Multi Trendline Channel With Regression Bands
- Индикаторы
- Kazutaka Okuno
- Версия: 1.0
**“Multi Trendline Channel With Regression Bands” – Каналы линейной регрессии + полосы стандартного отклонения (MT5)**
Этот индикатор автоматически строит многопериодные каналы линейной регрессии вместе с полосами стандартного отклонения, обеспечивая трейдерам мгновенную ясность относительно направления тренда, ценового разброса и ключевых зон поддержки/сопротивления.
Преобразуя сложный анализ в простую и интуитивную визуализацию, он даёт дискреционным трейдерам чёткое понимание рыночного контекста с первого взгляда.
### Ключевые особенности
- 📐 **Гибкость по периодам**: отображение регрессионных каналов любой длины — 20, 50, 200 баров и более
- 🎨 **Полная настраиваемость**: настройка цветов, видимости и параметров расширения для каждого канала
- 📊 **Адаптивные полосы отклонения**: регулировка множителей под текущую рыночную волатильность
- 🔘 **Управление в один клик**: мгновенное включение/выключение линий через кнопку на графике
- ⚡ **Лёгкий дизайн**: сохраняет чистоту графика, показывая только то, что действительно нужно
### Практические сценарии использования
- Подтверждение долгосрочного направления тренда с помощью 200‑барового канала регрессии
- Обнаружение краткосрочных разворотов или сигналов пробоя с использованием каналов на 20 и 50 баров
- Применение полос отклонения как интуитивных ориентиров уровней поддержки и сопротивления
