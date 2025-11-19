Multi Trendline Channel With Regression Bands

Rule Plotter Scanner Francisco Gomes Da Silva 5 (1) Индикаторы

Вы когда-нибудь задумывались о наличии сканера, который анализирует все стратегии и показывает точки покупки и продажи для всех таймфреймов этого актива одновременно? Вот что именно делает этот сканер. Он предназначен для отображения сигналов покупки и продажи, которые вы создали в Rule Plotter: создатель стратегий без программирования , и их запуска внутри этого сканера на различных активах и различных таймфреймах. Стратегия Rule Plotter по умолчанию представляет собой только восходящие и нисхо