**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)**





Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia.

Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadores discrecionales un contexto de mercado claro de un vistazo.





### Características principales

- 📐 **Flexibilidad multiperiodo**: Mostrar canales de regresión para cualquier longitud-20, 50, 200 bares, o más.

- 🎨 **Totalmente personalizable**: Adapte los colores, la visibilidad y la configuración de extensión para cada canal

- 📊 **Bandas de desviación adaptativas**: Ajuste los multiplicadores para que coincidan con la volatilidad actual del mercado

- 🔘 **Control con un solo clic**: Activa y desactiva instantáneamente las líneas mediante un botón del gráfico para un flujo de trabajo fluido

- ⚡ **Diseño ligero**: Mantiene los gráficos limpios mostrando sólo lo que necesita





### Casos prácticos

- Confirmar la dirección de la tendencia a largo plazo con un canal de regresión de 200 barras

- Detecte retrocesos a corto plazo o señales de ruptura utilizando canales de 20 y 50 barras

- Aplicar bandas de desviación como guías intuitivas para niveles de soporte y resistencia



