TrendBoard ALMA Kazutaka Okuno インディケータ

TrendBoard ALMA — マルチタイム・トレンドを一目で、直感で。 TrendBoard ALMA は、複数通貨・複数時間足のトレンド状態を一覧表示し、 視覚・操作・判断のすべてを最適化 したトレンド可視化パネルです。 特徴 ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。 5段階のトレンド状態を視覚化 上昇・下降・レンジに加え、 反転直後や変化中の状態も明示 。 アイコンと点滅で、 「今、変わった」瞬間を即座に把握 できます。 マルチタイムフレーム × マルチシンボル対応 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて表示可能。 例：EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1 クリックでチャートを即生成＋インジ自動適用 パネル上のセルをクリックすると、 該当通貨・時間足のチャートを自動生成 。 さらに、 あらかじめ設定した最大3つまでのインジケータを自動で適用 できるため、 分析の立ち上がりが圧倒的にス