Kingsley EA NY Volatility Breakout

100% automatisierter EA für XAUUSD - Rentabilität, Disziplin und emotionale Kontrolle.

Trader verlieren selten aufgrund einer schlechten Analyse. Meistens verlieren sie aufgrund der Nichteinhaltung ihres eigenen Plans. Kingsley EA ermöglicht es dem Händler, die Auswirkungen seiner Emotionen auf seine Ergebnisse zu begrenzen, indem er Analyse, Positionsnahme und Trade Management einbezieht.

Was Kingsley EA tut

Kingsley identifiziert ein bestimmtes Zeitfenster, das mit der NY-Eröffnung verbunden ist, analysiert automatisch die Volatilitätsbedingungen, die Richtungskohärenz und die Extrembedingungen (überkauft/überverkauft). Um das Signal schließlich mit einer klaren technischen Bewegung zu bestätigen. Einmal in Position: Der Stop Loss wird automatisch gesetzt, der Break-Even wird angewandt, wenn der Preis eine vordefinierte Schwelle erreicht, und ein dynamischer Trailing Stop verwaltet das Ende des Handels, um die Gewinne zu maximieren. Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich . Der Nutzer wählt lediglich: die von seinem Broker verwendete Zeitzone und sein Risiko pro Trade in Form eines festen Betrags oder eines Prozentsatzes des Kapitals.

Für wen ist Kingsley gedacht?

Erstens: Wenn Sie über ein Kapital von weniger als 500 $ verfügen, ist das Kingsley-System einfach nicht für Sie geeignet. Außerdem wurde dieses System für :
  • Daytrader, die eine disziplinierte Ausführung wünschen.
  • Trader, die ihre Emotionen neutralisieren möchten
  • Personen, die ein System suchen, das einfach zu bedienen und zu warten ist.
  • Personen, die einen EA wollen, der kein Risiko hinzufügt, sondern es entfernt

Ergebnisse (Backtests)

Über 4 Jahre (09.09.2021 - 01.11.2025): Kapital von 10.000 $, prozentuales Risiko von 1%.
  • 261 Trades
  • Gesamtnettogewinn ≈ 17.784$.
  • Gewinnrate ≈ 52%
  • Gewinnfaktor ≈ 1.97
  • Drawdown ≈ 9%
  • Erwartete Rückzahlung ≈ 68.14$
Diese Statistiken stammen aus einem umfassenden Backtest unter Einbeziehung von Spreads, Marktschwankungen und realistischen Bedingungen. Die vollständigen Ergebnisse sind als Bilder am Ende dieser Seite verfügbar.

Integriertes Risikomanagement

  • Konstanter Stop-Loss
  • Automatischer Übergang zu Break-Even
  • Trailing Stop basierend auf der Stärke der Bewegung.
  • Keine Martingale
  • Keine Vervielfachung von Lots
  • Kein Grid
Kingsley ist ein System, das auf langfristige Rentabilität ausgelegt ist.

Empfohlene Konfiguration

Mindestkapital: 500 $ mit Hebel 1:500 (je höher das Kapital, desto geringer der Hebel) Chart: XAUUSD Empfohlenes Timeframe: M15 Modus: Auto-Trading aktiviert VPS dringend empfohlen.
Einstellungen 1. Zeitzone des Brokers 2. Festes Risiko in Dollar oder in Prozent (abhängig von deinem Money Management) 3. Risiko in Dollar. Gibt den Betrag ein, der für jeden Handel riskiert werden soll, wenn du das Risiko in Dollar gewählt hast. 4. Risiko in Prozent. Gibt den Prozentsatz des Saldos an, der für jeden Handel riskiert werden soll, wenn du das prozentuale Risiko gewählt hast.

Tracking-Konto

Ein Tracking-Konto wird sehr bald verfügbar sein, damit du die Performance in Echtzeit abrufen kannst.

Im Paket enthalten
  • Vollständiger EA (.ex5)
  • Anleitung zur Installation
  • Empfohlene Einstellungen (.set-Datei)
  • Umfassende Backtest-Ergebnisse
  • Zugang zu Updates
  • Unterstützung durch den Benutzer
Die .set-Datei wurde mit FTMO-server2 (GMT+2) erstellt. Überprüfen Sie immer, ob Sie die Zeitzone Ihres Brokers sauber eingegeben haben.

Warnhinweis

Kingsley EA ist ein weiteres Werkzeug, das Sie Ihrem professionellen Handelsplan hinzufügen sollten. Halten Sie Ihr Risiko konstant, je nachdem, was Ihr Money Management bereits vorsieht.
