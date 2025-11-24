Spready TripleEdge – Benutzerhandbuch mit Live-Überwachungskonto

⚠️ Eingabekonfiguration:





Die Standardeinstellungen lauten: Risiko pro Trade = 10 $ und Einstellungen = 3, wenn Sie ein Guthaben von 500 $ oder mehr haben (in der aktuellen Version ist Einstellung 3 risikoärmer und profitabler).

Es gibt nur 2 Eingabefelder.





Risiko pro Trade: Dies ist der Betrag, der pro Trade riskiert wird. Geben Sie bei einem Startguthaben von 1000 $ für ein niedriges Risiko 10 $ ein. Sie können aber auch mit 500 $ und mittlerem Risiko beginnen. Nach einigen Wochen Trading können Sie das Risiko erhöhen, z. B. auf 20 $.





Einstellungen: Es gibt 5 Einstellungen. Sie müssen zwischen 1 und 6 wählen. Bei einem schwachen Trend erzielt Einstellung 1 gute Gewinne, bei einem starken Trend hingegen Einstellung 5. Sehen Sie sich unten die Live-Trading-Ergebnisse für verschiedene Einstellungen an und entscheiden Sie, welche Sie verwenden möchten. Jede Einstellung kann für ein MT4-Konto verwendet werden. Wenn Sie alle 5 Einstellungen nutzen möchten, erstellen Sie 5 MT4-Konten mit jeweils einem Startguthaben von mindestens 1000 $ und verbinden Sie den Expert Advisor (EA) mit jedem Konto. Legen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen fest.





Hebelbedarf:





Dieser EA kann mit einem Hebel von 1:1 verwendet werden. In diesem Fall ist ein höheres Startguthaben erforderlich. Es wird empfohlen, einen Hebel von 1:500 oder höher zu verwenden, wenn Sie diesen Expert Advisor (EA) mit einem Startguthaben von 500 $ nutzen möchten.





Währungspaare:





Dieser EA ist für 7 Währungspaare konfiguriert. Alle 7 Paare müssen exakt wie unten angegeben konfiguriert sein. Einige Broker verwenden zusätzliche Zeichen. In diesem Fall eröffnet der EA keine Orders für das jeweilige Paar. Die meisten Forex-Broker verwenden Paarnamen wie die folgenden:





EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD





Serverzeit des Forex-Brokers:





Die Serverzeit der meisten MT4-Forex-Broker befindet sich in der EET-Zeitzone. Für eine optimale Performance empfiehlt sich ein Broker mit EET-Serverzeit. Der EA funktioniert jedoch auch bei Brokern mit anderen Zeitzonen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der führenden Forex-Broker, die die EET-Serverzeit verwenden.