Stochastic Market Master

Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte!

Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkennen.

Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr den ganzen Tag auf Ihren Bildschirm starren. Unser integriertes Warn- und Benachrichtigungssystem übernimmt die Arbeit für Sie und benachrichtigt Sie sofort auf Ihrem Computer oder Telefon, sobald ein neues Signal erscheint. Es ist an der Zeit, intelligenter zu handeln, nicht härter.

Wichtigste Vorteile und Funktionen

  • Punktgenaue Präzision: Die fortschrittliche Formel mit doppelter Glättung filtert Marktgeräusche heraus und liefert Ihnen sauberere und zuverlässigere Signale als eine Standard-Stochastik.

  • Klare visuelle Signale: Vergessen Sie das Rätselraten! Der Indikator zeigt eindeutige KAUF- und VERKAUFSSIGNALE direkt auf dem Chart an und zeigt Ihnen genau, wann eine potenzielle Trendumkehr stattfindet.

  • Verpassen Sie keinen Trade: Das anpassbare Alarmsystem sendet sofortige Popup-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gerät, so dass Sie immer mit dem Markt verbunden sind, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie den Indikator an Ihren individuellen Handelsstil an. Stellen Sie die Parameter so ein, dass sie zu jeder Strategie, jedem Zeitrahmen oder Handelspaar passen.

  • Unterstützen Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

    Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung https://www.mql5.com/en/market/product/146143

    Letztes Hoch und Tief https://www.mql5.com/en/market/product/133711

    Multi-Timeframe-Unterstützung-Widerstand https://www.mql5.com/en/market/product/133662

    Scalp Master Pro https://www.mql5.com/en/market/product/134211

    Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Parameter

Der Stochastic Market Master lässt sich leicht an Ihre Handelsanforderungen anpassen.

  • EMA_Zeitspanne: Stellt die Glättungsstufe des Indikators ein. Ein höherer Wert sorgt für eine glattere Linie mit weniger Signalen.

  • Stochastik_Zeitspanne: Steuert die Empfindlichkeit des Indikators. Dieser Wert bestimmt die Rückblickperiode für seine Berechnungen.

  • EnableAlert: Setzen Sie diesen Wert auf true, um Desktop-Popup-Warnungen für jedes neue Signal zu aktivieren.

  • Benachrichtigungen aktivieren: Setzen Sie diesen Wert auf true, um Push-Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät zu erhalten.

  • AlertDelay: Verwaltet die Verzögerung in Sekunden zwischen den Alarmen, um Benachrichtigungsspam zu verhindern.

Sind Sie bereit, mit Zuversicht zu handeln?

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel und finden Sie Ihren Vorteil auf dem Markt. Laden Sie den Stochastic Market Master noch heute herunter und beginnen Sie, den Markt mit perfekter Klarheit zu sehen.


