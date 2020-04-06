Phoenix Trend MT5

Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor

Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategie akzeptieren.

Phoenix Trend MT5 verspricht keine konstanten Gewinne und es ist kein "verlustfreies" oder "immer profitables" System. Es kann profitable Perioden durchlaufen, aber es kann auch große Drawdowns und sogar den Verlust des gesamten Kontos unter extremen Marktbedingungen erleben. Verwenden Sie es nur, wenn Sie diese Risiken vollständig verstehen und akzeptieren.

Wenn Sie die MetaTrader 4-Version benötigen, ist diese separat im Market erhältlich: Phoenix Trend MT4.

Trading-Idee und Kernlogik

Phoenix Trend MT5 basiert auf drei Hauptkomponenten: einem Trendfilter mit höherem Zeitrahmen, einem Pullback-basierten Einstieg für die erste Order und einem ATR-gesteuerten DCA-Raster, das dem dominanten Trend folgt.

  • Trendfilter mit höherem Zeitrahmen: Zwei gleitende Durchschnitte (schneller und langsamer) auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4) definieren die Hauptrichtung. Wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, wird der Markt als Aufwärtstrend behandelt, und es sind nur Kaufkörbe im automatischen Modus zulässig. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt, sind nur Verkaufskörbe erlaubt. Ein kleines Preis-Delta wird verwendet, um den Handel in sehr flachen oder lauten Bedingungen zu vermeiden.
  • Richtungssteuerung: Sie können den EA die Richtung automatisch anhand des Trendfilters bestimmen lassen oder ihn zwingen, im Modus "nur kaufen" oder "nur verkaufen" zu laufen, wenn Sie es vorziehen, ihn mit Ihrer eigenen Analyse in Einklang zu bringen.
  • Pullback-Einstieg (Basisauftrag): Der Einstieg erfolgt auf einem Signal-Zeitrahmen (z.B. M5) unter Verwendung der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens. In einem Aufwärtstrend wartet der EA auf einen Pullback zum oder unter den schnellen MA im Signalzeitrahmen, bevor er eine erste Kauforder eröffnet. In einem Abwärtstrend wartet er auf einen Pullback zum oder über den schnellen MA, bevor er einen ersten Verkaufsauftrag eröffnet. Ziel ist es, die Jagd nach extremen Preisen zu vermeiden und nach einer Korrektur innerhalb des Haupttrends einzusteigen.
  • ATR-basiertes dynamisches Raster: Sobald der Basisauftrag eröffnet ist, baut der EA ein DCA-Raster auf, das sich am Trend orientiert. Der Abstand zwischen den Gitteraufträgen basiert auf der Average True Range (ATR), so dass die Schritte bei hoher Volatilität größer und bei ruhigem Markt enger sind. Bei Kaufkörben werden neue Käufe nur dann hinzugefügt, wenn sich der Preis gegenüber dem letzten Kauf um mindestens einen ATR-basierten Schritt nach unten bewegt; bei Verkaufskörben werden neue Verkäufe nur dann hinzugefügt, wenn der Preis um mindestens einen Schritt nach oben geht.
  • Lot-Progression: Sie können das Raster mit einer konstanten Lot-Größe für jede Order laufen lassen (lineare DCA) oder einen Lot-Multiplikator für ein martingalartiges Wachstum aktivieren. Der Multiplikator kann die Erholung beschleunigen, erhöht aber auch das Risiko und den potenziellen Drawdown erheblich.

Korb Take-Profit und Exit-Logik

Phoenix Trend MT5 verwaltet Ausstiege auf Basket-Ebene: alle EA-Positionen auf dem Symbol werden zusammen betrachtet. Er unterstützt zwei Take-Profit-Methoden, die einzeln oder kombiniert verwendet werden können.

  • Basket TP by money: der EA summiert Gewinn, Swap und Kommission für alle Positionen, die der EA auf diesem Symbol eröffnet hat. Wenn der Gesamtgewinn ein bestimmtes Geldziel erreicht oder überschreitet, wird der gesamte Korb geschlossen.
  • Basket TP nach Punkten: Der EA berechnet einen volumengewichteten Durchschnittspreis für alle offenen Positionen im Basket und misst den Abstand zum aktuellen Preis. Wenn dieser Abstand Ihr Punktziel in der Handelsrichtung erreicht, wird der Basket geschlossen.
  • TP-Modi: Sie können wählen, ob der Basket nur nach Geld, nur nach Punkten oder nach der zuerst erreichten Bedingung (Geld oder Punkte) geschlossen werden soll.

