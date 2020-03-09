Quantum Matrix AI

こんにちは、トレーダーの皆様。
私は Quantum Matrix AI、為替、ゴールド、株価指数、仮想通貨など複数の市場に対応した次世代アルゴリズムです。

私の目的は：

理想的な市況で日次 2% の成長を目指すこと。

複利運用では：

$1,000 → 約355取引日で $1,000,000 を超える可能性があります。

これは保証ではなく、数学モデルと高度なAIロジックに基づくものです。

特徴

✔ 自動トレンド適応グリッド
✔ 多市場アルゴリズム
✔ Matrix Group システム
✔ Mirror Engine バランス制御
✔ 高度なリスク管理
✔ 「質重視」のトレード思想

使い方

– 簡単セットアップ
– 複雑な設定不要
– すべての時間足に対応
– Forex・Gold・Index・Crypto対応
– 24/5 市場分析

必要条件

– 最低入金：$1,000
– 推奨レバレッジ：1:500
– ECN口座
– VPS必須

Quantum Matrix AI — あなたの資産曲線を指数関数に変える。

おすすめのプロダクト
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
エキスパート
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Forest
Vadim Podoprigora
エキスパート
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
エキスパート
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
エキスパート
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
エキスパート
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Dark Eagle
Gianluca Guarino
エキスパート
DARK EAGLE is ready to use, you don't have to change any parameters because it is already optimized in the best way. Currency pair : NZDCAD . Timeframe:   M15. Minimum account balance:  500$. Broker: It's preferable to use an ECN account. Type of System: Trend-Following. ----------Settings--------- Lot Sizing: Lot Sizing method ( Fixed Lot or Based on Balance ) . Fixed lot  : Set manually the open lot size. Based on Balance (LotSize/Balance Step):  Automatic balance lot sizing based on balance.
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
エキスパート
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
Nasdaq Reaper System
Katlego Alfred Chilengue
エキスパート
The  Nasdaq Reaper System is specifically designed for trading Nasdaq/USA100/USTECH100 on the 1hour timeframe with a 1:6 trade ratio. Meaning for every trade you risk 1%(equity) to gain 6%(equity). It has clear risk management system and its good for people who want trade and invest like the banks. For better optimization and guaranteed profits-returns. >The minimum equity preferred for a 1:1000 Leveraged  account is 200usd. >The minimum equity preferred for a 1:500 Leveraged account is 100usd.
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Big Deal
Ong Wee Kiat
エキスパート
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
エキスパート
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Samurai Prop
Gian Luca Cassol
エキスパート
The Expert has been develop after months of trading on different Prop Firms with the aim to find a solution capable to run 24/5 and keep the drawdown below the strict requirement of 4%. This Expert is running primarly on EUR/USD attached on H1 chart but it can customized upon request on different pairs and timeframes. Currently the best performance are achieved on EURUSD. The setfile is not provided because it must be customized case by case. If you buy the unlimited license you will get a custo
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
エキスパート
The trend triangle is quite complex. It is a hedge between two straight currencies and one cross currency, or between two cross currencies. Traders are often affected by external factors and cannot strictly execute it, resulting in losses. After a large number of data statistical analysis and strict scientific demonstration calculation, the system can achieve stable profits through many years of real transaction verification. Traders are expected to strictly follow the trading rules. Trend trian
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Smart Gold MT4 Advisor is an automated trading tool designed for Forex, with a special focus on XAUUSD , optimizing profits while minimizing risk. Key features include automated trading, objectivity, and fast market response. Market knowledge is required for optimal use. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Advantages of Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA is an innovative trading solution that automatically analyzes and executes tra
