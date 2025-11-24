Spready TripleEdge – Benutzerhandbuch mit Live-Überwachungskonto

[MT5 version will come soon...]
Dieser Artikel enthält die folgenden Abschnitte:
- ✅ So richten Sie diesen Forex-Roboter ein
- ✅ Live-Überwachungskonto
- ✅ Bedingungen für einen kostenlosen VPS
⚠️ So richten Sie diesen Forex-Roboter ein:
- EURUSD 5-Minuten-Chart öffnen
- „Automatischen Handel“ aktivieren
- Verbinden Sie den Expert Advisor mit dem Chart und drücken Sie OK.
- Watch this video on Youtube
Die Standardeinstellungen lauten: Risiko pro Trade = 10 $ und Einstellungen = 3, wenn Sie ein Guthaben von 500 $ oder mehr haben (in der aktuellen Version ist Einstellung 3 risikoärmer und profitabler).
Es gibt nur 2 Eingabefelder.
Risiko pro Trade: Dies ist der Betrag, der pro Trade riskiert wird. Geben Sie bei einem Startguthaben von 1000 $ für ein niedriges Risiko 10 $ ein. Sie können aber auch mit 500 $ und mittlerem Risiko beginnen. Nach einigen Wochen Trading können Sie das Risiko erhöhen, z. B. auf 20 $.
Einstellungen: Es gibt 5 Einstellungen. Sie müssen zwischen 1 und 6 wählen. Bei einem schwachen Trend erzielt Einstellung 1 gute Gewinne, bei einem starken Trend hingegen Einstellung 5. Sehen Sie sich unten die Live-Trading-Ergebnisse für verschiedene Einstellungen an und entscheiden Sie, welche Sie verwenden möchten. Jede Einstellung kann für ein MT4-Konto verwendet werden. Wenn Sie alle 5 Einstellungen nutzen möchten, erstellen Sie 5 MT4-Konten mit jeweils einem Startguthaben von mindestens 1000 $ und verbinden Sie den Expert Advisor (EA) mit jedem Konto. Legen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen fest.
Hebelbedarf:
Dieser EA kann mit einem Hebel von 1:1 verwendet werden. In diesem Fall ist ein höheres Startguthaben erforderlich. Es wird empfohlen, einen Hebel von 1:500 oder höher zu verwenden, wenn Sie diesen Expert Advisor (EA) mit einem Startguthaben von 500 $ nutzen möchten.
Währungspaare:
Dieser EA ist für 7 Währungspaare konfiguriert. Alle 7 Paare müssen exakt wie unten angegeben konfiguriert sein. Einige Broker verwenden zusätzliche Zeichen. In diesem Fall eröffnet der EA keine Orders für das jeweilige Paar. Die meisten Forex-Broker verwenden Paarnamen wie die folgenden:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD
Serverzeit des Forex-Brokers:
Die Serverzeit der meisten MT4-Forex-Broker befindet sich in der EET-Zeitzone. Für eine optimale Performance empfiehlt sich ein Broker mit EET-Serverzeit. Der EA funktioniert jedoch auch bei Brokern mit anderen Zeitzonen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der führenden Forex-Broker, die die EET-Serverzeit verwenden.
Live-Überwachungskonto:
Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten bei MT4 an, um Ihre Transaktionen zu überprüfen, oder klicken Sie auf den FXBlue-Link, um Ihre Trades einzusehen. Ihr Passwort können Sie jederzeit ändern. Besuchen Sie diese Seite, um Ihr aktuelles Passwort für Ihr MT4-Konto zu erhalten.
Trading started from 22 October 2025.
Initial Balance : 1000 $
MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05
|Settings
|Risk Per Trade
|Login
|Password
|FxBlue Link
|1 month Profit (19 Oct-19 November)
|1
|20 $
| 55036613
|ForxAnalytics@2025
| Link1
|001.68 $
|2
|20 $
| 55036614
|ForxAnalytics@2025
| Link2
|019.89 $
|3
|20 $
| 55036615
|ForxAnalytics@2025
| Link3
|356.21 $
|4
|20 $
|55036616
|ForxAnalytics@2025
|Link4
|532.72 $
|5
|20 $
|55036617
|ForxAnalytics@2025
|Link5
|566.72 $
Bedingungen für KOSTENLOSEN VPS:
Wenn Sie sich über unseren Affiliate-Link bei unserem Partnerbroker registrieren, erhalten Sie 3 Monate lang einen kostenlosen VPS und kostenlose Forex-Roboter-Updates. Folgen Sie dazu den nachstehenden Schritten.
|
Step 1
|
Holen Sie sich den EA von diesem Marktplatz.
|
Step 2
|
Besuchen Sie den unten stehenden Link und registrieren Sie ein Forex-Konto, indem Sie auf einen beliebigen Forex-Broker-Link klicken (Wenn Sie bereits ein Konto bei diesem Broker haben, verwenden Sie eine andere E-Mail-Adresse, um ein neues Konto zu erstellen; wir können überprüfen, ob Sie sich über unseren Partnerlink registrieren).
|
Step 3
|
Erstellen Sie 1 oder mehrere REAL-Konten und zahlen Sie auf jedes Konto 1000 $ oder mehr ein (MT4, Standardkonto, Hebel 1:500 oder höher).
|
Step 4
|
Bitte senden Sie die folgenden Informationen per Telegram oder SMS: MT4-Server, Benutzername, Passwort.
Nachdem wir alle diese Informationen erhalten haben, aktivieren wir den Forex-Roboter auf Ihrem Konto über unseren VPS mit niedrigen Risikoeinstellungen (Risiko pro Trade = 20 $, Einstellungen = 3). Sie überwachen Ihr Konto einfach über Ihre mobile MT4-App. Wir informieren Sie einige Tage vor Ablauf des VPS, danach können Sie ihn für den Handel nutzen.
Empfehlungen:
Es wird empfohlen, diesen Expert Advisor (EA) auf fünf verschiedenen MT4-Konten mit jeweils 1000 $ Guthaben zu verwenden und fünf verschiedene Einstellungen anzuwenden. Im Durchschnitt generiert jede Einstellung einen monatlichen Gewinn von 200 $, was bei Verwendung von fünf verschiedenen Konten einen Gesamtgewinn von 1000 $ pro Monat ergibt. Dies ist ein hervorragendes passives Einkommen. Falls Sie noch unsicher sind, testen Sie den EA im ersten Monat auf einem Demokonto.