Der EA legt keinen festen Stop-Loss für jeden einzelnen Handel fest. Das Risiko wird durch Ausstiege auf Basket-Ebene und einen zusätzlichen Drawdown-Schutz auf Kontoebene kontrolliert.

Risikomanagement und Schutz

Grid- und DCA-Strategien sind von Natur aus risikoreich. Phoenix Trend MT5 enthält mehrere Tools, die Ihnen helfen, das Risiko zu begrenzen, aber sie können das Risiko nicht ausschalten. Sie bleiben voll verantwortlich dafür, wie aggressiv Sie das System konfigurieren.

  • Maximales Volumen pro Symbol: eine Obergrenze für die gesamte Losgröße aller EA-Positionen auf einem Symbol. Vor dem Eröffnen eines neuen Auftrags prüft der EA, ob das neue Lot das maximal zulässige Volumen überschreiten würde; ist dies der Fall, wird kein neuer Auftrag eröffnet. Auf diese Weise wird ein unkontrolliertes Wachstum der Lots für ein einzelnes Instrument verhindert.
  • Modi für die Losgröße: Sie können eine feste Losgröße für den Basisauftrag wählen oder eine saldobasierte Formel verwenden (z. B. ein bestimmtes Los pro 1 000 Einheiten des Guthabens), so dass die Losgröße mit der Kontogröße skaliert. Mit einem optionalen Lot-Multiplikator kann die Größe jedes Rasterauftrags im Verhältnis zu den vorherigen Aufträgen erhöht werden, allerdings auf Kosten eines höheren Risikos.
  • Drawdown-Schutz: Ein optionales Modul überwacht den Floating Drawdown als Prozentsatz des Guthabens. Wenn der aktuelle Drawdown den maximal zulässigen Wert erreicht, kann der EA alle Positionen des Symbols schließen und optional keine neuen Trades mehr eröffnen, bis ein neuer Handelstag beginnt. Dies kann dazu beitragen, Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko über Ihre Komfortzone hinaus eskaliert.
  • Zeitfilter und Freitagsausstieg: Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Servertages beschränken und festlegen, dass alle EA-Positionen nach einer bestimmten Stunde am Freitag geschlossen werden, um das Risiko von Gaps am Wochenende zu verringern.
  • Margin-Prüfungen: Bevor der EA eine neue Order sendet, prüft er, ob die freie Margin ausreicht. Wenn die erforderliche Margin die verfügbare freie Margin übersteigen würde, wird der Auftrag nicht gesendet.

On-Chart-Informationstafel

Phoenix Trend MT5 zeigt ein Statuspanel auf dem Chart an, damit Sie auf einen Blick sehen können, wie die Strategie läuft. Typische Informationen sind:

  • Symbol und magische Zahl, die vom EA verwendet werden,
  • Anzahl der offenen Positionen und die maximal konfigurierte Anzahl von Aufträgen,
  • aktuelle Gitterrichtung (Kauf, Verkauf oder inaktiv),
  • Gesamtlosgröße und Durchschnittspreis des Korbs,
  • Gesamtgewinn oder -verlust für den Korb in Geld und in Punkten,
  • aktueller Kontostand, Eigenkapital und Floating Drawdown in Prozent,
  • ob Drawdown-Schutz oder zeitbasierte Handelsblöcke aktiv sind,
  • eine Zusammenfassung der wichtigsten Einstellungen wie Lot-Modus, Grid-Step, Basket-Take-Profit-Modus und Trendfilter.

Für wen ist dieser EA geeignet

Phoenix Trend MT5 eignet sich für Trader, die:

  • Grid-, DCA- und Martingal-Risiken verstehen und mit einem Floating Drawdown umgehen können,
  • es vorziehen, über mehrere Symbole mit kleinen Losgrößen zu diversifizieren, anstatt ein aggressives Setup für ein einzelnes Paar zu betreiben,
  • bereit sind, das Konto zu überwachen und die Losgrößen, das maximale Volumen und die Drawdown-Grenzen anzupassen, wenn sich die Bedingungen ändern,
  • den EA als eine Komponente innerhalb eines umfassenderen Handelsplans verwenden, nicht als eigenständige "Geldmaschine".

