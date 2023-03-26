Range Break Scalper EA

Range Break Scalper ist ein Forex-Roboter, der darauf ausgelegt ist, Ausbrüche von vordefinierten Preisbereichen zu handeln. Der Roboter verfügt über mehrere Eingabeparameter, darunter Auto Lot Size, Max Auto Lots, Risiko% des Kontos, Losgröße, SL im Bereichsprozentsatz, Ziel im Bereichsprozentsatz, Allow Trailing Stop, Trailing Points, Range Startzeit (Stunden), Range Startzeit (Minuten), Range Dauer (Stunden), Range Dauer (Minuten), Range Schlusszeit (Stunden) und Range Schlusszeit (Minuten).

Der Auto Lot Size-Parameter ermöglicht es Benutzern, zwischen einer festen Losgröße oder einer Losgröße basierend auf der Kontogröße und dem angegebenen Risikoprozentsatz zu wählen. Der Max Auto Lots-Parameter legt die maximale Losgröße fest, die der EA öffnen kann, wenn die Eingabe "Auto Lot Size" auf "true" gesetzt ist. Die Parameter SL im Bereichsprozentsatz und Ziel im Bereichsprozentsatz werden verwendet, um das Stop-Loss- und das Take-Profit-Level basierend auf dem Prozentsatz des Bereichs einzustellen.

Der Parameter Allow Trailing Stop ermöglicht es dem EA, den Stop-Loss zu verschieben, sobald das Konto im Gewinn ist, um den Gewinn zu sichern oder das Risiko zu reduzieren. Die Parameter Range Startzeit und Range Dauer werden verwendet, um den Handelsbereich zu berechnen, während der Parameter Range Schlusszeit bestimmt, wann der EA alle Positionen schließen und den Handel für den Tag einstellen wird.

Benutzer werden empfohlen, den EA auf einem Demo-Konto zu testen, bevor sie ihn kaufen. Der EA wurde auf USDJPY, EURUSD und GBPUSD während bestimmter Zeiträume getestet, und Benutzer werden ermutigt, jedes Währungspaar zu testen, das nicht erwähnt wird, wenn sie es handeln möchten.



