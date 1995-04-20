Session Volatility Matrix

Volatilitätsmatrix - Analyse der Sitzungsvolatilität

Volatility Matrix analysiert die aktuelle Marktvolatilität im Vergleich zu historischen Sessions, um Anomalien zu erkennen und potenzielle Ausbrüche vorherzusagen. Der Indikator vergleicht die aktuelle Volatilität mit mehr als 200 historischen Sessions derselben Stunde und desselben Wochentags und berechnet Z-Scores, um festzustellen, wann die Volatilität von typischen Bereichen abweicht.

Merkmale

Überwachung und Anzeige des Z-Scores in Echtzeit

Abgleich historischer Sitzungen (gleiche Stunde/Wochentag)

Dynamische Preiszonen (±1σ und ±2σ Standardabweichungen)

Ausbruchswahrscheinlichkeitswarnungen mit einer 5-minütigen Abkühlungszeit

Professionelles visuelles Panel mit Marktstatus

Universelle Instrumentenkompatibilität (Forex, Metalle, Indizes)

Technische Spezifikationen

Historische Perioden: 200 Sitzungen (konfigurierbar 50-500)

Abweichungsschwelle: 2,0 Standardabweichungen (konfigurierbar 1,0-3,0)

Leistungsoptimiert: einzelne Berechnung pro Bar

Automatische Erkennung von Pips/Punkten auf Basis von Nachkommastellen

Panelgröße: 180×100 Pixel

Vier-Ecken-Positionierung mit einstellbaren Offsets

Verwendung

Der Indikator zeigt ein kompaktes Panel an:

Aktueller Z-Score-Wert (große 18px-Schrift)

Marktstatus (Normal, Erhöht, Hohe Volatilität, Ausbruchsalarm)

Farbcodierter Status basierend auf den Volatilitätsniveaus

Alarme werden ausgelöst, wenn der Z-Score 2,0 überschreitet, was auf eine hohe Ausbruchswahrscheinlichkeit hinweist.

Wenn weniger als 10 historische Sitzungen verfügbar sind, zeigt der Indikator "Unzureichende Daten" an .