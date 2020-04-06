Handeln Sie Gold (XAU/USD) wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler!





Warum Velocity Gold EA wählen?

Funktioniert in allen Zeitrahmen von M1 bis H4 mit leichten Einstellungsunterschieden

Blitzschnelle Ausführung. Velocity Gold EA ist auf Schnelligkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen .

Velocity Gold ist auf Schnelligkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie . Bewährte goldspezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist Velocity Gold EA ausschließlich auf XAU/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Gold an.

Im Gegensatz zu generischen EAs Velocity Gold EA und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Gold an. Keine Emotionen, kein Rätselraten - Unser fortschrittlicher Algorithmus schließt menschliche Fehler aus und handelt 24/5 auf der Grundlage datengestützter Signale .

menschliche Fehler und handelt auf der Grundlage . Optimiert für alle Marktbedingungen - Ganz gleich, ob sich der Goldpreis in einem Trend, einer Handelsspanne oder einem Ausbruch befindet,Velocity Gold EA passt sich dynamisch an , um die Gewinne zu maximieren und das Risiko zu minimieren .

sich der Goldpreis in einem befindet,Velocity Gold EA dynamisch , um . Einfaches Setup & Vollautomatisch - Keine komplexen Konfigurationen! Schließen Sie den EA einfach an Ihren MT4 an, stellen Sie Ihre Risikoparameter ein und lassen Sie ihn für Sie handeln - sogar im Schlaf.

komplexen Konfigurationen! Sie den einfach im Schlaf. Backtested & Bewährte Ergebnisse - Streng getestet anhandjahrelanger historischer Daten mit konsistenter Rentabilität unter realen Marktbedingungen.

Nutzen Sie die Marktvolatilität zu Ihrem Vorteil!

Gold ist eines derliquidesten und explosivsten Handelsinstrumente - allerdingsnur, wenn Sie es richtig handeln. Mit demVelocity Gold EA erhalten Sie:

✔Hohe Gewinnraten bei straffem Risikomanagement

✔Scalping- & Swing-Trading-Modi für verschiedene Marktphasen

✔Niedrige Drawdowns für stetiges, langfristiges Wachstum





Lizenz auf Lebenszeit ( keine monatlichen Gebühren!)

keine monatlichen Gebühren!) Kostenlose Updates & Optimierungen

12/5 Kundenbetreuung

7-Tage-Geld-zurück-Garantie ( Wenn Sie nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen 50%. Sie müssen meine Anweisungen befolgen, bevor Sie handeln).

Lassen Sie keine weitere Gold-Rallye an sich vorbeiziehen!

Während andere zögern, führt Velocity Gold EA den Handel aus und bringt automatisch Gewinne auf Ihr Konto.

(Begrenzte Anzahl von Exemplaren zu diesem Preis verfügbar!)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Funktioniert dies bei jedem Broker?

Ja!Velocity Gold EA ist brokerunabhängig und funktioniert mitjedem MT4-Broker, der XAU/USD anbietet.

Was ist die empfohlene Kontogröße?

Wir empfehlen ein Minimum von $500 für eine optimale Leistung, aber es skaliert perfekt mit größeren Konten.

für eine optimale Leistung, aber es skaliert perfekt mit größeren Konten. Ist dies ein Scalper oder ein Trendfolger?

Der EA passt sich den Marktbedingungen an, indem er in schwankenden Märkten scalpt und Trends folgt , wenn Gold ausbricht.

EA passt sich den Marktbedingungen an, indem er Gold ausbricht. Brauche ich VPS?

Für24/5 ununterbrochenen Handelempfehlen wirdringend einen VPS. Es ist jedoch immer noch profitabel, wenn Sie über schnelles Internet verfügen.





Mindesteinlage:

5 USD für Cent-Konten

500 USD für Standard-Konten





Dieser Bot verwendet 3 Ziffern (3520.123). Wenn Sie eine zweistellige Plattform verwenden, geben Sie bitte einen Kommentar ab.

Der Bot folgt die ganze Zeit dem Trend; jeder Handel hat einen Stop Loss und nimmt Gewinne mit.

Empfehlungen:

1. Wählen Sie den niedrigsten Spread auf dem Markt; ich empfehle das Exness Pro-Konto . Wenn Sie einen Rabatt wünschen, fragen Sie mich.

2. Sie können auch mit einem Cent-Konto handeln.

3. Verwenden Sie das Demokonto mindestens eine Woche lang, bevor Sie auf das echte Konto wechseln.

4. Beginnen Sie mit einem sehr geringen Risiko, bis Sie sich mit dem EA vertraut gemacht haben.



Offenlegung und Risikowarnung