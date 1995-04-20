Session Volatility Matrix
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Volatility Matrix - Analizador de volatilidad de sesión
Volatility Matrix analiza la volatilidad actual del mercado comparándola con sesiones históricas para detectar anomalías y predecir posibles rupturas. El indicador compara la volatilidad actual con más de 200 sesiones históricas de la misma hora y día de la semana, calculando Z-Scores para identificar cuándo la volatilidad se desvía de los rangos típicos.
Características
-
Control y visualización de la puntuación Z en tiempo real
-
Coincidencia de sesiones históricas (misma hora/día de la semana)
-
Zonas dinámicas de precios (±1σ y ±2σ desviaciones estándar)
-
Alertas de probabilidad de ruptura con un enfriamiento de 5 minutos
-
Panel visual profesional con el estado del mercado
-
Compatibilidad universal de instrumentos (divisas, metales, índices)
Especificaciones técnicas
-
Periodos históricos: 200 sesiones (configurable 50-500)
-
Umbral de desviación: 2,0 desviaciones estándar (configurable 1,0-3,0)
-
Rendimiento optimizado: cálculo único por barra
-
Detección automática de pip/puntos basada en decimales
-
Tamaño del panel: 180×100 píxeles
-
Posicionamiento en las cuatro esquinas con desplazamientos ajustables
Utilización
El indicador muestra un panel compacto que muestra
-
Valor actual de Z-Score (fuente grande de 18px)
-
Estado del mercado (Normal, Elevado, Alta volatilidad, Alerta de ruptura)
-
Estado codificado por colores en función de los niveles de volatilidad
Las alertas se activan cuando la puntuación Z supera 2,0, lo que indica una alta probabilidad de ruptura.
Si hay menos de 10 sesiones históricas disponibles, el indicador muestra "Datos insuficientes".