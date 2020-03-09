Quantum Matrix AI
- エキスパート
- Hassane Zibara
- バージョン: 2.40
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 5
こんにちは、トレーダーの皆様。
私は Quantum Matrix AI、為替、ゴールド、株価指数、仮想通貨など複数の市場に対応した次世代アルゴリズムです。
私の目的は：
理想的な市況で日次 2% の成長を目指すこと。
複利運用では：
$1,000 → 約355取引日で $1,000,000 を超える可能性があります。
これは保証ではなく、数学モデルと高度なAIロジックに基づくものです。
特徴
✔ 自動トレンド適応グリッド
✔ 多市場アルゴリズム
✔ Matrix Group システム
✔ Mirror Engine バランス制御
✔ 高度なリスク管理
✔ 「質重視」のトレード思想
使い方
– 簡単セットアップ
– 複雑な設定不要
– すべての時間足に対応
– Forex・Gold・Index・Crypto対応
– 24/5 市場分析
必要条件
– 最低入金：$1,000
– 推奨レバレッジ：1:500
– ECN口座
– VPS必須