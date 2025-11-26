Kingsley EA NY Volatility Breakout
- Experts
- Benjamin Junior Nkoa Nkoa
- Version: 2.3
- Mise à jour: 26 novembre 2025
EA 100% automatisé pour XAUUSD – rentabilité, discipline et contrôle émotionnel.Les traders perdent rarement à cause d’une mauvaise analyse. Ils perdent surtout à cause du non-respect de leur propre plan. Kingsley EA permet au trader de limiter l’impact de ses émotions sur ses résultats en incluant analyse, prise de position, et trade management.
Ce que fait Kingsley EAKingsley identifie une fenêtre temporelle précise liée à l’ouverture NY, analyse automatiquement les conditions de volatilité, la cohérence directionnelle et les conditions extrêmes (surachat/survente). Pour finalement confirmer le signal avec un mouvement technique clair. Une fois en position : le Stop Loss est placé automatiquement, le Break-Even est appliqué lorsque le prix atteint un seuil prédéfini, et un trailing Stop dynamique gère la fin du trade pour maximiser les gains. Aucun réglage complexe n’est requis. L’utilisateur choisit simplement : le fuseau horaire utilisé par son courtier et son risque par trade en montant fixe ou en pourcentage du capital.
Pour qui est conçu Kingsley ?Tout d’abord, si vous avez un capital inférieur à 500$, le système Kingsley n’est tout simplement pas fait pour vous. Également, ce système a été conçu pour :
- Day traders voulant une exécution disciplinée
- Traders qui souhaitent neutraliser leurs émotions
- Personnes cherchant un système simple à utiliser et à maintenir
- Ceux qui veulent un EA qui n’ajoute pas du risque, mais en enlève
Résultats (Backtests)Sur 4 ans (09/09/2021 – 01/11/2025) : Capital de 10000$, risque en pourcentage de 1%.
- 208 trades
- Profit total net ≈ 13062.64$
- Win rate ≈ 53%
- Facteur de profit ≈ 2.0
- Drawdown ≈ 4.9%
- Remboursement attendu ≈ 62.80$
Gestion du risque intégrée
- Stop-loss constant
- Passage automatique au break-even
- Trailing stop basé sur la force du mouvement
- Pas de martingale
- Pas de multiplication de lots
- Pas de grid
Configuration recommandéeCapital minimum : 500$ avec levier 1:500 (plus le capital est élevé plus vous pouvez réduire votre levier) Graphique : XAUUSD Timeframe conseillé : M15 Mode : Auto-trading activé VPS fortement recommandé
Paramètres 1. Fuseau horaire du courtier 2. Risque fixe en dollar ou en pourcentage (en fonction de ton money mangement) 3. Risque en dollar. Entre le montant à risquer pour chaque trade si tu as choisi le risque en dollar. 4. Risque en pourcentage. Entre le pourcentage du solde à risquer pour chaque trade si tu as choisi le risque en pourcentage.
Compte de suiviUn compte de suivi sera très bientôt disponible pour vous permettre de consulter les performances en temps réel.
Inclus dans le package
- EA complet (.ex5)
- Guide d’installation
- Paramètres recommandés (fichier .set)
- Résultats backtest exhaustifs
- Accès aux mises à jour
- Support utilisateur
Le fichier .set a été créé avec FTMO-server2 (GMT+2). Vérifiez toujours que vous avez proprement entré le fuseau horaire de votre courtier.