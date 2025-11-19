Multi Trendline Channel With Regression Bands

5
**“Multi Trendline Channel With Regression Bands” – Каналы линейной регрессии + полосы стандартного отклонения (MT5)**

Этот индикатор автоматически строит многопериодные каналы линейной регрессии вместе с полосами стандартного отклонения, обеспечивая трейдерам мгновенную ясность относительно направления тренда, ценового разброса и ключевых зон поддержки/сопротивления.  
Преобразуя сложный анализ в простую и интуитивную визуализацию, он даёт дискреционным трейдерам чёткое понимание рыночного контекста с первого взгляда.

### Ключевые особенности
- 📐 **Гибкость по периодам**: отображение регрессионных каналов любой длины — 20, 50, 200 баров и более  
- 🎨 **Полная настраиваемость**: настройка цветов, видимости и параметров расширения для каждого канала  
- 📊 **Адаптивные полосы отклонения**: регулировка множителей под текущую рыночную волатильность  
- 🔘 **Управление в один клик**: мгновенное включение/выключение линий через кнопку на графике  
- ⚡ **Лёгкий дизайн**: сохраняет чистоту графика, показывая только то, что действительно нужно  

### Практические сценарии использования
- Подтверждение долгосрочного направления тренда с помощью 200‑барового канала регрессии  
- Обнаружение краткосрочных разворотов или сигналов пробоя с использованием каналов на 20 и 50 баров  
- Применение полос отклонения как интуитивных ориентиров уровней поддержки и сопротивления  

Отзывы 1
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.11.24 12:43 
 

Interesting and action oriented...

Interesting and action oriented...