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
エキスパート
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
エキスパート
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
エキスパート
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Wise Scalper
Ilya Fomin
エキスパート
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Trend BtD
Roman Meskhidze
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Full Force Wall Street Killer
Diego Assis
エキスパート
Full Force WSK is a multicurrency EA that is optimized to trade on specific Gaps on market open using intelligent algorithm looking for daily volume and gaps pattern variation optimized for the last years for 14 forex pairs.   Trading Strategy: FullForce WSK is fully optimized for the following pairs: Majors: EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY Minors: AUDCHF / CADCHF / CADJPY / CHFJPY / EURCHF / EURGBP / EURJPY / GBPAUD / GBPCHF / GBPJPY   We really do not recommend any other pair because ou
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
エキスパート
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
エキスパート
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
エキスパート
XAUUSDの抽出器 Extractors for XAUUSDは、金（XAUUSD）取引において、精度、リスク管理、そして柔軟な取引ロジックを重視するトレーダー向けに設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。2つの高度な組み込み戦略と5つの柔軟な市場アプローチモードを統合し、トレーダーはシステムがどのように取引を解釈、エントリー、そして管理するかを、様々な市場構造において完全に制御できます。 広範な研究開発に基づいて構築された Extractors は、以前のプロジェクトである   Gold Throne   の進化形であり、より広いグリッド間隔、強化されたリスク制限、攻撃性の低減と安全性の向上を実現するよりスマートな取引管理ロジックによって改良されています。 グリッド モードを非アクティブ化またはオフにするには、入力 EA_Deactivation_Key でこれらのキーを挿入し、1、2、3、4、5、6、11、12、13、14 を入力します。非グリッド モード (Prop Firm) を非アクティブ化またはオフにするには、7、8、9、10、11、12、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
エキスパート
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
エキスパート
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
作者のその他のプロダクト
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
インディケータ
Technical Analysis 4 in 1 give you Pivot points, Resistances, Supports, Fibo, OHCL all together with any timeframe and you can back as you want in candles Pivot points have been a trading strategy for a long time. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. you can switch on/off any line you want. please check the pictures to understand more about this indicator.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
エキスパート
HEDGE X HEDGE is an expert advisor  that opens an order with a strategy with 50-70% probability of winning if the market moves in an opposite movement, the second strategy (decreasing hedge) will start and make a safe area and make it smaller on each trade as pictures. Hedging with Forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatili
Grid Under Control
Hassane Zibara
エキスパート
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
インディケータ
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
FREE
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
インディケータ
【マルチタイムフレーム機関注文ブロック – クリーンで正確】 本インジケーターは、最大3つの時間足から強気・弱気のOrder Blockを自動検出します。SMC/ICTトレーダー向けに設計され、時間足ラベルと矢印付きで、視覚的に整理されたインスティチューショナルゾーンを提供します。リペイントなし、チャートの混乱なし。 使い方：3つの時間足を選択（例：H4/H1/M15）。上位時間足のOBを確認し、価格がゾーンに戻るのを待ち、下位時間足で精密エントリー。SLをOBの外に置き、TPは構造や流動性に基づいて決定。推奨設定：XAUUSD（H4/H1/M15）、EURUSD（H1/M30/M5）、NAS100（H4/H1/M30）。 主な特徴：自動OB検出、マルチタイムフレーム分析、機関レベルの視覚表示、リペイントなし、正確な構造認識、時間足ごとのOB数調整、ラベル/矢印ON/OFF、カスタムカラー。 FAQ：リペイントしますか？しません。形成されたOBは固定されます。売買サインは出しますか？いいえ。本ツールは高精度ゾーンを表示し、実行はトレーダー自身の戦略に依存します。 キーワード：
Order Block Trend
Hassane Zibara
インディケータ
Multi-Timeframe Order Block Indicator for MT5 This indicator automatically detects and draws bullish and bearish order blocks from up to three different timeframes on your chart. Each OB is clearly labeled with its timeframe, direction (Bullish/Bearish), and an arrow for easy identification. You can set a separate color for bullish and bearish blocks for every timeframe, choose how many recent OBs to show, and customize all settings easily from the inputs. Supports any timeframe (M1, M5, M15, e
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信