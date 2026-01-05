RA CRT Engine Institutional Liquidity EA

RA CRT Engine - Ausführungsmodell für institutionelle Liquidität für XAUUSD

Professionelle Handelslogik basierend auf der Candle Range Theory und Liquiditätsumkehr-Strukturen

RA CRT Engine ist ein vollautomatisches institutionelles Handelssystem für XAUUSD (Gold), das sich auf die Candle Range Theory (CRT) und Liquiditätsumkehrungen stützt. Es wurde in umfangreichen Tests und Live-Simulationen entwickelt und verfeinert - mit dem Schwerpunkt auf Handelsqualität, struktureller Logik und Risikobeherrschung, nicht auf Kurvenanpassungsspielereien.

Dieses System wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Disziplin, strukturelle Logik und wiederholbare Ausführung legen - und nicht auf zufällige Eingänge oder überoptimierte Handelstricks.

Kernstrategiekonzept - Candle Range Theory (CRT)

Die RA CRT Engine handelt nach einem einfachen institutionellen Prinzip:

Die Märkte suchen nach Liquidität, überfallen sie und kehren dann um.

Der EA trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage vollständig geschlossener Kerzen im höheren Zeitrahmen (H1 & H4):

Es wird ein Referenz-CRT-Bereich definiert: CRT High = Hoch der geschlossenen Kerze

CRT Low = Tiefpunkt der geschlossenen Kerze Der Preis muss die Liquidität über eine Seite des CRT hinausfegen Eine Rückgewinnung innerhalb der Spanne muss stattfinden Eine echte Verschiebung / Marktstrukturverschiebung (MSS) muss die Absicht bestätigen Nur dann kann ein Handel ausgeführt werden - in Richtung der strukturellen Umkehrung

Es gibt keine Martingale, Raster, Mittelwertbildung oder weiche Logik.

Jeder Einstieg muss festen, deterministischen Strukturregeln genügen.

Dadurch wird sichergestellt, dass der EA nur dann handelt , wenn ein klares Manipulations- und Umkehrverhalten auftritt - nicht während einer Konsolidierung oder eines Rauschens.

Harte Ausstiegslogik - kein Risiko über Nacht

Durch strenge Tests hat sich gezeigt, dass der profitabelste Lebenszyklus folgender ist:

Erzwungene Schließung ALLER Positionen täglich um 23:45 Uhr Serverzeit.

Dies bietet drei wesentliche Vorteile:

✔ Vermeidet Swap- und Finanzierungskosten auf Gold

✔ Verhindert das Risiko von Overnight-Positionen

✔ Verwandelt die Strategie in ein strukturiertes Intraday-System

Diese Regel wurde während der gesamten 24-Stunden-Sitzung im Minutentakt getestet und erzielte durchweg eine bessere Performance:

- Offenhalten von Trades über Nacht

- Schließen zu anderen festen Zeiten

- Weiche Ausstiegsregeln ohne Hard-Flat-Disziplin

Dies ist nun eine geschützte Funktion des EA.

Handelsmanagement - strukturiert, nicht emotional

RA CRT Engine unterstützt:

Strukturelles TP Laddering

(verfügbar in ausgewählten Voreinstellungen)

Wenn aktiviert, beginnt das System:

Beginnt mit der Gewinnmitnahme am CRT-Extremwert

Sichert zusätzliche Teilausstiege, wenn der Preis steigt

Erhöht den Stop Loss strukturell auf: Break-even Mittlere Spanne Über die Spanne hinaus



Dadurch wird die Ausstiegslogik an der gleichen Liquiditätsstruktur ausgerichtet , die auch für den Einstieg verantwortlich war.

Für fortgeschrittene Benutzer gibt es auch Voreinstellungen, bei denen die TP-Laddering-Funktion deaktiviert ist, um ein volles Exposure mit hohem Momentum zu erreichen.

Risikomanagement und Sicherheitssysteme

Die Risikosteuerung ist ein zentrales Gestaltungsprinzip.

Der EA beinhaltet:

✔ Echte prozentuale Risikogestaltung

✔ Obergrenzen für die Margin-Nutzung (um eine übermäßige Hebelwirkung zu verhindern)

✔ Validierung von Spreads, Freeze-Levels und Stop-Distanzen

✔ Limit für maximale Trades pro Tag

✔ Optionale tägliche Verlustbegrenzung

✔ Harter täglicher Flatten um 23:45

Es gibt kein Martingal, kein Raster, kein Averaging Down, kein Hedge Stacking, kein verstecktes Pyramiding.

Jeder Handel steht für sich allein - so wie er sollte.

Welche Instrumente und Zeitrahmen?

