QS Kiwi Confluence

Der QuantumScale Kiwi Confluence, der für das NZDUSD-Symbol entwickelt wurde, läuft auf dem H1-Zeitrahmen und kombiniert Momentum- und Trendstärken-Analysen in einer disziplinierten Handelsmaschine. Er verwendet ein CCI-basiertes Signal, um neue Richtungsänderungen zu erkennen, und einen ADX-gesteuerten Aktivitätsfilter, um nur dann zu handeln, wenn der Markt eine bedeutende Bewegung zeigt. Ausstiege werden durch eine RSI-basierte Logik verwaltet, die auf eine Verlangsamung des Momentums und Umkehrungen reagiert und durch einen konfigurierbaren Stop-Loss, Take-Profit und optionalen Trailing-Stop unterstützt wird.

Wichtige Fakten zur Strategie

Rohstoff-Kanal-Index (CCI)

  • Hauptgenerator für Einstiegssignale, der die Abweichung des Preises von seinem jüngsten Mittelwert überwacht.
  • Nutzt das Überschreiten von Schwellenwerten, um Aufwärts- und Abwärtsverschiebungen zu erkennen.
  • Liefert die erste Richtungsentscheidung.

Durchschnittlicher direktionaler Index (ADX) Aktivitätsmodul

  • Funktioniert als Aktivitäts-/Trendstärkenfilter für CCI-Signale.
  • Bewertet Perioden mit zunehmender direktionaler Aktivität, um flache Märkte mit geringer Volatilität zu vermeiden.
  • Passt die interne Einstiegsbewertung so an, dass CCI-Signale unter starken Bedingungen bevorzugt und schwache Umgebungen weniger stark berücksichtigt werden.

Kombinierte Einstiegslogik

  • Der CCI gibt die Richtung vor; der ADX moduliert das Vertrauen in diese Richtung.
  • Ein Handel wird nur dann in Betracht gezogen, wenn der aggregierte Entscheidungswert einen Mindesteinstiegsschwellenwert übersteigt, was dazu beiträgt, marginale Setups herauszufiltern.

RSI-basierte Ausstiegslogik

  • Ein RSI-Threshold-Crossing-Modul überwacht, wann das Momentum überdehnt wird oder an Stärke verliert.
  • Es generiert Ausstiegsentscheidungen, wenn der RSI vordefinierte Zonen überschreitet oder das Regime wechselt, was signalisiert, dass der ursprüngliche Impuls wahrscheinlich erschöpft ist.
  • Ausstiegsentscheidungen müssen einen Mindestschwellenwert überschreiten, bevor ein offener Handel geschlossen werden kann, wodurch ein vorzeitiger Ausstieg bei geringfügigen Schwankungen vermieden wird.

Unser Qualitätsversprechen

Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die zwar überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber beim langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

  • Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.
  • Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, die sicherstellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt, anstatt nach einer einzigen Version veraltet zu sein.

Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Grundlage von überoptimierten Backtests.

Strategiekonzept

Strategiearchitektur: Die Kernphilosophie dieses EA ist "Confirmed Momentum". Viele Bots scheitern, weil sie während flacher, schwankender Märkte, in denen die Preisbewegung zufällig ist, in Trades einsteigen. Unser Algorithmus geht dieses Problem an, indem er drei verschiedene Ebenen der technischen Analyse übereinander legt, um sicherzustellen, dass jeder Handel eine statistische Erfolgswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der aktuellen Marktenergie hat.

Der Einstiegsmechanismus: Der Einstiegsentscheidungsprozess beginnt mit dem Commodity Channel Index (CCI). Der Algorithmus überwacht den CCI auf das Überschreiten bestimmter Schwellenwerte, die einen Ausbruch aus einem Gleichgewichtszustand anzeigen. Ein Ausbruch allein ist jedoch nicht ausreichend. Das Signal wird sofort mit dem Average Directional Index (ADX) abgeglichen. Der ADX fungiert als Volatilitäts-Gatekeeper; wenn die Marktaktivität zunimmt und mit der CCI-Richtung übereinstimmt, wird der Handelseinstieg genehmigt. Diese Synergie stellt sicher, dass der Bot nur dann in den Handel einsteigt, wenn der NZDUSD eine echte direktionale Kraft zeigt, und filtert schwache Fake-outs heraus.

Der Ausstiegsmechanismus: Das Wissen, wann der Markt verlassen werden muss, ist genauso wichtig wie der Einstieg. Während der Einstieg dem Trend folgt, ist die Ausstiegslogik taktisch. Der Bot nutzt den Relative Strength Index (RSI), um die Erschöpfung des Trends zu überwachen. Wenn sich der Kurs zu schnell bewegt und der RSI bestimmte Empfindlichkeitsschwellen überschreitet, löst der EA ein dynamisches Ausstiegssignal aus. Dies ermöglicht es der Strategie, Gewinne zu sichern, bevor die unvermeidliche Marktkorrektur oder -umkehr erfolgt.

Risikomanagement

Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

  • Fester Stop-Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Kein Martingale: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.
  • Kein Grid: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.
  • Trailing-Stop: Ein eingebauter Trailing-Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu sichern, sobald sich ein Handel in günstiges Terrain bewegt. Die Trailing-Logik ist einfach und transparent und wurde entwickelt, um die ADX-basierte Ausstiegslogik zu ergänzen und nicht zu ersetzen.

Setup-Leitfaden & Empfehlungen

  • Symbol: NZDUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads & schnelle Ausführung sind entscheidend).
  • Mindestkapital: 75 € (Handelsvolumen: 0,01 Lot; bei einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:

Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns

QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unsere Mission ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss

Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie den spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.