Phoenix Trend MT5 wird nicht für Trader empfohlen, die:

  • konstante Gewinne ohne Drawdown erwarten,
  • nach einem garantierten Einkommen oder einem "verlustfreien" Roboter suchen,
  • sehr hohe Losgrößen oder Multiplikatoren im Verhältnis zu ihrer Kontogröße und Risikotoleranz einsetzen,
  • die Möglichkeit von hohen Drawdowns, Margin Calls oder einem kompletten Kontoverlust nicht akzeptieren.

Empfohlene Nutzung

  • Beginnen Sie mit einem Demokonto oder einem kleinen / Cent-Konto, um zu beobachten, wie sich der EA mit den Daten und Bedingungen Ihres Brokers verhält.
  • Verwenden Sie niedrige Losgrößen und ein konservatives maximales Volumen pro Symbol, insbesondere in der Anfangsphase.
  • Vermeiden Sie es, eine sehr hohe maximale Anzahl von Aufträgen, einen hohen Lot-Multiplikator und eine kleine Kontogröße zu kombinieren, da diese Kombination zu schnellen Margin Calls führen kann.
  • Testen Sie den EA mit den wichtigsten Paaren und liquiden Symbolen (z. B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) und wählen Sie Zeitrahmen, die zu Ihrem Risiko und Ihrem Handelsstil passen.
  • Hängen Sie den EA an einen Chart pro Symbol und verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Instrument mit unterschiedlichen Einstellungen laufen lassen.

Wichtige Risikowarnung und Haftungsausschluss

  • Phoenix Trend MT5 verwendet einen Grid-/DCA-Ansatz, der als hochriskant gilt.
  • Der EA kann unter günstigen Bedingungen Gewinne erwirtschaften, aber er kann auch tiefe und lange Drawdowns, Margin Calls und einen kompletten Kontoverlust erleiden.
  • Kein Handelssystem, auch nicht dieser EA, kann Gewinn, Sicherheit oder konstante Leistung garantieren. Die bisherige Performance in Backtests oder auf Demokonten ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
  • Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Einstellungen, Kapitalallokation, Geldmanagement und die Entscheidung, diesen EA auf Demo- oder Live-Konten einzusetzen.

Verwenden Sie Phoenix Trend MT5 nur, wenn Sie die Risiken des gehebelten Handels und der gitterbasierten Strategien vollständig verstehen und bereit sind, diese Risiken aktiv zu verwalten.

