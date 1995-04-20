Session Volatility Matrix
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Volatility Matrix – Анализатор волатильности сессий
Volatility Matrix анализирует текущую рыночную волатильность по сравнению с историческими сессиями, чтобы выявлять аномалии и прогнозировать пробои. Индикатор сравнивает текущую волатильность с более чем 200 историческими сессиями того же часа и дня недели, вычисляя Z-показатели для определения отклонений от нормальных диапазонов.
Особенности
-
Мониторинг и отображение Z-показателя в реальном времени
-
Подбор исторических сессий (тот же час/день недели)
-
Динамические ценовые зоны (±1σ и ±2σ стандартных отклонений)
-
Оповещения о вероятности пробоя с задержкой 5 минут
-
Профессиональная визуальная панель со статусом рынка
-
Универсальная совместимость (Forex, металлы, индексы)
Технические характеристики
-
Исторический период: 200 сессий (настраиваемо 50–500)
-
Порог отклонения: 2,0 стандартных отклонения (настраиваемо 1,0–3,0)
-
Оптимизированная производительность: единичный расчёт на бар
-
Автоматическое определение пунктов по числу знаков после запятой
-
Размер панели: 180×100 пикселей
-
Размещение по четырём углам с регулируемыми отступами
Использование
Индикатор отображает компактную панель, показывающую:
-
Текущие значения Z-показателя (крупный шрифт 18px)
-
Статус рынка (Норма, Повышенная волатильность, Высокая волатильность, Сигнал пробоя)
-
Цветовое кодирование статуса
-
Оповещения активируются при Z-показателе выше 2,0, что указывает на высокую вероятность пробоя.
Индикатор включает проверку данных и отображает «Недостаточно данных», если найдено менее 10 исторических сессий.