🚀 WilliamsTrend Pro EA: Ihr Vorteil beim Goldhandel!

Haben Sie genug von komplexen Handelsstrategien und inkonsistenten Ergebnissen? Der WilliamsTrend Pro EA ist hier, um Ihre Handelserfahrung zu verändern und den Goldhandel (XAUUSD) einfacher und effektiver zu machen. Dieser hochentwickelte Expert Advisor wurde entwickelt, um automatisch Trades auf der Grundlage einer bewährten Williams %R-Strategie auszuführen, die durch einen Exponential Moving Average (EMA) gefiltert wird, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Haupttrend handeln.

✨ Hauptmerkmale und Vorteile

Smart Trend Following: Der EA verwendet einen leistungsstarken EMA-Filter auf einem höheren Zeitrahmen (Daily, D1), um die allgemeine Marktrichtung zu bestätigen und sicherzustellen, dass Ihre Trades die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit haben.

Williams %R Präzision: Der EA nutzt den Williams %R-Oszillator, um optimale überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu ermitteln, die perfekte Einstiegspunkte für Kauf- und Verkaufstransaktionen signalisieren.

Dynamisches Geldmanagement: Mit der Funktion Risikoprozentsatz und einer einzigartigen Losgrößenberechnung, die auf der Wahrscheinlichkeit des Handels basiert, passt der EA Ihre Losgröße dynamisch an, um das Risiko effektiv zu verwalten und die potenziellen Gewinne bei stärkeren Signalen zu maximieren. Keine manuellen Lot-Berechnungen mehr!

Advanced Trailing Stop: Profitieren Sie von einem innovativen ATR-basierten Trailing Stop , der Ihre Gewinne automatisch schützt. Der Trailing-Stop wird erst aktiviert, wenn sich ein Handel um eine beträchtliche Strecke im Gewinn bewegt hat (multipliziert mit der ATR), wodurch Gewinne gesichert werden, während der Handel noch Spielraum hat.

Eingebautes Sicherheitsnetz: Der optionale tägliche Cut-Loss-Prozentsatz fungiert als wichtiges Sicherheitsmerkmal, das den gesamten Handel für den Tag stoppt, wenn der Drawdown das festgelegte Limit überschreitet, und so Ihr Kapital vor großen Verlusten schützt.

Optimiert für Gold (XAUUSD M5): Dieser EA ist für den Goldhandel auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen voroptimiert und einsatzbereit . Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem Chart und lassen Sie ihn arbeiten! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5-Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Sicher und verantwortungsvoll: Wir stellen Ihre Sicherheit in den Vordergrund. Dieser EA verwendet keine riskanten Martingale- oder Grid-Handelstechniken. Er basiert auf klaren, technischen Analyseprinzipien.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Vollständige Liste der anpassbaren Parameter

Der WilliamsTrend Pro EA gibt Ihnen die volle Kontrolle durch seine leicht verständlichen Eingaben:

Risikoprozentsatz: Legt den Prozentsatz des Eigenkapitals fest, der pro Handel riskiert wird. (Setzen Sie ihn auf 0, um das dynamische Geldmanagement zu deaktivieren).

Lots: Feste Lotgröße, die verwendet wird, wenn Risk Percentage deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Definiert die spezifischen Stunden, in denen der EA aktiv sein soll.

ATRPeriod / ATRThreshold: Dient zur Überprüfung der Mindestvolatilität, bevor ein Handel zugelassen wird.

MagischeNummer: Eine eindeutige Kennung für die Aufträge des EA.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Legt die Periode und den Zeitrahmen (z. B. Daily/D1) für den Haupttrendfilter fest.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Der maximale Prozentsatz Ihres Startguthabens, den Sie an einem einzigen Tag zu verlieren bereit sind.

Williams_Periode: Der Rückblickzeitraum für den Williams %R-Indikator.

Sell_Level / Buy_Level: Die überkauften/überverkauften Niveaus, die zum Auslösen von Handelssignalen verwendet werden.

Glättung: Ein Zeitraum zur Glättung des Williams %R für sauberere Signale.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Die Periode und der Multiplikator für den Trailing-Stop-Mechanismus.

ATR_Profit_Multiplikator: Der Gewinnfaktor (in ATR), der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung des Take-Profit-Abstands verwendet werden.

📥 Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Goldhandel!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie den Handel mit einem Vorsprung. Der WilliamsTrend Pro EA ist Ihr leistungsstarker, automatisierter Partner für den Goldmarkt.

Laden Sie den WilliamsTrend Pro EA jetzt herunter und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer finanziellen Zukunft!