Empfohlene Produkte
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experten
SyntheticaFX Vol über Crash 750 EA Der SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der ausschließlich für den Volatility over Crash 750 Index entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um ein konsistentes, langfristiges Kontowachstum zu erzielen. Er verwendet eine sorgfältig abgestimmte Strategie, die auf die besondere Dynamik dieses Marktes abgestimmt ist. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir den Betrieb auf einem Virtual Private Server (VPS) m
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
EA Secret Average Trade MT5
Ruslan Pishun
Experten
Secret Average Trade : Dies ist ein revolutionäres System, das sich von allen anderen unterscheidet. Die Strategie verwendet Algorithmen wie Gitter, Mittelwertbildung, Hedging und nutzt teilweise Martingale-Algorithmen. Es wird mit 17 Währungspaaren gleichzeitig gehandelt und verwendet folgende Zeitrahmen: 9. Vollautomatischer Handel mit der Berechnung von Einstiegen auf der Grundlage eines Systems verschiedener Trends und unterstützt auch den umgekehrten Handel. Vorteile Teilweise Schließung,
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Xauusd Supreme Scalper Expert Advisor
Mohammed Zakana Al Mallouk
Experten
Übersicht Supreme Scalper EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der eine Gold-Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Chart automatisiert. Er kombiniert mehrere technische Filter - Trendbestätigung, Momentum-Checks, Volumenvalidierung, Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen - und einen Kapitalschutzmechanismus mit konfigurierbaren Risikoprofilen und täglichen Aktienlimits. Alle Ein- und Ausstiege, Stop-Loss-Anpassungen (Break-Even und Trailing) und Spread-Kontrollen werden automatisch durchge
EA Universe MT5
Sergey Batudayev
Experten
Universum   Handelsberater       ist ein Handelsroboter für MT5, der in seinem Arsenal die Fähigkeit hat, mit den folgenden Indikatoren zu handeln: MACD IHK WPR AO STOCHASTISCH SCHWUNG DEMARKER Die Auswahl eines gehandelten Indikators kann in den internen Einstellungen des Beraters erfolgen. Der Arbeitszeitrahmen des H1-Beraters kann jedoch auch auf einem jüngeren TF verwendet werden, dadurch erhöht sich die Anzahl der Transaktionen bzw. die Rentabilität und das Risiko. Empfohlene Handelspaare:
Protrader Auto Trading Smart Layering
Ericson Jay Torralba
Experten
ProTrader Auto Layer Smart Risk EA MT5 Automatisierter Handel | Smart Grid Strategie | Professionelle Risikokontrolle Auto-Layering . Intelligente Risikokontrolle . Elite-Automatisierung für seriöse Trader. WICHTIG: Dieser EA lebt von Live-Marktbedingungen , was bedeutet, dass die realen Handelsergebnisse von den Backtests abweichen können. Wenn Sie den Strategietester verwenden , senden Sie bitte eine DM für detaillierte Anweisungen. Einführungs-Promo: Spezieller Early Access Preis - nur für b
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experten
Yen Master ist ein leistungsstarker und profitabler Expert Advisor, der eine Kombination von Techniken verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel zu ermitteln. Er wurde mit hochgenauen Daten im Backtesting getestet und für den Handel mit geringem Risiko optimiert. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen und Ergebnisse von Yen Master: Hohe Leistung : Yen Master hat einen sehr hohen Return on Investment. Der Expert Advisor kann ein kleines Konto von $200 auf $248.
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
GoldenNight
Marcos Maia
Experten
GoldenNight ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem XAUUSD während der ruhigen Nachtsitzung entwickelt wurde. Die Strategie ist einfach, und der Code ist robust. Der EA kann zwischen 19 :00 und 23:00 Uhr mehrere Long-Trades eröffnen, wobei eine Grid-Funktion einen zusätzlichen Trade ermöglicht, um den Einstieg zu optimieren. Es ist ein adaptiver Trailing-Stop-Mechanismus implementiert, der einen integrierten ATR-Indikator (Average True Range) zur dynamischen Anpassung
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experten
Bitcoin Sniper — Expert Advisor für Bitcoin Systemanforderungen Symbol: BTCUSD Zeitrahmen: M30 Mindest­einzahlung: 200 USD Broker: ECN, niedriger Spread, unterstützt Bitcoin-Handel am Wochenende Positionsgröße: ~0.01 Lots pro 500 USD (an Risiko anpassen) Überblick Bitcoin Sniper ist ein automatischer Expert Advisor für BTCUSD auf dem M30-Zeitrahmen. Er zielt auf Intraday-Volatilität und Momentum ab und bietet optionalen Nachrichten-Block, tägliche Schutzmechanismen und Basket-Kontrolle. Ein VPS
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experten
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Mit diesem Scalping MT5 Expert Advisor können Sie vollautomatisch mit jedem zeitlich definierten Range Breakout handeln. Es funktioniert auf allen Brokern und auf allen Symbolen, sei es Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Es VERWENDET NICHT: Martingale, Grid Trading und Hedging. Der EA arbeitet als mechanischer Range Breakout und verfügt über verschiedene Filter, um sich Ihrer persönlichen Handelsstrategie anzupassen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Risiko mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 5 Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Er ist separat im Market erhältlich : Smart Trailing Stop Manager MT4 Haben Sie genug von verpassten Gewinnen oder manuellen Stop-Loss-Anpassungen? Smart Trailing Stop Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie Ihr Trailing Stop-, Breakeven-, Partial Close- und SL-Management automatisieren können. Egal, ob Sie ein diskretio
