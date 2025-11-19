Multi Trendline Channel With Regression Bands

5

「Multi Trendline Channel With Regression Bands」 – 線形回帰チャネル＋標準偏差バンド描画インジケータ (MT5版)

このインジケータは、複数期間の線形回帰チャンネルと標準偏差バンドを自動描画し、 トレンド方向・価格のばらつき・サポート／レジスタンスを直感的に示します。

複雑な分析をシンプルに視覚化することで、裁量トレーダーに明確な市場コンテキストを提供します。


主な特徴

- 📐 マルチ期間対応：20、50、200バーなど任意の期間で回帰チャンネルを表示

- 🎨 完全カスタマイズ：色・表示・延長方向を自由に設定

- 📊 標準偏差バンド：市場ボラティリティに合わせて倍率を調整可能

- 🔘 ワンクリック切替：チャートボタンで即座にラインの表示／非表示を操作

- ⚡ 軽量設計：必要なラインだけを描画し、チャートを常に見やすく保つ


活用シナリオ

- 長期トレンドを200バーの回帰チャンネルで確認

- 短期反転やブレイクアウトを20・50バーで察知

- バンドをサポート／レジスタンスの目安として利用


レビュー 1
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.11.24 12:43 
 

Interesting and action oriented...

おすすめのプロダクト
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
インディケータ
RSI ABCDパターンファインダー：テクニカル戦略 1. インジケーターの仕組み 古典的RSI と ABCD調和パターン の自動検出を組み合わせたものです。 主要コンポーネント 標準RSI （調整可能な期間） 高値・安値マーカー （矢印） ABCDパターン （緑/赤の線） 過買（70）・過売（30）フィルター 2. MT5設定 period = 14 ; // RSI期間 size = 4 ; // 最大パターンサイズ OverBought = 70 ; // 過買水準 OverSold = 30 ; // 過売水準 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 確認フィルター 3. 取引戦略 3.1. 買いエントリー（強気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 谷（ A ）→ 山（ B ）→ より高い谷（ C ） D が過売域（30）より上だが C より下 確認：A-B-C-Dを結ぶ緑色の線 目標： TP1: B-Cの61.8% TP2: B-Cの100% ストップロス： D より下 3.2. 売りエントリー（弱気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 山（ A
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
インディケータ
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
インディケータ
前バージョンのインジケーターの発展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - ポイント、レベル、および異なるアラートロジックに関する情報が追加された改良版標準ZigZagインジケーター 一般的な改善点: MetaTrader 5用のコード適応 グラフィックオブジェクトでの作業の最適化 新機能: 極値における水平レベル レベルタイプの選択：水平/光線/セグメント 流動性レベルフィルター（価格によるブレイクなし） ブレイク用バッファ：偽ブレイクに対する感度設定 ラベル設定と機能：数量、外観、古いラベルの削除 構造ブレイクアラート（BoS） 動きの性質変更アラート（ChoCH） 最適化: 極値更新ロジックの修正 新しいオブジェクトの動的更新 バー出現時の負荷低減 ラベルの中央管理システム 修正点: 配列の境界超えの修正 ラベルの正しい配置 重複するパラメーターの削除 ZigZag WaveSizeインジケーターをトレーディングシステムの補助として使用してください   マーケットで私の他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
インディケータ
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
インディケータ
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Stairway
Gennadiy Stanilevych
4.75 (4)
インディケータ
The multi-timeframe indicator of the levels of the Pivot Points. Every closed daily period has its own so-called reference point - Pivot Point, which sets the levels for smaller intraday timeframes for the following day. The Pivot Points indicators existing in the codes have no method of showing the dynamics of the pivot point changes on the historical data of the price chart. Pivot Point calculation formula. Pivot=(High + Low + Close) /3 High — the maximum of the previous day; Low — the minimum
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
インディケータ
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
Trend Strength Analyzer
Andrey Sorokin
4.8 (5)
インディケータ
The technical indicator Trend Strength Analyzer measures the deviation of the price of an instrument from average values ​​over a specific period of time. A comparative analysis of the relative strength of bulls and bears underlies the indicator. If bulls prevail, an upward trend. If bears are stronger - a downward trend.      Settings: Strike Energy (2 solid lines) = 14. Influence Power (2 dotted lines) = 50. The TSA oscillator is effective in an active market. The most commonly used indicator
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
インディケータ
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
インディケータ
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Indicator MA Channel
Alexey Smirnov
インディケータ
