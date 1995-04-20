Session Volatility Matrix
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 2.0
- 激活: 5
Volatility Matrix – 会话波动率分析器
Volatility Matrix 分析当前市场波动率，并与历史会话进行比较，以检测异常并预测突破。该指标会将当前波动率与同一小时、同一星期几的 200+ 历史会话进行比较，并计算 Z-Score 来识别波动率是否偏离正常范围。
功能特点
-
实时 Z-Score 监控与显示
-
历史会话匹配（相同小时/星期几）
-
动态价格区间（±1σ 和 ±2σ 标准差）
-
突破概率预警（5 分钟冷却时间）
-
专业可视化面板显示市场状态
-
通用市场兼容性（外汇、贵金属、指数）
技术规格
-
历史周期：200 个会话（可配置 50–500）
-
偏差阈值：2.0 标准差（可配置 1.0–3.0）
-
性能优化：每根 K 线仅计算一次
-
自动点值检测（根据小数位数）
-
面板尺寸：180×100 像素
-
四角定位，可调偏移
使用方法
指标会显示一个紧凑面板，包括：
-
当前 Z-Score 值（18px 大号字体）
-
市场状态（正常、波动升高、高波动、突破警报）
-
基于波动等级的颜色标识
-
当 Z-Score 超过 2.0 时触发警报，表示突破概率较高。
如果找到的历史会话少于 10 个，指标会显示 “数据不足”。