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT5 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Erhöhen Sie Ihren Handelsvorsprung mit dem ultimativen VWAP-Indikator für institutionelle Anleger WARUM WÄHLEN PROFESSIONELLE TRADER DEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der Goldstandard, der von Institutionen, Hedgefonds und professionellen Händlern zur Ermittlung des fairen Marktwerts verwendet wird. VWAP Ultimate Pro MT5 bringt diese institutionelle Leistung mit einem All-i
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, speziell für MetaTrader 4 entwickelt. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - ideal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT5? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die instituti
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Handelsmanagement Suchen Sie nach der MetaTrader 4 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro ist ein Handelsverwaltungsprogramm für MetaTrader, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilitys
Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 - Kundenseitiges Stop Loss / Take Profit und Trade Management Suchen Sie nach der MetaTrader 5 Version? Sie ist separat im Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro für MT4 ist ein Handelsverwaltungsprogramm, das Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels auf der Client-Seite hält, anstatt sie an den Handelsserver zu senden. Es soll Ihnen helfen, Ausstiege strukturiert zu verwalten, indem es ein übersichtliches Chart-Panel und
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
VWAP Ultimate Pro MT4 - Verankertes VWAP | Session VWAP | Dynamische Bänder & Smart Alerts Bringen Sie VWAP-Präzision der institutionellen Klasse auf die klassische MetaTrader 4-Plattform WARUM WÄHLEN TRADER VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist die Benchmark, die von Banken, Prop-Desks und Hedge-Fonds verwendet wird, um den fairen Wert zu ermitteln. VWAP Ultimate Pro MT4 bietet Händlern dieselbe Leistung, optimiert für die MT4-Architektur und unter Beibehaltung alle
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indikatoren
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - Rein verankerter VWAP | Adaptive σ-Bänder | Smart Alerts Präzise VWAP-Verankerung, kein Durcheinander. Ein-Klick-Anker, dynamische σ-Bänder oder %-Bänder und sofortige Multi-Channel-Warnungen - entwickelt für Scalper, Intraday- und Swing-Trader, die ein Fair-Value-Mapping in institutioneller Qualität benötigen. Vollständiges Benutzerhandbuch - Brauchen Sie MT4? Klicken Sie hier WARUM PROFESSIONELLE TRADER MULTI-ANKER-VWAP PRO WÄHLEN VWAP ist die institutionelle Benchm
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet , ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Si
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Verschlüsselte Brücke, die Indikatorwarnungen in Echtzeit an externe Messenger* weiterleitet. Plug-and-Play-Dienstprogramm - einfach an einen Chart anhängen. Keine Handelsfunktionen - eröffnet, ändert oder schließt keine Orders. Ende-zu-Ende-AES-256-Verschlüsselung - nur benutzerdefinierte Indikatoren, die denselben Schlüssel unterstützen, können Nachrichten senden (z. B. VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplattform - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Bevor Sie
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 4 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein nicht handelbarer Expert Advisor, der jeden eingehenden Markttick mit hochpräzisen Zeitstempeln aufzeichnet. Er speichert die Geld-/Briefdaten in verschiedenen Formaten auf der Festplatte für weitere Analysen, Modelltraining oder Broker-Verifizierung. Ideal für
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Automatisieren Sie das Risikomanagement mit dem Smart Trailing Stop Manager für MetaTrader 4 Suchen Sie eine Version für MetaTrader 5? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Haben Sie Probleme mit der manuellen Anpassung von Stops und der Sicherung von Gewinnen? Smart Trailing Stop Manager MT4 ist ein intelligentes Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Trailing Stops, Break-Even-Management, partielle Schließungen und Auto SL automatisiert. Es wurde speziell für M
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper für MT4 - Einfaches SL zum Einstiegskurs Dienstprogramm Break Even Helper für MetaTrader 4 ist ein kompaktes und effektives Tool, das Händlern hilft, ihre offenen Trades zu schützen, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf den Einstiegskurs verschiebt, wenn ein Trade ein benutzerdefiniertes Gewinnniveau (in Punkten) erreicht. Dieses Tool wurde für risikobewusste Händler entwickelt und vereinfacht die SL-Verwaltung, ohne auf komplexe Trailing-Systeme oder benutzerdefinierte
