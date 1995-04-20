Session Volatility Matrix
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Volatilitätsmatrix - Analyse der Sitzungsvolatilität
Volatility Matrix analysiert die aktuelle Marktvolatilität im Vergleich zu historischen Sessions, um Anomalien zu erkennen und potenzielle Ausbrüche vorherzusagen. Der Indikator vergleicht die aktuelle Volatilität mit mehr als 200 historischen Sessions derselben Stunde und desselben Wochentags und berechnet Z-Scores, um festzustellen, wann die Volatilität von typischen Bereichen abweicht.
Merkmale
-
Überwachung und Anzeige des Z-Scores in Echtzeit
-
Abgleich historischer Sitzungen (gleiche Stunde/Wochentag)
-
Dynamische Preiszonen (±1σ und ±2σ Standardabweichungen)
-
Ausbruchswahrscheinlichkeitswarnungen mit einer 5-minütigen Abkühlungszeit
-
Professionelles visuelles Panel mit Marktstatus
-
Universelle Instrumentenkompatibilität (Forex, Metalle, Indizes)
Technische Spezifikationen
-
Historische Perioden: 200 Sitzungen (konfigurierbar 50-500)
-
Abweichungsschwelle: 2,0 Standardabweichungen (konfigurierbar 1,0-3,0)
-
Leistungsoptimiert: einzelne Berechnung pro Bar
-
Automatische Erkennung von Pips/Punkten auf Basis von Nachkommastellen
-
Panelgröße: 180×100 Pixel
-
Vier-Ecken-Positionierung mit einstellbaren Offsets
Verwendung
Der Indikator zeigt ein kompaktes Panel an:
-
Aktueller Z-Score-Wert (große 18px-Schrift)
-
Marktstatus (Normal, Erhöht, Hohe Volatilität, Ausbruchsalarm)
-
Farbcodierter Status basierend auf den Volatilitätsniveaus
Alarme werden ausgelöst, wenn der Z-Score 2,0 überschreitet, was auf eine hohe Ausbruchswahrscheinlichkeit hinweist.
Wenn weniger als 10 historische Sitzungen verfügbar sind, zeigt der Indikator "Unzureichende Daten" an .