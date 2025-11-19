Multi Trendline Channel With Regression Bands
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)**
Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia.
Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadores discrecionales un contexto de mercado claro de un vistazo.
### Características principales
- 📐 **Flexibilidad multiperiodo**: Mostrar canales de regresión para cualquier longitud-20, 50, 200 bares, o más.
- 🎨 **Totalmente personalizable**: Adapte los colores, la visibilidad y la configuración de extensión para cada canal
- 📊 **Bandas de desviación adaptativas**: Ajuste los multiplicadores para que coincidan con la volatilidad actual del mercado
- 🔘 **Control con un solo clic**: Activa y desactiva instantáneamente las líneas mediante un botón del gráfico para un flujo de trabajo fluido
- ⚡ **Diseño ligero**: Mantiene los gráficos limpios mostrando sólo lo que necesita
### Casos prácticos
- Confirmar la dirección de la tendencia a largo plazo con un canal de regresión de 200 barras
- Detecte retrocesos a corto plazo o señales de ruptura utilizando canales de 20 y 50 barras
- Aplicar bandas de desviación como guías intuitivas para niveles de soporte y resistencia
