Multi Trendline Channel With Regression Bands
- インディケータ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.0
「Multi Trendline Channel With Regression Bands」 – 線形回帰チャネル＋標準偏差バンド描画インジケータ (MT5版)
このインジケータは、複数期間の線形回帰チャンネルと標準偏差バンドを自動描画し、 トレンド方向・価格のばらつき・サポート／レジスタンスを直感的に示します。
複雑な分析をシンプルに視覚化することで、裁量トレーダーに明確な市場コンテキストを提供します。
主な特徴
- 📐 マルチ期間対応：20、50、200バーなど任意の期間で回帰チャンネルを表示
- 🎨 完全カスタマイズ：色・表示・延長方向を自由に設定
- 📊 標準偏差バンド：市場ボラティリティに合わせて倍率を調整可能
- 🔘 ワンクリック切替：チャートボタンで即座にラインの表示／非表示を操作
- ⚡ 軽量設計：必要なラインだけを描画し、チャートを常に見やすく保つ
活用シナリオ
- 長期トレンドを200バーの回帰チャンネルで確認
- 短期反転やブレイクアウトを20・50バーで察知
- バンドをサポート／レジスタンスの目安として利用