✔ Optimiert für XAUUSD (Gold)

✔ Ausführung im M5-Chart

✔ Signallogik abgeleitet von H1 & H4

Dieses System wurde speziell für das Liquiditätsverhalten von Gold entwickelt und man sollte nicht erwarten, dass es sich bei anderen Symbolen identisch verhält, es sei denn, es wurde separat getestet.

Voreingestellte Profile

Um verschiedenen Risikobereitschaften gerecht zu werden, habe ich voreingestellte Profile, die ich Käufern per E-Mail zusenden kann.

Sie können diese per E-Mail anfordern: julius.koponen@gmail.com

Prop-Profil - Risiko-Erst-Disziplin

Geringeres Risiko, strenge Margenbegrenzung, strukturiertes Banking und HTF-Ausrichtung.

Entwickelt für das Überleben mit Drawdowns im Prop-Stil.

Mittleres Profil - Ausgewogenes Wachstum vs. Drawdown

Mäßiges Risiko, kontrollierte Volatilität, stabile Kurvenmerkmale.

Hohe / maximale Profile - Performance-orientiert

Höhere Risikoausnutzung, größere Positionsgrößen und optional:

- Leiter OFF

- oder HTF-Regler OFF

(für Nutzer, die bereit sind, eine wesentlich höhere Drawdown-Varianz zu akzeptieren).

Jedes Profil verfügt über dieselbe grundlegende Handelslogik - nur die Risikooberfläche und die Managementmerkmale unterscheiden sich.

Protokollierung und Transparenz

Jede Entscheidung wird vollständig protokolliert und mit einer Begründung versehen, einschließlich:

✔ Verwendete CRT-Levels

✔ Entwicklung des Einstiegssignals

✔ Sizing-Berechnungen

✔ Entwicklung der TP- und SL-Leiter

✔ Erzwungene Flatten-Events

Sie wissen immer, warum ein Handel zustande kam - und warum er geschlossen wurde.

Hinweise zum Backtesting

Beim Testen:

Verwenden Sie echte Tick-Daten Achten Sie auf korrekte Spread- und Provisionseinstellungen Testen Sie eine kontinuierliche Historie (mindestens Zeitraum 2023-2025)

Gold-Backtests MÜSSEN korrekt konfiguriert sein - andernfalls spiegeln die Ergebnisse nicht die tatsächliche Ausführung wider.

Für wen dieser EA geeignet ist

Dieses System ist besonders geeignet für:

✔ Trader, die an eine liquiditätsbasierte Marktstruktur glauben

✔ Systematische Trader, die eine saubere, deterministische Ausführung suchen

✔ Benutzer, die Risikokontrolle über ein spielerisches Engagement schätzen

✔ Trader, die sich mit der Entwicklung einer mehrmonatigen Aktienkurve auskennen

Dies ist kein Spielzeug-EA - es ist ein strukturiertes Ausführungsmodell.

Wichtiger Haftungsausschluss

Dieser EA bietet keine Gewinngarantie.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Jeder Handel birgt ein Risiko, einschließlich eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts.

Von den Benutzern wird erwartet, dass sie:

- Das Risiko verstehen

- Vor dem Einsatz testen

- Eine angemessene Losgröße verwenden

- Drawdown-Zyklen akzeptieren

Dies ist ein professionelles Tool - keine Finanzberatung.

Empfohlenes Setup

✔ XAUUSD

✔ M5-Chart

✔ ECN-Broker

✔ VPS-Hosting für 24/5 Betriebszeit

✔ Empfohlene Mindesteinlage hängt von der Losgröße / Hebelwirkung ab

✔ Verwenden Sie die mitgelieferten Voreinstellungen so wie sie sind oder passen Sie sie sorgfältig an

Schlussbemerkungen - Was RA CRT Engine anders macht

Dieser EA ist auf ersten Prinzipien aufgebaut, nicht auf Kurvenanpassung von Signalrauschen:

✓ Liquiditätsüberfall-Logik

✓ Strukturelle MSS-Bestätigung

✓ Festes Candle-Range-Referenzmodell (CRT)

✓ Bewährte Time-Exit-Disziplin

✓ Transparente Protokollierung

✓ Strenge Risikokontrollen

✓ Keine Martingale

✓ Kein Raster

✓ Kein Unsinn

Es spiegelt wider , wie disziplinierte, regelbasierte Händler mit Gold umgehen - und automatisiert diese Logik mit institutioneller Ausführungsdisziplin.





Alle Screenshots unten stammen aus 3-Jahres-Backtests. 2.1.2023-31.12.2025. 100k Startkapital, 1:100 Leverage.

Ich habe alle Voreinstellungen für diese Ergebnisse und sie können per E-Mail angefordert werden : julius.koponen@gmail.com. Kontaktieren Sie mich und ich sende sie Ihnen gerne zu.