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT4 - Rotation der Watchlist für Marktbeobachtungssymbole Auto Symbol Switcher für MetaTrader 4 ist ein Chart-Navigationsprogramm, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen rotiert. Es wurde für diskretionäre Händler, Scalper und Analysten entwickelt, die einen organisierten Weg suchen, um Märkte zu scannen, ohne manuell die Symbole im Market Watch-Fenster zu wechseln. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT4 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT4 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 4. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 4, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms arbeiten. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits e
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilitys
MT4 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT4 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 4-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experten
GoldenTrend Master MT5: Der Ultimative Trendfolgende Expertenberater für den Forex-Handel Übersicht: Wir stellen vor: GoldenTrend Master MT5, ein unverzichtbares Handelswerkzeug für Investoren, die im dynamischen Forex-Markt Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem robusten Trendfolgealgorithmus garantiert dieser Expertenberater (EA), dass Sie die besten Gewinnchancen erfassen, während Sie Risiken minimieren. Echtzeit-Kontosignale:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 H
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Experten
Automatisierter AI-Handel MT5: Ihr intelligenter Partner für den Forex-Erfolg Übersicht: Willkommen in der Zukunft des Forex-Handels mit dem Automatisierten AI-Handel MT5, Ihrem ultimativen Handelspartner. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Meisterwerk der künstlichen Intelligenz, das darauf ausgelegt ist, Ihr Handelserlebnis zu vereinfachen. Nahtlos in Ihr Diagramm integriert, arbeitet er mit bemerkenswerter Einfachheit und Effizienz bei XAU, EUR und GBP-Paaren und ist mit jedem Broker kompati
Green Wave
The Hung Ngo
Experten
Verbessern Sie Ihren Devisenhandel mit dem Green Wave EA , einem zuverlässigen Swing Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Angetrieben vom Raymond Cloudy Day-Indikator fängt dieser EA Marktschwankungen mit Präzision ein und bietet einen ausgewogenen Ansatz für Risiko und Ertrag. Optimiert für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen, bietet er flexible Einstellungen für andere Währungspaare, so dass er für Händler aller Stufen geeignet ist. Testen Sie es gründlich auf einem Demokonto, um die Einste
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experten
MT5 Send To Telegram - Dienstprogramm für Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen MT5 Send To Telegram EA ist ein leichtgewichtiges, schreibgeschütztes Dienstprogramm, das Echtzeit-Benachrichtigungen von Ihrem MetaTrader 5-Konto direkt an Telegram sendet. Egal, ob Sie manuell handeln, automatisierte Strategien ausführen oder einen Signalkanal verwalten, es hilft Ihnen, über alle wichtigen Handelsereignisse auf dem Laufenden zu bleiben - mit voller Kontrolle darüber, was gesendet wird, wie es aussieht
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experten
Bullish AI Trader EA - KI-gesteuerter Handel für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz mit dem Bullish AI Trader EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser EA wurde für den automatisierten Handel entwickelt und ist auf reine Kaufgeschäfte mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen spezialisiert. Er nutzt KI-gesteuerte Analysen, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene H
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilitys
Raw Tick Recorder EA für MetaTrader 5 Vollständige Einrichtungsanweisungen und eine Demo-Version, die im Chart funktioniert (nicht nur im Strategy Tester), finden Sie unter: Full User Guide - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm, das jeden Tick aus dem Preis-Feed Ihres Brokers in Echtzeit erfasst. Es zeichnet Bid/Ask-Daten mit Millisekunden-Genauigkeit auf und exportiert sie in mehrere Formate, darunter .csv, .bin und .bi5 . Dieser EA sendet, ändert ode
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilitys
Break Even Helper - Einfacher SL-Manager für MT5 Break Even Helper ist ein leichtgewichtiges und effizientes MetaTrader 5-Dienstprogramm , das Händlern bei der Risikoverwaltung hilft, indem es den Stop Loss (SL) automatisch auf Break Even verschiebt, wenn ein Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Suchen Sie nach der MetaTrader 4-Version? Sie ist separat auf dem Markt erhältlich : Break Even Helper MT4 Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine einfache Break-Even-Funktion wünschen, ohne
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilitys
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Täglicher und gesamter Drawdown-Schutz für Prop-Firm-Händler Prop Guardian Risk Manager ist ein professionelles Risikokontrollprogramm für MetaTrader 5, das für Händler entwickelt wurde, die nach den Regeln von Prop Firms handeln. Es eröffnet keine Trades und implementiert keine Handelsstrategien. Stattdessen läuft es im Hintergrund, überwacht das Risiko Ihres Kontos und kann automatisch den Handel blockieren oder Positionen schließen, wenn Ihre eigenen Limits er
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension