**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)**

Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia.
Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadores discrecionales un contexto de mercado claro de un vistazo.

### Características principales
- 📐 **Flexibilidad multiperiodo**: Mostrar canales de regresión para cualquier longitud-20, 50, 200 bares, o más.
- 🎨 **Totalmente personalizable**: Adapte los colores, la visibilidad y la configuración de extensión para cada canal
- 📊 **Bandas de desviación adaptativas**: Ajuste los multiplicadores para que coincidan con la volatilidad actual del mercado
- 🔘 **Control con un solo clic**: Activa y desactiva instantáneamente las líneas mediante un botón del gráfico para un flujo de trabajo fluido
- ⚡ **Diseño ligero**: Mantiene los gráficos limpios mostrando sólo lo que necesita

### Casos prácticos
- Confirmar la dirección de la tendencia a largo plazo con un canal de regresión de 200 barras
- Detecte retrocesos a corto plazo o señales de ruptura utilizando canales de 20 y 50 barras
- Aplicar bandas de desviación como guías intuitivas para niveles de soporte y resistencia

Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.11.24 12:43 
 

Interesting and action oriented...

Kazutaka Okuno
1413
Respuesta del desarrollador Kazutaka Okuno 2025.11.25 00:47
Thank you for downloading! When set to shorter periods, the direction tends to change frequently in the short term, but with medium and long periods, price movements often stay within the channel. This makes it mainly suitable for range markets, where you can aim for rebounds near the top. When the price reacts to the medium or long-term lines, checking the recent market movement and confirming a clear change in direction can lead to very satisfying trades.