I present the well-known Moving Average indicator. This indicator is presented as a channel, where the upper and lower lines are equidistant from the main line by a percentage set by the user. The indicator is easy to use. The basic settings of the moving average have been saved and a percentage parameter (Channel%) has been added. Basic parameters: Channel% - shows how much we want to deviate from the main line. The indicator is freely available.
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
インディケータ
MetaTrader 5 (MT5) 用の Wormhole 時間枠インジケーターは、ただの取引ツールではありません。それは、金融市場での競争優位性です。初心者とプロのトレーダーの両方を念頭に設計された Wormhole は、データの分析方法と意思決定を変革し、常に一歩先を行くことを保証します。 なぜ Wormhole インジケーター（無料）が必要なのか 競争に勝つ: 同じチャート上で 2 つの時間枠を同時に表示できるということは、常に一歩先を行けることを意味します。チャートを切り替える必要はなく、必要な情報はすべて目の前にあります。 隠れたチャンスを発見する: 従来の時間枠を変更し、他のトレーダーが見逃すパターンを発見します。5 分間のチャートの範囲を 00:01 から 00:06 に変更して、標準の 00:00 から 00:05 の代わりに分析することができます。これらの微細な変更は、市場の独特なダイナミクスを明らかにする可能性があります。 実行可能な洞察を得る: トレンド、反転、サポート/レジスタンスレベルを検出するための精密なツールを使用することで、Wormhole は自信を持
FREE
Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
インディケータ
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
インディケータ
すべてのストラテジーをスキャンし、選択したアクティブのすべてのタイムフレームでの買いポイントと売りポイントを表示するスキャナーをお持ちになったことはありますか？ それがまさにこのスキャナーが行うことです。このスキャナーは、 Rule Plotter: プログラミング不要のストラテジー作成ツール で作成した買いシグナルと売りシグナルを表示し、さまざまなアクティブとタイムフレームで実行するために設計されています。 Rule Plotterのデフォルトストラテジーは陽線と陰線だけです。つまり、Rule Plotter内に何のストラテジーも描かない場合、このスキャナーは選択したアクティブのすべてのタイムフレームでのキャンドルの色を表示します。キャンドルが陰線の場合は赤で、陽線の場合は緑です。 好きなだけストラテジーを作成 標準のストラテジーに制限されることはありません。Metatraderで利用可能なすべての指標を使用して従来のストラテジーを構築するか、お好きな指標を使用してカスタムストラテジーを構築できます。 このスキャナーはRule Plotterが提供するもののほんの一部であり、Rule
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Decision Point
Zoltan Nemet
5 (1)
インディケータ
With this indicator user can determine not just pivot like turning points. User able to spot trading ranges boundaries and support-resistance levels.  In a strong trend the reverse signals also gives us excellent entry points. Recommended user settings: In the Attis volume: look back period : 1 or (3) MA_Lenght 99. ( of course one can play with the settings and get tailored signals... as you need)
FREE
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
インディケータ
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The 5 EMA is plotted in green color ( Lime ). The 14 EMA is plotted in red color ( Red ). The 20 EMA is plotted in blue color ( Blue ). The 200 EMA is plotted in yellow color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is represented by a different color on the chart. Here's a description of each EMA:
FREE
Quintet EMA
Jithin Sajan Sajan
インディケータ
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The   5 EMA   is plotted in   green   color ( Lime ). The  14 EMA  is plotted in  red  color ( Red ). The   20 EMA   is plotted in   blue   color ( Blue ). The  200 EMA  is plotted in  black  color ( Black ). The   200 EMA   is plotted in   yellow   color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
インディケータ
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
インディケータ
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
インディケータ
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Ratio X Trend Watcher
Mauricio Vellasquez
インディケータ
Ratio X Trend Watcher – Advanced Trendline Breakout Indicator Ratio X Trend Watcher is a professional indicator designed to analyze price action, draw trendlines on the current chart timeframe, and detect meaningful breakouts. Built for traders who rely on support and resistance levels, this tool offers clear visual cues and optional automated actions to help improve your trading decisions. Developed by Mauricio Vellasquez, it is part of the Ratio X suite of trading systems. Key Features Real‑t
FREE
Trendy Stocks
Innovicient Limited
5 (2)
インディケータ
Trendy Stock is a price following indicator that uses Stochastic to show when the price is out of the oversold or overbought areas.  The algorithm allows you to stay longer in a trend where the bulls or bears are in control. The indicator changes color immediately the price exits oversold/overbought state. In short, the downtrend [red] bars start to paint when the buying pressure decreases while the uptrend [green] bars form as the buy pressure kicks in.    For MT4 version, follow :: https://www
