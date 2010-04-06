Kingsley EA NY Volatility Breakout

EA 100% automatizado para XAUUSD - rentabilidad, disciplina y control emocional.

Los comerciantes rara vez pierden debido a un mal análisis. La mayoría de las veces pierden porque no se ciñen a su propio plan. Kingsley EA permite a los traders limitar el impacto de sus emociones en sus resultados mediante la inclusión de análisis, toma de posiciones y gestión de operaciones.

Qué hace Kingsley EA

Kingsley identifica una ventana temporal precisa vinculada a la apertura de NY, analiza automáticamente las condiciones de volatilidad, la coherencia direccional y las condiciones extremas (sobrecompra/sobreventa). Por último, confirma la señal con un movimiento técnico claro. Una vez en posición: el Stop Loss se coloca automáticamente, el Break-Even se aplica cuando el precio alcanza un umbral predefinido, y un Trailing Stop dinámico gestiona el final de la operación para maximizar las ganancias. No se requieren configuraciones complejas. Los usuarios sólo tienen que elegir la zona horaria utilizada por su corredor y su riesgo por operación, ya sea como una cantidad fija o como un porcentaje del capital.

¿Para quién está diseñado Kingsley?

En primer lugar, si tiene un capital inferior a 500 $, el sistema Kingsley simplemente no es para usted. Además, este sistema está diseñado para :
  • Operadores diarios que quieren una ejecución disciplinada
  • Traders que quieren neutralizar sus emociones
  • Las personas que buscan un sistema que es fácil de usar y mantener
  • Aquellos que quieren un EA que no añada riesgo, sino que lo elimine

Resultados (Backtests)

Durante 4 años (09/09/2021 - 01/11/2025): Capital de 10.000$, porcentaje de riesgo del 1%.
  • 261 operaciones
  • Beneficio neto total ≈ 17.784 $.
  • Tasa de ganancias ≈ 52
  • Factor de ganancia ≈ 1,97
  • Drawdown ≈ 9%
  • Retorno esperado ≈ 68,14
Estas estadísticas proceden de un backtest completo que incluye spreads, variaciones del mercado y condiciones realistas. Los resultados completos están disponibles en las imágenes de la parte inferior de esta página.

Gestión integrada de riesgos

  • Stop-loss constante
  • Punto de equilibrio automático
  • Trailing stop basado en la fuerza del movimiento
  • Sin martingala
  • Sin multiplicación de lotes
  • Sin rejilla
Kingsley es un sistema diseñado para la rentabilidad a largo plazo.

Configuración recomendada

Capital mínimo: $500 con apalancamiento 1:500 (cuanto mayor sea el capital, más se puede reducir el apalancamiento) Gráfico: XAUUSD Marco temporal recomendado: M15 Modo: Auto-trading habilitado VPS muy recomendable
Parámetros 1. Zona horaria del broker 2. Riesgo fijo en dólares o en porcentaje (dependiendo de su gestión monetaria) 3. Riesgo en dólares. Introduzca la cantidad a arriesgar por cada operación si ha elegido riesgo en dólares. 4. Riesgo porcentual. Introduzca el porcentaje del saldo a arriesgar en cada operación si ha elegido riesgo porcentual.

Cuenta de seguimiento

En breve dispondrá de una cuenta de seguimiento que le permitirá consultar el rendimiento en tiempo real.

Incluido en el paquete
  • EA completo (.ex5)
  • Guía de instalación
  • Ajustes recomendados (archivo .set)
  • Resultados completos de backtest
  • Acceso a actualizaciones
  • Asistencia al usuario
El archivo .set se ha creado utilizando FTMO-server2 (GMT+2). Compruebe siempre que ha introducido correctamente la zona horaria de su broker.

Advertencia

Kingsley EA es una herramienta más para añadir a su plan de trading profesional. Mantenga su riesgo consistente con lo que su administración de dinero ya está planeando.
