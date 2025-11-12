Beyond the Bands

Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder

Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands, ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signale zu vermeiden, damit Sie mit Zuversicht handeln können.

Was macht Beyond the Bands anders?

  • Präzision und Klarheit: Dieser Indikator zeigt Ihnen nicht nur die Bänder an, sondern gibt Ihnen klare, unbestreitbare Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf Ihrem Chart. Kein Rätselraten mehr.

  • Intelligentere Signale: Der eingebaute EMA-Filter sorgt für zusätzliche Intelligenz, indem er Trends bestätigt und sicherstellt, dass Sie nur Signale erhalten, die mit der Gesamtrichtung des Marktes übereinstimmen. Das bedeutet weniger schlechte Trades und mehr Gewinnchancen.

  • Verpassen Sie keinen Beat: Mit anpassbaren Warnungen über Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail werden Sie über neue Signale informiert, sobald sie erscheinen - auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

  • Stärken Sie Ihre Entscheidungsfindung: Nutzen Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z. B.:

    Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung https://www.mql5.com/en/market/product/146143

    Letztes Hoch und Tief https://www.mql5.com/en/market/product/133711

    Multi-Timeframe-Unterstützung-Widerstand https://www.mql5.com/en/market/product/133662

    Scalp Master Pro https://www.mql5.com/en/market/product/134211

    Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial!

Beyond the Bands ist Ihr Schlüssel zu intelligenterem, sicherem Handel. Es wurde für Trader aller Stufen entwickelt, vom Anfänger, der klare Signale sucht, bis zum erfahrenen Trader, der ein zuverlässiges Bestätigungswerkzeug sucht.

Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Laden Sie Beyond the Bands kostenlos herunter und beginnen Sie, den Markt auf eine ganz neue Art zu sehen. Ihr Erfolg ist nur einen Klick entfernt!

Anpassbare Parameter

Passen Sie den Indikator mit diesen einfach zu bedienenden Eingaben an Ihren individuellen Handelsstil an:

  • BBPeriode: Passen Sie die Empfindlichkeit der Bollinger Bänder an jeden Markt oder Zeitrahmen an.

  • BBAbweichung: Stellen Sie die Breite der Bänder fein ein, um verschiedene Volatilitätsniveaus zu erfassen.

  • Verschieben: Verschieben Sie die Position des Indikators auf dem Diagramm, um sie an Ihre Analyse anzupassen.

  • PfeilAbstand: Legen Sie den Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile von den Kerzen fest, um ein klareres Bild zu erhalten.

  • EMA-Filter verwenden: Schalten Sie den leistungsstarken EMA-Filter ein oder aus, um ihn an Ihre Strategie anzupassen.

  • EMAPeriode: Legen Sie die Periode für den Exponential Moving Average fest.

  • EMAAngewandterPreis: Wählen Sie den Preis (z. B. Close, Open, High), auf dessen Basis der EMA berechnet wird.

  • AktivierenBenachrichtigen: Aktivieren Sie alle Benachrichtigungsoptionen mit einem Klick.

  • SendAlert: Erhalten Sie Pop-up-Warnungen direkt auf Ihrem MT4-Terminal.

  • SendApp: Empfangen Sie sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät.

  • SendEmail: Lassen Sie sich Signalwarnungen an Ihren E-Mail-Posteingang senden.

  • AlertDelaySeconds: Legen Sie eine Verzögerung zwischen den Alarmen fest, um eine Überflutung mit Benachrichtigungen zu vermeiden.

  • AuslöserKerze: Legen Sie fest, ob die Signalprüfung auf der aktuellen oder der vorherigen Kerze basieren soll.