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
インディケータ
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
インディケータ
インディケータはチャート上にラウンドレベルを示します。 それらは、心理的、銀行的、または主要なプレーヤーレベルとも呼ばれます。 これらのレベルでは、強気と弱気の間に真の戦いがあり、多くの注文が蓄積され、ボラティリティの増加につながります。 インジケーターは、任意の楽器と時間枠に自動的に調整されます。 レベル80を突破してテストすると、購入します。レベル20を突破してテストすると、販売されます。ターゲットは00です。 注意。強力なサポートとレジスタンスレベルのため、価格は00レベルをわずかに下回る可能性があります。 入力パラメータ 。 Bars Count - 線の長さ 。 Show 00 Levels - 00レベルを表示するかしないか 。 Show 10, 90 Levels 。 Show 20, 80 Levels 。 Show 30, 70 Levels 。 Show 40, 60 Levels 。 Show 50 Levels 。 N Lines - チャートのレベル数を制限するパラメーター 。 Distance 00 Levels - レベル間の距離（自動または手動）
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
インディケータ
次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。     新機能:     価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す     新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します     プッシュ通知アラート     ピップ単位のゾーン幅ラベル     MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。     アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点:     取引から感情を取り除きます。     取引エントリをオブジェクト化します。     確率の高いセットアップで利益を上げましょう。     描画ゾーンから時間を節約します。
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
作者のその他のプロダクト
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendCompass ALMA は、ALMA の滑らかでノイズを抑えたトレンドライン、BB のボラティリティ分析、ATR のダイナミックレンジを統合した、高精度のトレンド可視化インジケータです。価格の流れを直感的に理解できるよう設計されており、トレンド方向・強弱・勢いの変化を一目で判断できます。 ALMA の角度をもとにした 5 色のスロープ判定 により、強い上昇・弱い上昇・横ばい・弱い下降・強い下降を視覚的に把握できます。さらに、BB による圧縮や拡張、ATR バンドによる価格レンジの把握により、ブレイクアウトや反転の兆候を捉えやすくなります。 また、スキャルピング、デイトレード、スイングトレード向けに調整されたプリセットを用意しており、用途に合わせてすぐに使い始めることができます。細かな設定を行わなくても、相場分析の手間を減らし、チャートの読み取りに集中できます。 名前の通り、TrendCompass ALMA は相場の“コンパス”として機能し、方向性を見失いやすい場面でもトレード判断をサポートします。 トレンド強度を 5 色で可視化 ノイズを排除した ALMA コア BB
FREE
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
ユーティリティ
FullVerの設定は英語です。 MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。 本ツール「 Seconds Chart Generator 」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。 通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。 さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。 まずはSimple版で動作を確認頂いてから 、フル版を購入頂ければ幸いです。   Seconds Chart Generator の機能: 1秒足・5秒足・15秒足チャートをリアルタイム生成 実際のチャート上で動作し、通常のインジケータも併用可能 任意のシンボルにアタッチするだけで即利用可能 カスタムシンボルを自動生成し、秒足チャートを独立したチャートとして利用可能 ログのリフ
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
ユーティリティ
MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。 本ツール「 Seconds Chart Generator SimpleVer 」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。 通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。 さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。 このユーティリティでは1秒足・5秒足・15秒足のチャートをリアルタイムに生成できます。 現在は期間限定で機能制限を撤廃しており、 2026年1月31日までフル機能をご利用いただけます 。 実際のチャート上で秒足を十分に体験できるため、導入前の確認にも最適です。 使ってみて気に入られましたら、製品版を購入、又は  FutureSight CCI  を導入して頂ければ幸いです。 SimpleVe
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendScanner ALMA — トレンド変化を静かに見張る、軽量スキャナー TrendScanner ALMA は、指定した通貨ペアと時間足のトレンド状態を定期的にスキャンし、 変化の兆しを静かに検知・通知する軽量スキャナー です。 特徴 ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。 トレンド変化を静かに監視 上昇・下降・レンジに加え、 反転直後や変化中の状態も検出 。 通知モードを切り替えることで、 確定足ベース or リアルタイム検出 を選択可能。 複数通貨・複数時間足を一括スキャン 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて監視対象に設定可能。 例：EURUSD H1, USDJPY M15, GBPUSD H4 など、 戦略に応じた柔軟な構成が可能 。 アラート通知に特化 トレンドの変化を検出した際に、 アラート・通知・ログ出力 を実行。 無駄な描画は一切なく、チャートを汚さずに情報だけを届けます。 軽量＆静音設計 描画ゼロ、アラートも必
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendBoard ALMA — マルチタイム・トレンドを一目で、直感で。 TrendBoard ALMA は、複数通貨・複数時間足のトレンド状態を一覧表示し、 視覚・操作・判断のすべてを最適化 したトレンド可視化パネルです。 特徴 ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。 5段階のトレンド状態を視覚化 上昇・下降・レンジに加え、 反転直後や変化中の状態も明示 。 アイコンと点滅で、 「今、変わった」瞬間を即座に把握 できます。 マルチタイムフレーム × マルチシンボル対応 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて表示可能。 例：EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1 クリックでチャートを即生成＋インジ自動適用 パネル上のセルをクリックすると、 該当通貨・時間足のチャートを自動生成 。 さらに、 あらかじめ設定した最大3つまでのインジケータを自動で適用 できるため、 分析の立ち上がりが圧倒的にス
