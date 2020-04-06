Velocity Gold

Handeln Sie Gold (XAU/USD) wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler!

Warum Velocity Gold EA wählen?

  • Funktioniert in allen Zeitrahmen von M1 bis H4 mit leichten Einstellungsunterschieden
  • Blitzschnelle Ausführung. Velocity GoldEA ist auf Schnelligkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sienie wieder ein profitables Setup verpassen.
  • Bewährte goldspezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist Velocity Gold EAausschließlich auf XAU/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Gold an.
  • Keine Emotionen, kein Rätselraten - Unserfortschrittlicher Algorithmus schließt menschliche Fehler aus und handelt 24/5 auf der Grundlagedatengestützter Signale.
  • Optimiert für alle Marktbedingungen - Ganz gleich, ob sich der Goldpreis in einemTrend, einer Handelsspanne oder einem Ausbruch befindet,Velocity Gold EA passt sich dynamisch an , umdie Gewinne zu maximieren und das Risiko zu minimieren.
  • Einfaches Setup & Vollautomatisch - Keine komplexen Konfigurationen!Schließen Sie denEA einfachan Ihren MT4 an, stellen Sie Ihre Risikoparameter ein und lassen Sie ihn für Sie handeln - sogar im Schlaf.
  • Backtested & Bewährte Ergebnisse - Streng getestet anhandjahrelanger historischer Daten mit konsistenter Rentabilität unter realen Marktbedingungen.

Nutzen Sie die Marktvolatilität zu Ihrem Vorteil!

Gold ist eines derliquidesten und explosivsten Handelsinstrumente - allerdingsnur, wenn Sie es richtig handeln. Mit demVelocity Gold EA erhalten Sie:
Hohe Gewinnraten bei straffem Risikomanagement
Scalping- & Swing-Trading-Modi für verschiedene Marktphasen
Niedrige Drawdowns für stetiges, langfristiges Wachstum

  • Lizenz auf Lebenszeit ( keine monatlichen Gebühren!)
  • Kostenlose Updates & Optimierungen
  • 12/5 Kundenbetreuung
  • 7-Tage-Geld-zurück-Garantie ( Wenn Sie nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen 50%. Sie müssen meine Anweisungen befolgen, bevor Sie handeln).

Lassen Sie keine weitere Gold-Rallye an sich vorbeiziehen!

Während andere zögern, führt Velocity Gold EA den Handel aus und bringt automatisch Gewinne auf Ihr Konto.

(Begrenzte Anzahl von Exemplaren zu diesem Preis verfügbar!)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

  • Funktioniert dies bei jedem Broker?
  • Ja!Velocity Gold EA ist brokerunabhängig und funktioniert mitjedem MT4-Broker, der XAU/USD anbietet.

  • Was ist die empfohlene Kontogröße?
  • Wir empfehlen ein Minimum von $500 für eine optimale Leistung, aber es skaliert perfekt mit größeren Konten.
  • Ist dies ein Scalper oder ein Trendfolger?
  • Der EA passt sich den Marktbedingungen an, indem erin schwankenden Märkten scalpt und Trends folgt, wenn Gold ausbricht.
  • Brauche ich VPS?
  • Für24/5 ununterbrochenen Handelempfehlen wirdringend einen VPS. Es ist jedoch immer noch profitabel, wenn Sie über schnelles Internet verfügen.



Mindesteinlage:
5 USD für Cent-Konten
500 USD für Standard-Konten


Dieser Bot verwendet 3 Ziffern (3520.123). Wenn Sie eine zweistellige Plattform verwenden, geben Sie bitte einen Kommentar ab.
Der Bot folgt die ganze Zeit dem Trend; jeder Handel hat einen Stop Loss und nimmt Gewinne mit.

Empfehlungen:
1. Wählen Sie den niedrigsten Spread auf dem Markt; ich empfehle das Exness Pro-Konto . Wenn Sie einen Rabatt wünschen, fragen Sie mich.
2. Sie können auch mit einem Cent-Konto handeln.
3. Verwenden Sie das Demokonto mindestens eine Woche lang, bevor Sie auf das echte Konto wechseln.
4. Beginnen Sie mit einem sehr geringen Risiko, bis Sie sich mit dem EA vertraut gemacht haben.


Offenlegung und Risikowarnung

Bevor Sie sich für eine Teilnahme an den Märkten entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Am wichtigsten ist, dass Sie kein Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Jede außerbörsliche Devisentransaktion birgt ein erhebliches Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Hebelwirkung, Kreditwürdigkeit, begrenzten aufsichtsrechtlichen Schutz und Marktvolatilität, die den Preis oder die Liquidität einer Währung oder eines Währungspaares erheblich beeinflussen kann.


