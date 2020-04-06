QS YenSense Pro

QS YenSense Pro

Der QuantumScale YenSense Pro ist ein Expert Advisor, der für das Währungspaar EURJPY auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er nutzt eine ausgeklügelte Mischung aus Momentum- und Volatilitätsindikatoren, einschließlich MACD, Bulls Power, Bears Power und ATR, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser EA wurde entwickelt, um kurz- bis mittelfristige Kursbewegungen zu erfassen, die durch Verschiebungen im Marktmomentum angetrieben werden, wobei ein striktes Risikomanagement mit dynamischen Trailing-Stops und ein definierter entscheidungsbasierter Ausstiegsmechanismus zum Einsatz kommen. Sein Multi-Signal-Ansatz zielt darauf ab, das Marktrauschen zu filtern und die Qualität des Handelseinstiegs zu verbessern.

Wichtige Fakten zur Strategie

Einstiegsindikatoren:

  • Nulldurchgang des MACD-Histogramms: Bestätigt die frühe Verschiebung des Momentums und die Richtung.
  • Nulldurchgang der MACD-Hauptlinie: Bestätigt den breiteren Trend und die Richtung des Momentums.
  • Bulls Power Threshold Crossing: Misst die Kaufkraft und bestätigt den Aufwärtsdruck.
  • Bears Power Compare Threshold: Misst die Verkaufsstärke und bestätigt den Druck der Bären.
  • ATR Above Threshold Activity: Wirkt als Volatilitätsfilter und stellt sicher, dass der Markt aktiv genug für eine Qualitätsbewegung ist.
  • Confluence Check: Der Einstieg erfolgt nur, wenn die Gesamtbewertung aller aktiven Signale einen Mindestwert für die Entscheidung überschreitet.

Ausstiegsindikatoren:

  • MACD Main Line Zero Crossing: Wird als entscheidungsbasiertes Ausstiegssignal verwendet, um die Position bei einer Momentumumkehr zu schließen.
  • Hard Stop Loss / Take Profit: Feste punktbasierte Limits für den maximalen Verlust und das Anfangsziel.

Unser Qualitätsversprechen

Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber im langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und sich an einen sich ständig verändernden Markt anpassen können.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

  • Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.
  • Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, um sicherzustellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt und nicht nach einer einzigen Version veraltet.
Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Grundlage überoptimierter Backtests.


Strategie-Konzept

QuantumScale YenSense Pro basiert auf dem Prinzip der Momentum Confluence, bei dem mehrere wichtige Marktkräfte zusammenkommen müssen, um einen Handelseinstieg zu rechtfertigen. Dieser hochentwickelte EA ist auf die volatile Dynamik des EURJPY-Kreuzkurses zugeschnitten und konzentriert sich auf die Erfassung nachhaltiger Richtungsbewegungen auf dem 15-Minuten-Chart.

Der Einstiegsmechanismus: Die zentrale Handelsidee beruht auf der Bewertung der Stärke und Richtung des aktuellen Momentums sowie der zugrunde liegenden Marktaktivität. Der EA aggregiert Signale von fünf verschiedenen momentumbasierten Indikatoren und stellt sicher, dass ein Handel nur dann eingeleitet wird, wenn es starke, bestätigende Beweise für einen bevorstehenden Kursschub gibt. Insbesondere sucht er nach dem MACD-Histogramm und der MACD-Hauptlinie, um die Richtung der Trendverschiebung zu bestätigen, während er gleichzeitig die Überzeugung von Kauf- und Verkaufsdruck mit Hilfe der Bulls-Power- bzw. Bears-Power-Indikatoren validiert. Darüber hinaus fungiert der Average True Range-Indikator als Filter für die Marktaktivität. Er stellt sicher, dass ein ausreichendes Volatilitätsniveau vorhanden ist, bevor ein Handel eingegangen wird, und zielt so darauf ab, Phasen geringen Marktinteresses oder einer Konsolidierung zu vermeiden. Ein berechneter "Entscheidungswert" muss eine vordefinierte Mindestschwelle überschreiten, um sicherzustellen, dass nur Signale mit hoher Überzeugungskraft zu einer offenen Position führen.

Ausstiegsmechanismus: Im Gegensatz zu EAs, die sich ausschließlich auf statische Gewinnziele verlassen, beinhaltet dieser Bot neben den traditionellen Risikokontrollen einen intelligenten, entscheidungsbasierten Ausstieg. Das primäre Ausstiegssignal wird vom MACD Main Line Zero Crossing Action Signal abgeleitet. Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um die Position proaktiv zu schließen, wenn sich das anfängliche Momentum, das den Handel antreibt, umzukehren beginnt oder sich auflöst, was dadurch signalisiert wird, dass die MACD-Hauptlinie wieder in Richtung der Nullschwelle oder darüber kreuzt. Dadurch sollen aufgelaufene Gewinne gesichert oder potenzielle Rücksetzer begrenzt werden, bevor sie den harten Stop-Loss auslösen. Darüber hinaus sind alle Trades durch einen anfänglichen Stop Loss und einen optionalen Trailing Stop geschützt, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel positiv entwickelt.

Risikomanagement

Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

  • Entscheidungsbasierter Ausstieg: Der MACD-Hauptlinien-Ausstiegsmechanismus dient als proaktives, strategiegesteuertes Instrument zur Risikoreduzierung und zielt darauf ab, Positionen zu beenden, bevor der Stop Loss erreicht wird, wenn sich das primäre Momentum auflöst.
  • Fester Stop Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop Loss abgesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Kein Martingale: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.
  • Kein Grid: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.
  • Trailing-Stop: Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen.
  • Positionsbegrenzung: Eingebaute Logik zur Begrenzung der MaxNumberOpenPositions, um ein übermäßiges Leveraging in eine Richtung zu verhindern.

Setup Guide & Empfehlungen

  • Symbol: EURJPY
  • Zeitrahmen: M15
  • Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads & schnelle Ausführung sind entscheidend).
  • Mindestkapital: € 100 (Handelsvolumen: 0,01 Lot; bei einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:

Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns

QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unsere Mission ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss

Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie den spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.

