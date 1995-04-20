Session Volatility Matrix

Volatility Matrix – Анализатор волатильности сессий

Volatility Matrix анализирует текущую рыночную волатильность по сравнению с историческими сессиями, чтобы выявлять аномалии и прогнозировать пробои. Индикатор сравнивает текущую волатильность с более чем 200 историческими сессиями того же часа и дня недели, вычисляя Z-показатели для определения отклонений от нормальных диапазонов.

Особенности

  • Мониторинг и отображение Z-показателя в реальном времени

  • Подбор исторических сессий (тот же час/день недели)

  • Динамические ценовые зоны (±1σ и ±2σ стандартных отклонений)

  • Оповещения о вероятности пробоя с задержкой 5 минут

  • Профессиональная визуальная панель со статусом рынка

  • Универсальная совместимость (Forex, металлы, индексы)

Технические характеристики

  • Исторический период: 200 сессий (настраиваемо 50–500)

  • Порог отклонения: 2,0 стандартных отклонения (настраиваемо 1,0–3,0)

  • Оптимизированная производительность: единичный расчёт на бар

  • Автоматическое определение пунктов по числу знаков после запятой

  • Размер панели: 180×100 пикселей

  • Размещение по четырём углам с регулируемыми отступами

Использование

Индикатор отображает компактную панель, показывающую:

  • Текущие значения Z-показателя (крупный шрифт 18px)

  • Статус рынка (Норма, Повышенная волатильность, Высокая волатильность, Сигнал пробоя)

  • Цветовое кодирование статуса

  • Оповещения активируются при Z-показателе выше 2,0, что указывает на высокую вероятность пробоя.

Индикатор включает проверку данных и отображает «Недостаточно данных», если найдено менее 10 исторических сессий.


