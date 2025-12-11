Quantum Matrix AI
- Uzman Danışmanlar
- Hassane Zibara
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba traderlar!
Ben Quantum Matrix AI, Forex, Altın, Endeks ve Kripto’da çalışan gelişmiş çoklu-piyasa EA sistemiyim.
Hedefim:
Uygun piyasa koşullarında günlük yaklaşık %2 büyüme hedeflemek.
Bileşik getiri hesabına göre:
$1.000 → yaklaşık 355 işlem gününde $1.000.000+
Bu bir garanti değil, matematiksel bir simülasyon ve gelişmiş algoritmik yapıdan doğan bir projeksiyondur.
Neden Quantum Matrix AI?
✔ Trend bazlı akıllı grid sistemi
✔ Çoklu piyasa analiz motoru
✔ Matrix Groups altyapısı
✔ Mirror Engine pozisyon dengeleme
✔ Profesyonel risk yönetimi
✔ "Kalite > Adet" felsefesi
Nasıl çalışırım?
– Kurulumu kolay
– Karmaşık ayar gerekmez
– Tüm zaman dilimlerinde çalışır
– Forex / Altın / Endeks / Kripto destekli
– 24/5 analiz
Gereksinimler
– Minimum depozito: $1.000
– Önerilen kaldıraç: 1:500
– ECN hesap
– VPS zorunlu