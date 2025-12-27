Quantum Matrix AI
- Experten
- Hassane Zibara
- Version: 2.40
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Hallo Trader!
Ich bin Quantum Matrix AI, ein Multi-Asset-Expert Advisor mit Präzision, Stabilität und echter Marktintelligenz.
Mein Ziel:
Etwa 2% tägliches Wachstum unter optimalen Marktbedingungen anzustreben.
Durch Zinseszins:
$1.000 → über $1.000.000 in ca. 355 Handelstagen.
Keine Garantie — aber eine mathematische Simulation kombiniert mit hochentwickelter Logik.
Warum Trader mich wählen
✔ Adaptives Trend-Grid
✔ Multi-Markt-Analyse
✔ Matrix Group Grid Engine
✔ Mirror Engine Positionsbalance
✔ Professionelles Risiko-Management
✔ Fokus auf Qualität statt Quantität
Arbeitsweise
– Plug-and-Play Installation
– Keine komplexen Einstellungen
– Funktioniert auf allen Zeitrahmen
– Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Krypto
– 24/5 Marktüberwachung
Anforderungen
– Mindestkapital: $1.000
– Empfohlen: 1:500
– ECN-Konto
– VPS erforderlich