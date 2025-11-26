Kingsley EA NY Volatility Breakout

EA 100% automatisé pour XAUUSD - Rentabilité, discipline et contrôle émotionnel. Les traders perdent rarement à cause d’une mauvaise analyse. Ils perdent parce qu’ils ne respectent pas leur propre plan.

Kingsley EA a été construit pour résoudre ce problème : un système qui applique une logique simple et cohérente, sans fatigue, sans impulsivité, sans panique.





Ce que fait Kingsley EA

Kingsley identifie une fenêtre temporelle précise liée à l’ouverture NY, analyse automatiquement les conditions de volatilité, la cohérence directionnelle et les conditions extrêmes (surachat/survente). Pour finalement confirmer le signal avec un mouvement technique clair.

Une fois en position : le Stop Loss est placé automatiquement, le Break-Even est appliqué lorsque le prix atteint un seuil prédéfini, un Trailing Stop dynamique gère la fin du trade pour maximiser les gains.

Aucun réglage complexe n’est requis. L’utilisateur choisit simplement : le fuseau horaire utilisé par son courtier et son risque par trade en montant fixe ou en pourcentage du capital.





Pour qui est conçu Kingsley ?

Tout d’abord, si vous avez un capital inférieur à 500$, le système Kingsley n’est tout simplement pas fait pour vous.

Également, ce système a été conçu pour :

• Day traders voulant une exécution disciplinée

• Traders qui souhaitent neutraliser leurs émotions

• Personnes cherchant un système simple à utiliser et à maintenir

• Ceux qui veulent un EA qui n’ajoute pas du risque, mais en enlève





Résultats (Backtests)

Sur 4 ans (09/09/2021 – 01/11/2025) : Capital de 10000$, risque en pourcentage de 1%.

• 207 trades

• Profit total net ≈ 14263$

• Win rate ≈ 53%

• Facteur de profit ≈ 2.0

• Drawdown ≈ 4.9%

• Remboursement attendu ≈ 68.9$

Ces statistiques proviennent d’un backtest complet incluant spreads, variations de marché et conditions réalistes. Les résultats complets sont disponibles en images plus bas.





Gestion du risque intégrée

• Stop-loss constant

• Passage automatique au break-even

• Trailing stop basé sur la force du mouvement

• Pas de martingale

• Pas de multiplication de lots

• Pas de grid

Kingsley est un système conçu pour durer, pas pour faire illusion.





Configuration recommandée

Capital minimum : 500$ avec levier 1:500 (plus le capital est élevé plus vous pouvez réduire votre levier)

Graphique : XAUUSD

Timeframe conseillé : M15

Mode : Auto-trading activé

VPS fortement recommandé





Paramètres

1. Fuseau horaire du courtier

2. Risque fixe en dollar ou en pourcentage (en fonction de ton money mangement)

3. Risque en dollar. Entre le montant à risquer pour chaque trade si tu as choisi le risque en dollar.

4. Risque en pourcentage. Entre le pourcentage du solde à risquer pour chaque trade si tu as choisi le risque en pourcentage.





Compte de suivi

Un compte de suivi sera très bientôt disponible pour vous permettre de consulter les performances en temps réel.





Inclus dans le package

• EA complet (.ex5)

• Guide d’installation

• Paramètres recommandés

• Résultats backtests exhaustifs

• Accès aux mises à jour

• Support utilisateur





Avertissement

Kingsley EA est un outil de plus à ajouter à votre plan de trading professionnel. Gardez un risque constant en fonction de ce que prévoit déjà votre money mangement.