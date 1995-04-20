Session Volatility Matrix

Volatility Matrix - Analizador de volatilidad de sesión

Volatility Matrix analiza la volatilidad actual del mercado comparándola con sesiones históricas para detectar anomalías y predecir posibles rupturas. El indicador compara la volatilidad actual con más de 200 sesiones históricas de la misma hora y día de la semana, calculando Z-Scores para identificar cuándo la volatilidad se desvía de los rangos típicos.

Características

Control y visualización de la puntuación Z en tiempo real

Coincidencia de sesiones históricas (misma hora/día de la semana)

Zonas dinámicas de precios (±1σ y ±2σ desviaciones estándar)

Alertas de probabilidad de ruptura con un enfriamiento de 5 minutos

Panel visual profesional con el estado del mercado

Compatibilidad universal de instrumentos (divisas, metales, índices)

Especificaciones técnicas

Periodos históricos: 200 sesiones (configurable 50-500)

Umbral de desviación: 2,0 desviaciones estándar (configurable 1,0-3,0)

Rendimiento optimizado: cálculo único por barra

Detección automática de pip/puntos basada en decimales

Tamaño del panel: 180×100 píxeles

Posicionamiento en las cuatro esquinas con desplazamientos ajustables

Utilización

El indicador muestra un panel compacto que muestra

Valor actual de Z-Score (fuente grande de 18px)

Estado del mercado (Normal, Elevado, Alta volatilidad, Alerta de ruptura)

Estado codificado por colores en función de los niveles de volatilidad

Las alertas se activan cuando la puntuación Z supera 2,0, lo que indica una alta probabilidad de ruptura.

Si hay menos de 10 sesiones históricas disponibles, el indicador muestra "Datos insuficientes".