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
インディケータ
## FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む ### インジケータ概要 **FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。   トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。   さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**   スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。 --- ### 主な特徴 - **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画   - **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）  ※1 - **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化   ※矢印は「エントリーポイント」ではなく、クロス後にその方向へ動きやすいことを示す目安です   - **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
インディケータ
MultiTF Candle Delta Monitor — マルチタイムフレーム差分パネル（ローソク足の変化を数値で可視化） 概要: 複数の時間足におけるローソク足の差分を、コンパクトな数値パネルで監視できます。各行が時間足を表し、各セルには直近の終値差分（pips/ticks）が表示されます。青＝上昇、赤＝下落、灰＝変化なし。ラベル描画のみなので軽量でチャートを邪魔しません。 主な特徴: - マルチタイムフレーム対応（M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1／各時間足ごとにON/OFF切替可能） - 色分けされた数値表示で直感的に方向と勢いを把握 - 通貨ペアごとの倍率設定（FX, 金属, 仮想通貨, 特殊シンボル対応） - コンパクトなオーバーレイパネル（メイン／サブウィンドウ選択可） - 自動／手動の倍率切替で柔軟にスケーリング 入力パラメータ: - XOffset, YOffset: パネルの表示位置（コーナーからのオフセット） - RowGap, Spacing: 行間隔と履歴の横間隔 - FontSize: フォントサイズ - subwindow:
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeRSI 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeCCI 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」 をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ① カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ② TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足（Sec）を同時
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecMode Stoch 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeADX 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeCMO 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
インディケータ
## FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む ### インジケータ概要 **FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。   トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。   さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**   スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。 --- ### 主な特徴 - **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画   - **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）   - **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化   - **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に表示   - **アラート機能**：上下限突破時にサウンド通知   - **ログ出力機能**：バー
FREE
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
インディケータ
SecScale Multi‑Symbol Viewer 秒足 × マルチアセット × 独自UI 相場の“今”を、どの市場でも一目で掴む。 SecScale Multi‑Symbol Viewer とは？ FX・仮想通貨・株価指数など、 異なる市場の動きを “同じスケール” で比較できる唯一のインジケーター。 秒足エンジンでリアルタイムの微細な動きを捉え（M1時） 過去データから 0〜100 に正規化して比較し 最大22シンボルを同時描画 UI はチャートに依存しない “独立ビュー” 方式 背景色・ローソク足・グリッドの影響を完全に排除した、 “アプリのように動くインジケーター” です。 主な特徴 1️⃣ 秒足エンジン（CSecondsEngine）搭載 通貨ごとに独立した秒足ヒストリ M1 のときだけ秒足モードを選択可能 ALMA / TMA / EMA / SMA のスムージング対応 リアルタイムの微細な変化を正確に反映 2️⃣ 0〜100 のローリングスケール（生価格の癖を100%維持） 一般的な強弱計（CSI）のように “計算で加工された値” ではなく、
FREE
フィルタ:
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.11.24 12:43 
 

Interesting and action oriented...

Kazutaka Okuno
1413
開発者からの返信 Kazutaka Okuno 2025.11.25 00:47
Thank you for downloading! When set to shorter periods, the direction tends to change frequently in the short term, but with medium and long periods, price movements often stay within the channel. This makes it mainly suitable for range markets, where you can aim for rebounds near the top. When the price reacts to the medium or long-term lines, checking the recent market movement and confirming a clear change in direction can lead to very satisfying trades.
レビューに返信