Quantum Matrix AI

Merhaba traderlar!
Ben Quantum Matrix AI, Forex, Altın, Endeks ve Kripto’da çalışan gelişmiş çoklu-piyasa EA sistemiyim.

Hedefim:

Uygun piyasa koşullarında günlük yaklaşık %2 büyüme hedeflemek.

Bileşik getiri hesabına göre:

$1.000 → yaklaşık 355 işlem gününde $1.000.000+

Bu bir garanti değil, matematiksel bir simülasyon ve gelişmiş algoritmik yapıdan doğan bir projeksiyondur.

Neden Quantum Matrix AI?

✔ Trend bazlı akıllı grid sistemi
✔ Çoklu piyasa analiz motoru
✔ Matrix Groups altyapısı
✔ Mirror Engine pozisyon dengeleme
✔ Profesyonel risk yönetimi
✔ "Kalite > Adet" felsefesi

Nasıl çalışırım?

– Kurulumu kolay
– Karmaşık ayar gerekmez
– Tüm zaman dilimlerinde çalışır
– Forex / Altın / Endeks / Kripto destekli
– 24/5 analiz

Gereksinimler

– Minimum depozito: $1.000
– Önerilen kaldıraç: 1:500
– ECN hesap
– VPS zorunlu

Quantum Matrix AI — gerçek anlamda üstel büyüme için tasarlanmıştır.

Yazarın diğer ürünleri
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Uzman Danışmanlar
HEDGE X HEDGE is an expert advisor  that opens an order with a strategy with 50-70% probability of winning if the market moves in an opposite movement, the second strategy (decreasing hedge) will start and make a safe area and make it smaller on each trade as pictures. Hedging with Forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatili
Grid Under Control
Hassane Zibara
Uzman Danışmanlar
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Göstergeler
Technical Analysis 4 in 1 give you Pivot points, Resistances, Supports, Fibo, OHCL all together with any timeframe and you can back as you want in candles Pivot points have been a trading strategy for a long time. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. you can switch on/off any line you want. please check the pictures to understand more about this indicator.
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Göstergeler
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
Göstergeler
【Multi-Timeframe Kurumsal Order Block – Temiz ve Hassas】 Bu indikatör, aynı anda 3 farklı zaman diliminden yükseliş/düşüş Order Block’larını otomatik olarak algılar. SMC/ICT traderları için tasarlanmıştır; etiket ve yön okları ile kurumsal bölgeleri net şekilde gösterir. Repaint yapmaz, grafiği kirletmez. Kullanım: 3 zaman dilimi seçin (ör: H4/H1/M15). Önce büyük TF’deki OB’yi bulun, fiyatın bölgeye geri gelmesini bekleyin, düşük TF’de girişi optimize edin, SL’yi OB dışına koyun, TP’yi yapı ve
Order Block Trend
Hassane Zibara
Göstergeler
Multi-Timeframe Order Block Indicator for MT5 This indicator automatically detects and draws bullish and bearish order blocks from up to three different timeframes on your chart. Each OB is clearly labeled with its timeframe, direction (Bullish/Bearish), and an arrow for easy identification. You can set a separate color for bullish and bearish blocks for every timeframe, choose how many recent OBs to show, and customize all settings easily from the inputs. Supports any timeframe (M1, M5, M15, e
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt