistufig und stellt sicher, dass Trades geschlossen werden, wenn sich die Marktaktivität ändert. Sie nutzt sowohl den Average True Range (ATR) als auch den Standard Deviation (StdDev) Indikator. Die ATR misst die Marktvolatilität; ein Ausstiegssignal wird generiert, wenn die Volatilität einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, was darauf hindeutet, dass die Bewegung möglicherweise ausgereizt ist oder dass das Marktumfeld für die Parameter der Strategie zu volatil geworden ist. Gleichzeitig misst der StdDev die Preisstreuung oder die Abweichung vom Durchschnittspreis; das Überschreiten dieses Schwellenwerts signalisiert ebenfalls einen Ausstieg, da dies darauf hindeutet, dass die aktuelle Marktbewegung ein statistisch signifikantes Ausmaß erreicht hat. Dieser kombinierte Ansatz stellt sicher, dass der EA das anfängliche Momentum ausnutzt und schnell aussteigt, wenn Volatilität und Streuung zunehmen, um Gewinne zu sichern oder potenzielle Verluste zu minimieren. Darüber hinaus ist jeder Handel stets durch feste Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus in Punkten geschützt, mit einem optionalen festen Trailing-Stop, um gleitende Gewinne zu sichern, während sich die Bewegung entwickelt.

Risiko-Management



Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

Adaptive Exit-Entscheidung: Der Bot verwendet eine umfassende Exit-Entscheidungslogik , die auf ATR und StdDev basiert, um einen frühzeitigen Ausstieg zu initiieren, wenn sich die Marktbedingungen ungünstig verändern oder wenn das Gewinnziel erreicht wird, bevor der festgelegte Take-Profit erreicht ist, was eine adaptive Ebene der Risikokontrolle darstellt.

Der Bot verwendet eine umfassende , die auf ATR und StdDev basiert, um einen frühzeitigen Ausstieg zu initiieren, wenn sich die Marktbedingungen ungünstig verändern oder wenn das Gewinnziel erreicht wird, bevor der festgelegte Take-Profit erreicht ist, was eine adaptive Ebene der Risikokontrolle darstellt. Fester Stop-Loss : Jeder einzelne Trade wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss abgesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

: Jeder einzelne Trade wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss abgesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Kein Martingale: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.

Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant. Kein Grid : Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.

: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen. Trailing-Stop: Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen.

Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen. Positionsbegrenzung: Eingebaute Logik zur Begrenzung der MaxNumberOpenPositions, um ein übermäßiges Leveraging in eine Richtung zu verhindern.

Setup-Anleitung & Empfehlungen



Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: M15

Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend).

Mindestkapital: € 100 (Handelsvolumen: 0,01 Lot; mit einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:



Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns



QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unser Ziel ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss



Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.